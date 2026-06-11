การบินไทย คว้า 3 รางวัลระดับโลก ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านบริการ ระดับพรีเมียมบนเที่ยวบิน

การบินไทยคว้า 3 รางวัลระดับโลก จาก Cellars in the Sky 2026 โดย Business Traveller ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านประสบการณ์การบริการและการคัดสรรเครื่องดื่มระดับพรีเมียมบนเที่ยวบิน
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สร้างความภาคภูมิใจอีกครั้ง ด้วยการคว้า 3 รางวัลจากเวที Cellars in the Sky 2026
โดย Business Traveller ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2569 สะท้อนถึงศักยภาพและมาตรฐานการบริการของการบินไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
Cellars in the Sky เป็นหนึ่งในการจัดประกวดการให้บริการเครื่องดื่มที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในอุตสาหกรรมการบินระดับโลก จัดโดย Business Traveller นิตยสารด้านการเดินทางที่มียอดการเผยแพร่ประมาณ 700,000 ฉบับต่อปี และมีอิทธิพลต่อกลุ่มนักธุรกิจและนักเดินทางทั่วโลก ซึ่งมีการจัดเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้เป็นวาระครบรอบ 40 ปี ของการจัดประกวด และมอบรางวัลให้แก่สายการบินที่โดดเด่นด้านการคัดสรรไวน์และเครื่องดื่มบนเที่ยวบิน รวมถึงการออกแบบประสบการณ์การบริการที่ตอบโจทย์ผู้โดยสารระดับพรีเมียม ทั้งในชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ
การตัดสินรางวัลดำเนินการโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ ได้แก่ คุณ Peter McCombie MW และ
คุณ Sam Caporn MW ผู้ถือวุฒิ Master of Wine (MW) ซึ่งเป็นวุฒิบัตรสูงสุดในวงการไวน์โลกโดยมีผู้ถือเพียงกว่า 400 คนทั่วโลก
คุณ Kelly Stevenson Certified Sommelier ผู้ถือประกาศนียบัตรระดับสูงสุด (Diplomat) จาก Wine & Spirit Education Trust (WSET) สถาบันรับรองความเชี่ยวชาญด้านไวน์และเครื่องดื่มที่ได้รับการยอมรับในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก คุณ Charles Metcalfe ผู้ร่วมก่อตั้ง International Wine Challenge (IWC) และคุณ John Worontschak ที่ปรึกษาด้านการผลิตไวน์ระดับนานาชาติ
ในปีนี้ การบินไทยได้รับรางวัลรวม 3 สาขา ได้แก่
• Gold Award – Drinks Innovation: Overall Business Class Inflight Drinks Programme
• Silver Award – Inflight, First Class Fortified Wine
• Silver Award – Inflight, Business Class Dessert Wine
โดยรางวัลสูงสุดของการประกวดคือ Gold Award สาขา Drinks Innovation: Overall Business Class Inflight Drinks Programme รางวัลที่ยกย่องสายการบินซึ่งสามารถออกแบบรายการเครื่องดื่มในชั้นธุรกิจได้อย่างครบถ้วนและโดดเด่นในทุกมิติ ครอบคลุมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ ด้วยแนวคิดที่ผสานคุณภาพระดับสากล ความหลากหลาย และเอกลักษณ์ที่สะท้อนความเป็นไทยและเอเชียเข้าด้วยกันอย่างมีเอกภาพ
Gold Award – Drinks Innovation: Overall Business Class Inflight Drinks Programme
นอกจากการพัฒนาโปรแกรมเครื่องดื่มชั้นธุรกิจได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และโดดเด่น หนึ่งในไฮไลต์ที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากคณะกรรมการคือ Asian Rice Wine Programme การบินไทยออกแบบโปรแกรมนี้โดยนำ ไวน์ข้าวที่โดดเด่นจาก 3 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย คือ สาโท ไวน์ข้าวสัญชาติไทยที่มีรากเหง้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นหัวใจหลัก และอาศัยความนิยมของไวน์ข้าวที่คนทั่วโลกรู้จักดี สาเก (Sake) จากญี่ปุ่น และ มักกอลลี (Makgeolli) จากเกาหลีใต้ เป็นสะพานเชื่อมให้ผู้โดยสารได้รู้จักและสัมผัสสาโทในบริบทเดียวกันเพื่อยืนยันว่าสาโทไทยมีคุณภาพในระดับเดียวกับไวน์ข้าวชั้นนำของเอเชีย
สาโทที่การบินไทยคัดสรรนั้น ผลิตจาก “ข้าวเหนียวลืมผัว” สายพันธุ์ข้าวพื้นถิ่นของไทยที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยสีม่วงเข้ม
อันเป็นธรรมชาติและคุณค่าทางโภชนาการสูง สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนนาไทยและการอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวพื้นเมืองซึ่งนับเป็นการนำ อัตลักษณ์ไทยจากท้องทุ่ง ขึ้นสู่เวทีโลกอย่างแท้จริง ถือกำเนิดจากแนวคิด "Good Taste for a Good Cause" ปณิธานของการบินไทยในการใช้ผลิตภัณฑ์บนเที่ยวบินเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมเกษตรกรรมไทยและสนับสนุน Local Heroes ผู้ผลิตท้องถิ่นที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากภูมิปัญญาไทย
Silver Award: Inflight, First Class Fortified Wine
ในปีนี้ การบินไทยได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับรายการ Fortified Wine ในชั้นหนึ่งอย่างจริงจัง ด้วยการพิจารณา
โดยคัดสรร Port Wine ในฐานะหนึ่งในประสบการณ์พรีเมียมของสายการบินชั้นนำ ความมุ่งมั่นดังกล่าวได้รับการยืนยันจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้วย Silver Award สาขา First Class Fortified Wine สำหรับ Graham's 10 Year
Old Tawny Port
Silver Award: Inflight, Business Class Dessert Wine
ปีนี้ การบินไทยได้ขยายรายการเครื่องดื่มบนเที่ยวบินด้วยการเพิ่ม หมวดหมู่ Dessert Wine ในชั้นธุรกิจอย่างเป็นทางการเพื่อเติมเต็มประสบการณ์การรับประทานอาหารบนเครื่องให้ครบทุกมิติตั้งแต่ต้นจนจบมื้อ การได้รับ Silver Award สาขา Business Class Dessert Wine สำหรับ Château d'Arche 2018 ในปีแรกที่เข้าร่วมสาขานี้ สะท้อนถึงความถูกต้องของทิศทางการพัฒนารายการเครื่องดื่มอย่างชัดเจน
รางวัลทั้ง 3 สาขาจากเวที Cellars in the Sky 2026 โดย Business Traveller สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของการบินไทย
ในการยกระดับประสบการณ์ผู้โดยสารอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของการบินไทย ที่มุ่งเน้นการเป็นสายการบิน
คุณภาพสูง นำเสนอบริการผ่านอัตลักษณ์ความเป็นไทยในระดับสากล