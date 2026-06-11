‘แมคโดนัลด์’ คิกออฟแคมเปญรับฟุตบอลโลก

แมคโดนัลด์ ในฐานะแบรนด์ QSR เพียงหนึ่งเดียว ที่เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของการแข่งขันฟุตบอลระดับโลก ‘FIFA World Cup 2026™’ ด้วย Happy Meal ‘SQUISHMALLOWS’ สุดน่ารัก พบกับสีสันความสนุกแห่งฟุตบอลโลกด้วยชุด Happy Meal ‘SQUISHMALLOWS’ (แฮปปี้มีล สควิชเมลโล่) กับความน่ารักของเหล่าสควิชเมลโล่ ในเสื้อฟุตบอลคอลเลกชันพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อถ่ายทอดพลังแห่งการเชียร์ พร้อมกล่องแฮปปี้มีลลายลิมิเต็ด โดยเลือกสั่งเป็นชุดอาหาร Happy Meal ‘SQUISHMALLOWS’ ชุดใดก็ได้ ในราคาเริ่มต้นชุดละ 109 บาท รีบสะสมด่วนให้ครบทั้ง 12 แบบ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน ถึง 9 กรกฎาคม 2569 นี้ ได้ที่ร้านแมคโดนัลด์ทุกสาขาที่ร่วมรายการ, แมคไดร์ฟทรู และแมคดิลิเวอรี โทร.1711, เว็บไซต์ www.mcdonalds.co.th
อีกหนึ่งแคมเปญเด็ดคือ ‘FIFA World Cup Meal’
ครั้งแรกที่แมคโดนัลด์นำ 5 นักเตะระดับตำนานมาร่วมเป็นพรีเซ็นเตอร์ ทั้ง เดวิด เบ็คแฮม, โรนัลดินโญ่, เธียร์รี่ อองรี, ซน ฮึง-มิน และ ลามีน ยามาล พร้อมพบความเอ็กซ์คลูซีฟ กับ ‘FIFA World Cup Meal’ (ฟีฟ่า เวิร์ล คัพ มีล) ที่ให้คุณสุ่มฟรี! ‘FIFA Collectible Cup’ แก้วฟีฟ่านักเตะระดับตำนาน สะสมได้ถึง 6 แบบ จาก 5 นักเตะระดับตำนาน และ เพิ่มความน่ารักกับ ‘กริมเมส’ คาแรคเตอร์สุดคิวท์สีม่วงของแมคโดนัลด์
‘FIFA World Cup Meal’ ทั้ง 7 เมนู พร้อมแพ็กเกจจิ้ง ลิมิเต็ด เอดิชัน คือ
• ชุดฟีฟ่า แมคนักเก็ต 11 ชิ้น : ชุดพิเศษเฉพาะที่ไทยเท่านั้น กับแมคนักเก็ต 11 ชิ้น ที่เท่ากับจำนวนผู้เล่นในสนามฟุตบอลทุกแมตซ์ และความอร่อยใหม่จากดิปซอสบิกแมค สูตรลับแมคโดนัลด์ พร้อมเฟรนช์ฟราย์ส ขนาดกลาง 1 กล่อง และโค้ก 16 ออนซ์ 1 แก้ว เริ่มต้นชุดละ 199 บาท
• ชุดฟีฟ่า ไก่ทอดแมค 1 : เอ็นจอยกับความกรอบ ความอร่อย ชุ่มฉ่ำ ของไก่ทอดแมค 2 ชิ้น กับเฟรนช์ฟรายส์ ขนาดกลาง 1 กล่องและโค้ก 16 ออนซ์ 1 แก้ว เริ่มต้นชุดละ 199 บาท
• ชุดฟีฟ่า ไก่ทอดแมค 2 : ชาร์จพลังเชียร์กับไก่ทอดแมค 4 ชิ้น และ แมคนักเก็ต 4 ชิ้น พร้อมด้วย เฟรนช์ฟรายส์ ขนาดกลาง 1 กล่องและโค้ก 16 ออนซ์ 1 แก้ว เริ่มต้นชุดละ 299 บาท
