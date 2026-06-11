MEA เปิดลงทะเบียน UGT1 ปี 69 หนุนธุรกิจใช้ไฟฟ้าสีเขียว อัตรา Premium 0.0375 บาท/หน่วย

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เปิดรับลงทะเบียนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ประสงค์จะขอใช้บริการอัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียวแบบไม่เจาะจงแหล่งที่มา (Utility Green Tariff แบบที่ 1 : UGT1) รอบเพิ่มเติม ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2569 เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสีเขียวของภาคอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยในระยะยาว
บริการ UGT1 นี้ เป็นการให้บริการจัดหาและส่งมอบพลังงานไฟฟ้าสีเขียวพร้อมกับใบรับรองการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate: REC) ตามมาตรฐาน I-Track Standard (I-REC) จากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของภาครัฐ เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถนำไปอ้างสิทธิ์การใช้พลังงานหมุนเวียน และช่วยลดหรือชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงานไฟฟ้า (Scope 2) สำหรับการจัดทำรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ขององค์กรได้
สำหรับอัตราค่าบริการ UGT1 ในปี 2569 ตามประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ 17/2569 กำหนดให้อัตราค่าบริการ UGT1 เป็นอัตราค่าไฟฟ้าตามประกาศโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าปกติ รวมค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) และค่าบริการส่วนเพิ่ม (Premium) โดยกำหนดให้ค่า Premium เท่ากับ 0.0375 บาทต่อหน่วย ซึ่งอัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ อัตราค่าบริการตามประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป และเปิดให้บริการกับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท
ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทที่ประสงค์จะขอใช้บริการอัตรา UGT1 และอยู่ในพื้นที่ให้บริการของ MEA สามารถดำเนินการลงทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2569 – 7 กรกฎาคม 2569 ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://eservice.mea.or.th/ugt/
ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องทำข้อตกลงเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับอัตรา UGT1 กับการไฟฟ้านครหลวง โดยผู้ใช้ไฟฟ้าจะได้รับพลังงานสีเขียว มีผลตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป
UGT FAQ: https://www.mea.or.th/public-relations/press-media/infographics/mea-ugt-faq
ข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.mea.or.th , Line: @MEAthailand , MEA Call Center 1130