ไทยน่าเที่ยว! 87 แอร์ไลน์เจรจา CAAT ขอเพิ่ม Slot ตารางบินฤดูหนาว ปี 69/70

87 สายการบินทั่วโลก เจรจาขอ Slot บินฤดูหนาวเข้าไทย ในการประชุม Slot Conference ครั้งที่ 158 ทั้งเพิ่มความถี่และเปิดเส้นทางใหม่ สะท้อนความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมการบินไทย
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) หรือ กพท.เข้าร่วมการประชุม Slot Conference ครั้งที่ 158 (SC158) ของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2569 เพื่อประสานงานและบริหารจัดการการจัดสรรเวลาการบิน (Airport Slot) สำหรับกำหนดการบินฤดูหนาว 2569/2570 (Winter 2026/2027)
CAAT เข้าร่วมในฐานะ Slot Coordinator ของสนามบินระดับ 3 ของประเทศไทย ซึ่งเป็นกลุ่มสนามบินที่มีความต้องการเดินทางสูง ได้แก่ สนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต เชียงใหม่ และสมุย รวมถึงสนามบินอู่ตะเภา ซึ่งเป็นสนามบินระดับ 2 ของประเทศไทย โดยทำหน้าที่บริหารจัดสรรเวลาการบินให้เกิดประโยชน์สูงสุด คำนึงถึงการใช้ขีดความสามารถของสนามบินอย่างคุ้มค่าและเป็นไปตามหลักเกณฑ์สากล ส่งเสริมการเดินทางระหว่างประเทศ และสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในฐานะ จุดหมายปลายทางสำคัญของภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการสร้างไทยให้เป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค (Aviation Hub)
การประชุมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสายการบินทั่วโลกเป็นอย่างมาก โดยมีสายการบินจำนวน 87 สายการบิน จากทั้งหมด 146 สายการบิน ขอเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงตารางบิน การเพิ่มเที่ยวบิน และการเปิดเส้นทางบินใหม่มายังประเทศไทย
สายการบินที่เข้าพบ CAAT เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดสรรเวลาการบินและการดำเนินงานในประเทศไทย ครอบคลุมทั้งเที่ยวบินโดยสารและเที่ยวบินขนส่งสินค้า จากหลากหลายภูมิภาคทั่วโลก ได้แก่
• กลุ่มยุโรป อาทิ Aerologic, Air France, Cargolux Airlines, Condor, Finnair, KLM, LOT Polish Airlines, Neos, Scandinavian Airlines System (SAS), SWISS, Turkish Airlines, TUI Airways, Virgin Atlantic และ World2Fly
• กลุ่มตะวันออกกลาง ได้แก่ Air Arabia, Emirates Airlines, Etihad Airways, flydubai, Kuwait Airways, Oman Air, Qatar Airways, Riyadh Air, Royal Jordanian และ Saudi Arabian Airlines
• กลุ่มอเมริกา ได้แก่ Air Canada, Federal Express (FedEx) และ United Parcel Service (UPS)
• กลุ่มรัสเซียและเครือรัฐเอกราช (CIS) ได้แก่ Aeroflot, S7 Airlines และ Turkmenistan Airlines
• กลุ่มเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ Thai Airways, Bangkok Airways, Thai VietJet Air, Thai AirAsia, Thai AirAsia X, K-Mile Air, China Eastern Airlines, Juneyao Airlines, Shenzhen Airlines, Xiamen Airlines, Cathay Pacific, Hong Kong Airlines, Air Macau, China Airlines, EVA Air, Starlux Airlines, All Nippon Airways (ANA), Japan Airlines, Korean Air, Asiana Airlines, Air India, IndiGo, Singapore Airlines, Vietnam Airlines, Cebu Pacific และสายการบินชั้นนำอื่น ๆ ในภูมิภาค
นอกจากนี้ ยังมีสายการบินรายใหม่ที่ได้รับการจัดสรรเวลาการบินสำหรับกำหนดการบินฤดูหนาว 2569/2570 ได้แก่ Riyadh Air จากซาอุดีอาระเบีย Virgin Atlantic จากสหราชอาณาจักร SkyUp Nistru จากมอลโดวา และ AirBorneo จากมาเลเซีย ซึ่งจะช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและส่งเสริมการเชื่อมต่อทางอากาศระหว่างประเทศไทยกับภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
ผลจากการจัดสรรเวลาการบินในฤดูกาลดังกล่าวยังสนับสนุนการเปิดและขยายเส้นทางบินสำคัญระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ อาทิ
• เฮลซิงกิ – สุวรรณภูมิ – เมลเบิร์น และกลับ (สิทธิการบินเสรีภาพที่ 5)
• ไถจง – สุวรรณภูมิ และกลับ
• มินสค์ – สุวรรณภูมิ และกลับ
• กูชิง – สุวรรณภูมิ และกลับ
• ลอนดอน (แกตวิก) – ภูเก็ต และกลับ
• ลอนดอน (ฮีทโธรว์) – ภูเก็ต และกลับ
• โคเปนเฮเกน – ภูเก็ต และกลับ
• คีชีเนา – ภูเก็ต – ชาร์จาห์
• เซบู – ภูเก็ต และกลับ
• หางโจว – เชียงใหม่ และกลับ
• เซี่ยงไฮ้ – เชียงใหม่ และกลับ
เส้นทางบินดังกล่าวจะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการเชื่อมต่อทางอากาศระหว่างประเทศไทยกับเมืองสำคัญทั่วโลก และส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการบินของภูมิภาค
ซึ่ง Slot Conference ถือเป็นเวทีสำคัญของอุตสาหกรรมการบินโลกที่เปิดโอกาสให้สายการบินและผู้ประสานงานด้านการจัดสรรเวลาการบินจากสนามบินหลักทั่วโลกได้หารือร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนเครือข่ายการบิน พัฒนาการเชื่อมต่อทางอากาศ และสร้างโอกาสในการเปิดเส้นทางบินใหม่ อันจะนำไปสู่การเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้แก่ผู้โดยสาร และส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินในภาพรวม
ในโอกาสเดียวกัน CAAT ยังได้เข้าร่วมการประชุม Asia/Pacific Coordinators Association (APACA) ครั้งที่ 31 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และแนวปฏิบัติด้านการจัดสรรเวลาการบินกับประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงติดตามพัฒนาการด้านการบริหารจัดการสล็อตการบินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานสากล อันจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการห้วงเวลาการบินของประเทศไทยในระยะยาวต่อไป