• ชุดฟีฟ่า บิกแมค : อร่อยเนื้อๆ เน้นๆ เต็มคำกับเบอร์เกอร์เนื้อซิกเนเจอร์ของแมคโดนัลด์ เนื้อวัว 100% นำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย พร้อมซอสบิกแมคและชีสเยิ้มๆ เสิร์ฟคู่กับเฟรนช์ฟรายส์ ขนาดกลาง 1 โค้ก 16 ออนซ์ 1 แก้ว เริ่มต้นชุดละ 249 บาท
• ชุดฟีฟ่า ซามูไรเบอร์เกอร์ : อีกหนึ่งเบอร์เกอร์สุดโปรด เนื้อหมูชุ่มฉ่ำด้วยซอสเทอริยากิ และซอสมายองเนส พร้อมผักกาดแก้วสด มาพร้อมกับเฟรนช์ฟรายส์ ขนาดกลาง 1 กล่องและโค้ก 16 ออนซ์ 1 แก้ว เริ่มต้นเพียง ชุดละ 199 บาท
• ชุดฟีฟ่า แมคฟิช : เมนูโปรดสำหรับคนรักปลา ผลิตจากเนื้อปลาพอลล็อค ตัดรสด้วยเชดด้าชีสนำเข้าจากนิวซีแลนด์และซอสทาร์ทาร์รสเข้มข้นสูตรพิเศษ พร้อมเฟรนช์ฟรายส์ ขนาดกลาง 1 กล่องและโค้ก 16 ออนซ์ 1 แก้ว เริ่มต้นชุดละ 199 บาท
• ชุดฟีฟ่า ดับเบิ้ลชีสเบอร์เกอร์ : เอาใจคนรักชีส ให้อร่อยเต็มอิ่มกับเนื้อแบบดับเบิ้ล ผสานความอร่อยลงตัวชีสเน้นๆ คุณภาพดีจากนิวซีแลนด์ เสิร์ฟมากับเฟรนช์ฟรายส์ ขนาดกลาง 1 กล่องและโค้ก 16 ออนซ์ 1 แก้ว เริ่มต้นชุดละ 249 บาท
พิเศษ สำหรับสมาชิก ‘แอปแมค’ รับเพิ่มโบนัสพอยต์ 100 พอยต์/ชุด* เมื่อซื้อ ‘FIFA World Cup Meal’ ชุดใดก็ได้ และสแกน QR Code รับพอยต์ก่อนชำระเงิน (รับเพิ่มจากการใช้จ่ายทุก 1 บาท = 1 พอยต์) สนใจสะสมพอยต์ ดาวน์โหลดแอปแมคโดยค้นหา McDonald’s ได้ที่ App Store หรือ Google Play Store
นอกจากความมันส์ในสนามฟุตบอล ความอร่อย และความสนุกแล้ว แมคโดนัลด์ ยังได้สร้างประสบการณ์ที่มากกว่าเมนูอาหาร ด้วยการเชื่อมโยงเหล่าแฟนบอลให้ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาของการแข่งขันฟุตบอลระดับโลก ‘FIFA World Cup 2026™’ ผ่านเซอร์ไพร์สครั้งใหญ่ ปรากฏการณ์ลูกฟุตบอลยักษ์บุกเมือง! ครั้งแรกและครั้งเดียวที่ลูกฟุตบอลยักษ์ติดกลางโลโก้แมคโดนัลด์ เพื่อถ่ายทอดพลังแห่งการเชียร์ให้ทุกคนสนุกไปกับบรรยากาศฟุตบอลโลกพร้อมกันกับ 4 สาขาทั่วเมือง ได้แก่ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สุขุมวิท เอกมัย, อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง, พาซิโอ ลาดกระบัง และ อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ เป็นต้น
เตรียมเชียร์ให้สุดแมตช์! กับแคมเปญ ‘FIFA World Cup Meal’ ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน ถึง 19 กรกฎาคม 2569 ที่ร้านแมคโดนัลด์ทุกสาขาที่ร่วมรายการ, แมคไดร์ฟทรู และแมคดิลิเวอรี โทร.1711, เว็บไซต์ www.mcdonalds.co.th