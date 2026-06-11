ขบ.เปิดบริการทำใบขับขี่สาธารณะใหม่-ต่ออายุ ในวันเสาร์เริ่ม 13 มิ.ย. -1 ส.ค. 69

ขบ. อำนวยความสะดวกประชาชนเปิดบริการใบขับขี่ขับรถสาธารณะทำใหม่/ ต่ออายุ “เฉพาะวันเสาร์” กรณี โดยต้องผ่านอบรม e - Learning แล้ว เริ่มวันเสาร์ที่ 13 มิ.ย. ถึงวันเสาร์ที่ 1 ส.ค. 69 ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 5
กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) แจ้งว่า ขบ.เปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการ “เฉพาะวันเสาร์” เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน กรณีทำใหม่และต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน ถึง วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2569 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 โดยต้องเป็นผู้อบรม e - Learning (อบรมหลักสูตรขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะ) มาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น โดยประชาชนสามารถยื่นคำร้อง ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5
โดยเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้ 1. บัตรประชาชน 2. ใบรับรองแพทย์ 3. ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลที่ยังมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 2 เดือน หรือ ใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ (กรณีทำใหม่) 4. ผลอบรม e - Learning หลักสูตรขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ หรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะ (https://www.dlt-elearning.com/) 5. ใบอนุญาตขับรถสาธารณะเดิม (กรณีต่ออายุ)
สำหรับ ขั้นตอนการดำเนินการ ผู้รับบริการสามารถ Walk - in มารับบัตรคิว และยื่นเอกสารหลักฐานพร้อมแสดงผลการอบรม e - Learning เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและทดสอบข้อเขียน e - Exam หลังจากนั้น เมื่อตรวจสอบไม่พบประวัติอาชญากรรม และสอบข้อเขียนผ่านแล้ว สามารถมาออกใบอนุญาตฯ ซึ่งมีค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาตขับรถสาธารณะ รถยนต์สาธารณะ 305 บาท รถจักรยานยนต์สาธารณะ 155 บาท กรณีขับรถยนต์สาธารณะ (แท๊กซี่) ให้เตรียมรูปถ่ายเสื้อคอปกสีพื้นขนาด 3 นิ้ว จำนวน 3 รูป สำหรับทำบัตรผู้ขับรถ (บัตรเหลือง) ค่าธรรม 25 บาท
ทั้งนี้ ประชาชนผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 หรือ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 เมื่อได้รับใบอนุญาตขับรถสาธารณะแล้วสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะต้องดำเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ทั้งนี้ ใบอนุญาตขับรถสาธารณะเป็นเอกสารหลักฐานที่สำคัญ สำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพขับรถสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานขับรถรับจ้างประเภทใด หรือที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันที่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะถูกต้องตามกฎหมาย และเข้ามาดำเนินการจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกตามประกาศของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่ดำเนินการตามประกาศฯ ดังกล่าวจะมีความผิดตามกฎหมายและมีผลให้ผู้ขับรถที่ยังไม่จดทะเบียนไม่สามารถขับรถให้แอปพลิเคชันนั้นได้