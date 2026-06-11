CKPower เปิดเวที "พลังศิลป์เปลี่ยนผ่านพลังงาน" จุดประกายเยาวชนถ่ายทอดพลังงานหมุนเวียนผ่านงานศิลปะ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower (ชื่อย่อหลักทรัพย์: CKP) หนึ่งในผู้นำในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคและมีคาร์บอนฟุตพรินต์ที่ต่ำที่สุดรายหนึ่ง ร่วมกับศิลปินชั้นนำของไทยจากหอศิลป์คลังจัตุรัส จัดโครงการ "พลังศิลป์เปลี่ยนผ่านพลังงาน" เวทีประกวดศิลปะระดับประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้และถ่ายทอดมุมมองด้านพลังงานหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อมผ่านงานศิลปะ สะท้อนแนวคิดที่ว่า "ธุรกิจ" และ "ศิลปะ" สามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน และพลังงานหมุนเวียนคือหนึ่งในโอกาสของการเรียนรู้ที่ช่วยให้คนรุ่นใหม่เข้าใจและเท่าทันต่อการเปลี่ยนผ่านของโลกในมิติของสังคม สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตยุคใหม่ โอกาสนี้ นางมัณทนา เอื้อกิจขจร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส งานวางแผนธุรกิจ ร่วมเปิดงาน โดยมีอาจารย์สมาน คลังจัตุรัส ศิลปินเอกครูช่างและผู้ก่อตั้งหอศิลป์คลังจัตุรัส พร้อมด้วยศิลปินชั้นนำของไทยและคณะครูจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ. มอลล์ กรุงเทพฯ
นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า CKPower เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ ‘พลังศิลป์เปลี่ยนผ่านพลังงาน’ ภายใต้กรอบการดำเนินงานสร้างคุณค่าสู่สังคม (CSR Strategy Framework 2565–2569) โดยมุ่งใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชน ผลงานของเยาวชนไม่เพียงสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ แต่ยังสะท้อนความห่วงใยต่อโลกและสิ่งแวดล้อมรอบตัว
โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน ทั้งภาคการศึกษา คณะครู โรงเรียนต่าง ๆ ศิลปินจากหอศิลป์คลังจัตุรัส รวมถึงพนักงาน CKPower ที่ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรม สะท้อนบทบาทของ CKPower ในการเชื่อมโยงธุรกิจกับการสร้างคุณค่าสู่สังคม และร่วมจุดประกายการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดให้กับคนรุ่นใหม่ นายธนวัฒน์ กล่าว
สำหรับโครงการ "พลังศิลป์เปลี่ยนผ่านพลังงาน" เปิดพื้นที่ให้เยาวชนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จากโรงเรียนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า โรงเรียนทั่วประเทศ รวมถึงพนักงานในเครือ CKPower เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยมีผู้เข้าร่วม 207 คน ซึ่งจัดทั้งหมด 3 ครั้ง ได้แก่ 1) การประกวดสำหรับโรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ปักธงชัย 1 ในเดือนธันวาคม 2568 2) การประกวดสำหรับโรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น ในเดือนมกราคม 2569 และ 3) การประกวดรอบสุดท้ายสำหรับโรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีพนักงานในเครือ CKPower เข้าร่วมประกวดส่งผลงานด้วยเช่นกัน
โครงการ "พลังศิลป์เปลี่ยนผ่านพลังงาน" ถือเป็นการต่อยอดจากโครงการ "เรียนรู้พลังงานสะอาด สร้างโลกสีเขียวด้วยวิถีศิลป์" ที่จัดขึ้นในปี 2567 ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพครูจากโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าและโรงเรียนทั่วประเทศ ให้สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานหมุนเวียนควบคู่กับทักษะศิลปะแก่นักเรียน โดยครูที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการนี้ได้นำองค์ความรู้ไปต่อยอดและส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ "พลังศิลป์เปลี่ยนผ่านพลังงาน" ในปีนี้ โดยการดำเนินงานครั้งนี้สะท้อนการขยายผลจากการพัฒนาศักยภาพครูในปีที่ผ่านมา สู่การสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชน โรงเรียน และพนักงานในวงกว้างมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแนวทางของ CKPower ในการใช้ความรู้ด้านพลังงานหมุนเวียนและการมีส่วนร่วมของบุคลากร เพื่อสร้างคุณค่าสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง
CKPower มุ่งต่อยอดโครงการ "พลังศิลป์เปลี่ยนผ่านพลังงาน" ให้เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และเข้าถึงง่าย ควบคู่กับการเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าสู่สังคม เพื่อร่วมสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน นายธนวัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย