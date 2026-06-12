POWER MALL เปิดศึกกลางปี “POWER MALL ELECTRONICA SHOWCASE 2026” ดัน TV จอยักษ์รับกระแสฟุตบอลโลก

POWER MALL (เพาเวอร์ มอลล์), NO.1 ELECTRONICS & LIFESTYLE EXPERIENTIAL MEGA STORE ในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป เดินหน้าตอกย้ำ Strategic Positioning ในฐานะผู้นำ “AI Retail & Innovation Destination” รุกตลาดมือถือ ไอที เครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าเทคโนโลยีครึ่งปีหลัง รับกระแสฟุตบอลโลก 2026 จัดแคมเปญ “POWER MALL ELECTRONICA SHOWCASE 2026” มหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้านวัตกรรม AI ครบวงจร ภายใต้คอนเซ็ปต์ “AI LIFE+ - SMARTER LIVING BETTER LIFE” ยกระดับไลฟ์สไตล์สู่ชีวิตเหนือระดับ ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 2 สิงหาคม 2569 ที่ POWER MALL (เพาเวอร์ มอลล์) ทุกสาขา คาดสร้างยอดขายเติบโต กว่า 15% เมื่อเทียบกับปีก่อน
นายรัชตะ สุทธาพัฒน์ธานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริหารสินค้า เพาเวอร์ มอลล์ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ปี 2569 ตลาดมือถือ สินค้าไอที และเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทย ยังเติบโตต่อเนื่อง คาดมูลค่ารวม 250,000 – 270,000 ล้านบาท เติบโตเฉลี่ย 3 - 5% โดยหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนตลาด คือพัฒนาการก้าวกระโดดของเทคโนโลยี AI ที่จากเดิมที่เป็นเพียงนวัตกรรมหรือฟีเจอร์เสริมในสินค้า สู่การเป็น ‘Intelligence Platform’ ทุกวันนี้ AI ไม่ได้หยุดอยู่แค่การสั่งงานอัตโนมัติ หรือการเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานอีกต่อไป แต่กำลังพัฒนาไปสู่การเป็นเทคโนโลยีที่เข้าใจบริบทของผู้ใช้ เชื่อมโยงประสบการณ์การใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตั้งแต่การดูแลบ้าน การทำงาน การสร้างสรรค์คอนเทนต์ การดูแลสุขภาพ ไปจนถึงความบันเทิง ส่งผลให้ AI ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแห่งอนาคตอีกต่อไป แต่กำลังเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ที่ช่วยให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้น
หนึ่งในสัญญาณสำคัญที่สะท้อนการเปลี่ยนผ่านของตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คือการเติบโตของสินค้า AI โดยเฉพาะในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา POWER MALL เห็นแนวโน้มการขยายตัวของสินค้า AI อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในด้านความหลากหลายของสินค้าและศักยภาพในการสร้างยอดขาย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า AI ไม่ได้เป็นเพียงเทคโนโลยีใหม่ แต่กำลังกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการตัดสินใจซื้อในยุคปัจจุบัน
ในด้านความหลากหลายของสินค้า หรือจำนวน SKU พบว่าสินค้า AI มีการเติบโตอย่างชัดเจน โดยในปี 2024 สินค้า AI มีสัดส่วน SKU อยู่ที่ 14% ก่อนจะเพิ่มขึ้นเป็น 25% ในปี 2025 และขยายตัวต่อเนื่องสู่ 30% ในปี 2026 สะท้อนให้เห็นว่าแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำต่างเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผสานเทคโนโลยี AI เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าในหลากหลายหมวดหมู่ ตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน มือถือ ทีวี คอมพิวเตอร์ แกดเจ็ต ไปจนถึงเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและไลฟ์สไตล์
ขณะที่ในด้านยอดขาย สินค้า AI มีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นเช่นกัน โดยในปี 2024 สามารถสร้างยอดขายคิดเป็น 28% ของยอดขายรวมทั้ง POWER MALL ก่อนจะเพิ่มขึ้นเป็น 40% ในปี 2025 และคาดว่าจะเติบโตสูงมากกว่า 50% ในปี 2026 แสดงให้เห็นถึงความต้องการของผู้บริโภคที่เปิดรับเทคโนโลยีอัจฉริยะมากขึ้น
การเติบโตทั้งในมิติของ SKU และยอดขายของกลุ่มสินค้า AI ตอกย้ำให้เห็นว่า AI กำลังกลายเป็นทิศทางสำคัญของตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต POWER MALL จึงจัดงาน POWER MALL ELECTRONICA SHOWCASE 2026 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “AI LIFE+ SMARTER LIVING, BETTER LIFE” รวบรวมสินค้าและนวัตกรรม AI จากแบรนด์ชั้นนำมาให้ผู้บริโภคได้สัมผัสประสบการณ์จริง ครอบคลุม 5 มิติหลักของชีวิตผู้บริโภคในสังคมปัจจุบัน ได้แก่
• LIVING+ การใช้ชีวิตในบ้านที่เปี่ยมคุณภาพมากยิ่งขึ้น เช่นตู้เย็น AI Energy Saving ที่ AI ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ ช่วยรักษาความสดพร้อมประหยัดพลังงาน
