“ไทยออยล์”ยันไม่มีเอี่ยวกักตุนน้ำมันทั้งทางตรงและอ้อม

ไทยออยล์ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับการกักตุนน้ำมัน และไม่มีอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ หรือแทรกแซงการขนส่งภายหลังจากการส่งมอบน้ำมันไปแล้ว ยืนยันทำธุรกิจด้วยความโปร่งใส สุจริต ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องการกักตุนน้ำมัน ซึ่งสืบเนื่องจากสถานการณ์การปิดช่องแคบฮอร์มุซ และมีข้อมูลบางส่วนพาดพิงบริษัทเรื่องการขนส่งน้ำมัน การกักตุน และความครบถ้วนของเอกสารกำกับการขนน้ำมันเชื้อเพลิงนั้น บริษัทฯ ขอยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมกับการกักตุนน้ำมัน และไม่มีอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ ควบคุม หรือแทรกแซงการดำเนินการขนส่งภายหลังจากการส่งมอบน้ำมันแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ไทยออยล์ ดำเนินธุรกิจกลั่นและจำหน่ายน้ำมันในฐานะผู้ค้าน้ำมันตามตามกฎหมาย โดยการจำหน่ายน้ำมันทางเรือทั้งหมดเป็นการขายภายใต้เงื่อนไข FOB (Free on Board) กล่าวคือ บริษัทฯ มีหน้าที่เพียงผลิตและส่งมอบน้ำมันโดยการขนถ่ายขึ้นเรือ ณ ท่าเทียบเรือของบริษัทฯ และเมื่อมีการส่งมอบน้ำมันขึ้นเรือแล้ว ความเสี่ยง ความรับผิดชอบ และอำนาจ
ควบคุมจะโอนไปยังผู้ซื้อทันที ดังนั้น การบริหารจัดการขนส่ง เส้นทาง และระยะเวลาในการเดินเรือจึงเป็นเรื่องของผู้ซื้อและ
ผู้ดำเนินการขนส่งโดยสมบูรณ์ โดยที่บริษัทฯ ไม่มีและไม่อาจมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องใด ๆ ได้เลย
สำหรับประเด็นเกี่ยวกับการขนส่งน้ำมันและความครบถ้วนของเอกสารนั้น บริษัทฯ มีการจัดทำเอกสารประกอบการขนส่งน้ำมันทางเรือของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลที่ใช้ในการควบคุมและ
ตรวจสอบการขนส่งตามที่กฎหมายกำหนดทั้งหมดจะปรากฏอยู่ในใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง เอกสารรายงานการรับจ่าย
น้ำมันภายในประเทศ(น.ม. 9) ซึ่งออกโดยกรมสรรพสามิต และใบกำกับสินค้าของลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งชุดเอกสารดังกล่าวได้
ถูกจัดส่งไปพร้อมกับเรือขนส่งในทุกเที่ยวอย่างครบถ้วน ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปลายทางไม่ว่าจะเป็นคลังผู้รับน้ำมันน้ำมันปลายทาง
หรือเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตปลายทางสามารถใช้ตรวจสอบความถูกต้องของการขนส่งได้อย่างครบถ้วนเช่นกัน
ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สุจริต และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลมาโดยตลอด โดยเรือขนส่งน้ำมันทุกลำที่เข้ามาดำเนินการจะต้องผ่านกระบวนการขึ้นทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลอย่างครบถ้วน และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด