ทล.เร่งซ่อมคอสะพาน คลองสองแพรก จ.ตรัง คอสหลังน้ำซัดจนทรุดตัว

วันที่ 11 มิถุนายน 2569 กรมทางหลวง (ทล.) โดยแขวงทางหลวงตรัง รายงานว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2569 ส่งผลให้เกิดน้ำหลากไหลผ่านบริเวณสะพานคลองสองแพรก บนทางหลวงหมายเลข 4046 สายตรัง–สิเกา ช่วง กม.22+400 – กม.22+600
จากการเข้าตรวจสอบพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ พบว่ากระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวได้กัดเซาะบริเวณคอสะพาน ส่งผลให้คอสะพานทั้งด้านซ้ายทางและขวาทางเกิดการทรุดตัวและแตกร้าว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการสัญจร ทั้งนี้ จุดเกิดเหตุอยู่ในพื้นที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สายตรัง–ควนกุน ตอน ตรัง–บ้านโคกโตน ตอน 2 ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
ภายหลังได้รับรายงาน แขวงทางหลวงตรังได้ดำเนินการปิดการจราจรบริเวณจุดเกิดเหตุทันที พร้อมติดตั้งแบริเออร์ ป้ายเตือน และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและแนะนำเส้นทางเลี่ยง โดยเบี่ยงการจราจรผ่านทางแยกบ้านช่องลม บริเวณ กม.22+500 และทางเชื่อมข้างโรงเรียนบ้านห้วยต่อ บริเวณ กม.23+500 เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ทาง
ปัจจุบัน กรมทางหลวงได้ระดมเจ้าหน้าที่ เครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์เข้าดำเนินการซ่อมแซมบริเวณที่ได้รับความเสียหายอย่างเร่งด่วน พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางได้ตามปกติภายในวันนี้ (11 มิถุนายน 2569) ทั้งนี้ การเปิดการจราจรจะขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างและความปลอดภัยของผู้ใช้ทางเป็นสำคัญ
กรมทางหลวงขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามป้ายแนะนำเส้นทางและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางหรือแจ้งเหตุฉุกเฉินทางหลวงได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)