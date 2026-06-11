“ค้าภายใน” ผนึกกำลังภาคเอกชน ช่วยเงาะสีทองตราด เพิ่มช่องทางจำหน่ายทั่วประเทศ

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าบริหารจัดการผลไม้ฤดูกาลเชิงรุก โดยประสานความร่วมมือกับ CP AXTRA รับซื้อเงาะสีทองจากเกษตรกรจังหวัดตราด ปริมาณรวม 100,000 กิโลกรัม เพื่อช่วยดูดซับผลผลิตและบรรเทาผลกระทบด้านราคาหลังตลาดเวียดนามชะลอการรับซื้อ พร้อมนำผลผลิตไปจำหน่ายผ่านห้างแม็คโครและโลตัส 160 สาขาทั่วประเทศ ช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
นายจิรวุฒิ สุวรรณอาจ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา ราคาเงาะสีทองในพื้นที่จังหวัดตราดปรับตัวลดลง เนื่องจากตลาดเวียดนามซึ่งเป็นตลาดสำคัญชะลอการรับซื้อ เพราะมีผลผลิตลิ้นจี่ของเวียดนามออกสู่ตลาดในช่วงเดียวกัน ประกอบกับเงาะโรงเรียนเริ่มทยอยออกสู่ตลาดในปริมาณมาก ส่งผลให้เงาะสีทองของเกษตรกรได้รับผลกระทบโดยตรง กรมการค้าภายในจึงมีมาตรการเปิดจุดรับซื้อในราคานำตลาดในพื้นที่แหล่งผลิตสำคัญ รวมถึงเร่งประสานภาคเอกชนเข้ามาร่วมเป็นช่องทางรับซื้อ เพื่อไม่ให้ผลผลิตคุณภาพจากสวนถูกกดราคา และช่วยพยุงรายได้ของเกษตรกรในช่วงเวลาสำคัญ
นายจิรวุฒิ กล่าวว่า กรมการค้าภายในดำเนินนโยบายบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกมาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการรวบรวม คัดคุณภาพ และบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทั้งนี้ กรมฯ ได้ประสานนำผู้ประกอบการรายใหญ่เข้ามาเชื่อมโยงรับซื้อผลผลิตจากสหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคการเกษตรจังหวัดตราด ซึ่งมีสมาชิกเกษตรกรจำนวน 124 ราย โดยสหกรณ์แห่งนี้มีศักยภาพในการรวบรวมและบริหารจัดการผลผลิตของสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถคัดคุณภาพสินค้าให้ตรงตามความต้องการของตลาดได้ โดยเฉพาะเงาะสีทองตราด ซึ่งเป็นผลไม้เอกลักษณ์ของจังหวัดตราดที่กำลังออกสู่ตลาดในช่วงนี้ การเชื่อมโยงผู้ซื้อเข้าถึงแหล่งผลิตโดยตรงจะช่วยเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างอำนาจต่อรองด้านราคา และทำให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสม
ด้านนางศิริพร เดชสิงห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานสื่อสารองค์กร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ร่วมรับซื้อเงาะสีทองตราดเพื่อนำไปจำหน่ายผ่านแม็คโครและโลตัส จำนวน 160 สาขาทั่วประเทศ ปริมาณรวม 100,000 กิโลกรัม ในรูปแบบตะกร้าน้ำหนัก 2.5 กิโลกรัม ราคา 99 บาท เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่าย พร้อมกระตุ้นยอดขายผ่านโปรโมชั่นพิเศษ “ซื้อ 2 ตะกร้า เหลือตะกร้าละ 79 บาท” ซึ่งจะช่วยเพิ่มการกระจายผลผลิตและสนับสนุนรายได้ให้แก่เกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก
นายจิรวุฒิ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการเชื่อมโยงตลาดและเพิ่มช่องทางจำหน่ายแล้ว กรมการค้าภายในยังดำเนินกิจกรรมสนับสนุนเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนการจำหน่ายผลผลิต โดยสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ “กล่องผลไม้ DIT และตะกร้าบรรจุผลไม้” เพื่อเพิ่มความพร้อมในการรวบรวมและกระจายผลผลิตเข้าสู่ตลาดทั้งช่องทางค้าปลีกค้าส่งและการจำหน่ายตรงสู่ผู้บริโภค โดยในพื้นที่ภาคตะวันออก กรมฯ ได้ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สนับสนุนกล่องผลไม้จำนวน 87,300 กล่อง ขนาดบรรจุ 10 กิโลกรัมต่อกล่อง พร้อมบริการจัดส่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ช่วยลดภาระต้นทุนด้านบรรจุภัณฑ์และการขนส่งให้แก่เกษตรกร นอกจากนี้ ยังจัดอบรมด้าน Live Commerce เพื่อเสริมศักยภาพการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ เพิ่มโอกาสให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงและสอดรับกับพฤติกรรมการค้ายุคปัจจุบัน
สำหรับภาพรวมผลผลิตเงาะปีนี้ทั้งประเทศมีประมาณ 220,955 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 โดยภาคตะวันออกมีผลผลิต 156,901 ตัน ใกล้เคียงกับปีก่อน และขณะนี้ผลผลิตของภาคตะวันออกออกสู่ตลาดแล้วกว่าร้อยละ 67 สำหรับราคาหน้าสวนที่เกษตรกรขายได้ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2569 เงาะสีทองเกรดส่งออกอยู่ที่ 14–16 บาทต่อกิโลกรัม เกรดตลาดในประเทศเฉลี่ย 14.50 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนเงาะโรงเรียนเกรดส่งออกอยู่ที่ 22–26 บาทต่อกิโลกรัม และเกรดตลาดในประเทศเฉลี่ย 24.50 บาทต่อกิโลกรัม
“กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ผลไม้ตามฤดูกาลอย่างใกล้ชิด และประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายและช่วยดูดซับผลผลิตในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน โดยใช้กลไกตลาดนำการผลิต ควบคู่กับการสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น อันจะช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคาและรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน” นายจิรวุฒิ กล่าว