• PRODUCTIVITY+ เช่น คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่มี AI Dual Screen Workflow หน้าจอคู่ ช่วยเปิดหลายงานพร้อมกัน ทำงาน ประชุม และจัดการ Workflow ได้สะดวกยิ่งขึ้น
• CREATIVITY+ ยกระดับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ด้วยคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คหน้าจอคู่ OLED 3K อัจฉริยะ ช่วยจัดการงาน สตรีม เล่นเกม และครีเอทคอนเทนต์พร้อมกันได้แบบมือโปร
• WELLBEING+ ดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของทุกคนในครอบครัว กับเครื่องซักผ้าระบบ AI Smart Control อัจฉริยะควบคุมการซักอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาและพลังงานในทุกการใช้งาน
• ENTERTAINMENT+ ทีวี AI ช่วยปรับสี และรายละเอียดภาพแบบเรียลไทม์ เรียนรู้การใช้งาน พร้อม AI ช่วยแนะนำคอนเทนต์และปรับภาพเสียงอัตโนมัติ เพิ่มประสบการณ์บันเทิงที่สมจริงมากยิ่งขึ้น
และอีกหนึ่งในไฮไลต์สำคัญของการจัดงานครั้งนี้ คือโซน “POWER MALL FIRST” ชั้น 4 พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ พื้นที่เปิดตัวสินค้า AI และนวัตกรรมล่าสุดครั้งแรกในประเทศไทย อาทิ Samsung Micro RGB 4K สัมผัสพลัง AI และแสงสีอันเหนือระดับ, LG OLED evo AI ตัวเครื่องบางเพียง 9.9 มิลลิเมตร แนบสนิทไปกับผนังเหมือนเป็นงานศิลปะ และ Asus Zenbook Duo, ROG Zephyrus DUO หน้าจอคู่ OLED ช่วยจัดการงาน สตรีม เล่นเกม และครีเอทคอนเทนต์ได้แบบมือโปร
ขณะเดียวกัน POWER MALL ยังรุกหนักตลาด Home Entertainment รับกระแสการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 โดยเฉพาะกลุ่ม Ultra-Large Screen TV ขนาด 75–100 นิ้วขึ้นไป จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่นิยมรับชมการแข่งขันจากบ้านมากขึ้น และต้องการสร้าง “Home Stadium Experience” ที่ให้ทั้งภาพ เสียง และบรรยากาศเสมือนอยู่ในสนามจริง
และเพื่อตอกย้ำการเป็น “DESTINATION FOR ULTRA-LARGE SCREEN TV” ศูนย์รวมทีวีจอใหญ่ครบที่สุดในกลุ่มห้างสรรพสินค้าด้วยการเปิดพื้นที่โซนใหม่ “100 INCHES CLUB” ที่สาขาพารากอน ที่รวบรวมทีวีจอใหญ่ขนาด 100 นิ้วขึ้นไป คุณภาพระดับพรีเมี่ยมไว้ในพื้นที่เดียวกัน
อีกทั้งยังจัดแคมเปญ “POWER MALL ELECTRONICA SHOWCASE แมตซ์มันส์ สนั่นจอ” ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2569 รวมถึงพื้นที่กิจกรรมพิเศษ ที่แกรนด์ ฮอลล์ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ระหว่างวันที่ 15 – 24 มิถุนายน 2569 ซึ่งถูกออกแบบให้เป็น Experience โซน ผสานทั้งโซนกิจกรรมทางด้านกีฬาและฟุตบอล โซนทดลองสินค้า เพื่อให้ประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าและโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับกลุ่มทีวีจอใหญ่เฉพาะในงาน เพื่อสร้าง Shopping Experience และ Engagement อย่างต่อเนื่องตลอดการแข่งขันฟุตบอลโลก
งาน POWER MALL ELECTRONICA SHOWCASE จัดเต็มโปรโมชั่นสุดคุ้ม เครื่องใช้ไฟฟ้า มือถือ และสินค้าไอที ลดสูงสุด 50% ผ่อน 0% นานสูงสุด 24 เดือน พร้อมรับฟรี M Cash Coupon รวมสูงสุด 21,500 บาท และเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 45,000 บาท กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ นอกจากนี้ยอดซื้อภายในงานยังสามารถนำไปแลกรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากแคมเปญ “Bangkok Shopping Festival 2026” ช้อปรักกรุง ทั้งส่วนลด เครดิตเงินคืน และสิทธิพิเศษต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ถือเป็นช่วงเวลาที่มอบความคุ้มค่าสูงสุดให้กับลูกค้า
พร้อมพื้นที่การจัดงานเพิ่มเติม ที่ MCC HALL เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2569 ด้วยโปรโมชั่นพิเศษ อาทิ สินค้าซื้อ 1 แถม 1 และสินค้าลดราคาสูงสุดกว่า 70%
นายรัชตะ กล่าวสรุปว่า ปัจจุบันสินค้า AI ของ POWER MALL มีสัดส่วนมากกว่า 50% ของกลุ่มสินค้าพรีเมียม และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราไม่ได้ต้องการเป็นเพียงผู้จำหน่ายสินค้า แต่ต้องการเป็น ‘Destination’ ที่ลูกค้าสามารถเข้ามาสัมผัส ทดลอง และค้นพบประสบการณ์เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้จริง มั่นใจว่าแคมเปญ POWER MALL ELECTRONICA SHOWCASE 2026 จะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันสำคัญที่ช่วยกระตุ้นตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วงครึ่งปีหลัง ทั้งจากพลังของสินค้า AI กระแสฟุตบอลโลก การขยายพื้นที่จัดงาน รวมถึงโปรโมชั่นและบริการที่ตอบโจทย์ และพร้อมเดินหน้ายกระดับ POWER MALL สู่การเป็น ‘AI Destination & Ultra-Large TV Destination’ อย่างเต็มรูปแบบ.