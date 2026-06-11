อินโฟคอม เอเชีย เตรียมจัดงาน "InfoComm Asia 2026" งานแสดงนวัตกรรมระบบภาพ เสียง แสง ระดับโลก คาดเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 3,600 ล้านบาท

อินโฟคอม เอเชีย พีทีอี ผู้จัดงานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชันระดับสากล ประกาศจัดงาน "InfoComm Asia 2026" มหกรรมงานแสดงเทคโนโลยีระบบภาพ เสียง แสง ระดับมืออาชีพที่ใหญ่สุดในเอเชีย ตอบโจทย์เทรนด์ธุรกิจยุคใหม่ นำทัพผู้ผลิตระดับโลกกว่า 200 แบรนด์ มาร่วมโชว์นวัตกรรมล่าสุด คาดการณ์ผู้เข้าชมงานระดับมืออาชีพกว่า 8,200 คน สร้างมูลค่าเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 3,600 ล้านบาท
จูนส์ โค กรรมการบริหาร บริษัท อินโฟคอม เอเชีย พีทีอี จำกัด ในฐานะผู้จัดงานอินโฟคอม เอเชีย (InfoComm Asia) เปิดเผยว่า ในโลกปัจจุบันที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และการสร้างเครือข่ายและการเชื่อมโยงธุรกิจมีความสำคัญในลำดับต้น ส่งผลให้ธุรกิจด้านการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบภาพและเสียงระดับมืออาชีพ หรือ Professional Audiovisual (Pro AV) มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วตามไปด้วย อัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว เห็นได้จากข้อมูลรายงานแนวโน้มธุรกิจ ที่จัดทำโดยสมาคมระบบโสตทัศนูปกรณ์ระดับโลก (AVIXA) ได้คาดการณ์ว่าธุรกิจ Pro AV ทั่วโลกจะขยายตัวจาก 332 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 สู่ 402 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573 โดยมีภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นพื้นที่สำคัญและเติบโตมากที่สุดในโลก คาดการณ์ว่ามูลค่าการตลาดจะพุ่งทะยานสู่ 151.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573 ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 4.13 ต่อปี
ปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังอยู่ในทศวรรษแห่งเมกะโปรเจกต์ โดยจะเห็นได้จากการขยายตัวของธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ศูนย์กลางการประชุมและการจัดกิจกรรมความบันเทิง และการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่หลายแห่ง ซึ่งเอื้อประโยชน์ให้ธุรกิจ Pro AV ในประเทศมีการขยายตัว และมีโอกาสในก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจ Pro AV ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในระยะอันใกล้
“บริษัท อินโฟคอม เอเชีย พีทีอี จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน InfoComm Asia 2026 มีความยินดีอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้เชื่อมโยงผู้ผลิตอุปกรณ์ภาพและเสียงมืออาชีพ (Pro AV) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีและโซลูชั่นจากทั่วโลกเข้ากับผู้ซื้อในตลาด รวมถึงผู้รวมระบบภาพและเสียง (AV) และระบบสารสนเทศ (IT) ที่กำลังมองหาโซลูชั่นล้ำสมัย ประจำปีของภูมิภาค และร่วมเติบโตอย่างมั่นคงไปกับเทคโนโลยีระบบภาพ เสียง แสง ในธุรกิจ Pro AV ในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2562 โดยการจัดงาน InfoComm Asia 2026 ในปีนี้ จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้ง โดยรวบรวมแบรนด์ Pro AV ชั้นนำกว่า 200 แบรนด์ ที่มาแสดงนวัตกรรมแห่งอนาคต ของเมืองอัจฉริยะ ความบันเทิง และองค์กรธุรกิจ”จูนส์ โค กล่าวเสริม
ไฮไลท์ภายในงาน InfoComm Asia 2026 มุ่งเน้นจัดแสดงนวัตกรรมเชิงลึกที่ตอบรับกับเมกะเทรนด์หลักของโลกและสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยอย่างเป็นรูปธรรม ที่ครอบคลุมใน 4 มิติสำคัญ ได้แก่
1. ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีเสมือนจริงกำลังพลิกโฉมอุตสาหกรรม (AI & Immersive) ซึ่งเป็นการใช้ขุมพลังปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาช่วยเสริมเทคโนโลยีภาพ และเสียงเสมือนจริง เหมือนเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ (Immersive Tech) ซึ่งได้หลอมรวมเข้ากับระบบเครือข่าย Pro AV และ IT อย่างสมบูรณ์ ซึ่งมีส่วนช่วยประหยัดต้นทุนให้แก่องค์กรได้อย่างมหาศาล
2. เทรนด์เศรษฐกิจแห่งประสบการณ์ (Experience Economy) เป็นเทรนด์เศรษฐกิจที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับ "ประสบการณ์" มากกว่าแค่การซื้อสินค้าหรือบริการแบบเดิม ๆ โดยเฉพาะในธุรกิจป้ายโฆษณาดิจิทัลที่มีมูลค่าตลาดทั่วโลกสูงกว่า 41.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งได้ปรับตัวไปสู่เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สร้างความแปลกใหม่ให้กับผู้บริโภค โดยเทรนด์ในปี 2569 จะมุ่งเน้นระบบแสดงผลอัจฉริยะที่ผสมผสานแนวคิดความยั่งยืนและการประหยัดพลังงาน เพื่อช่วยให้กลุ่มธุรกิจรีเทล แบรนด์สินค้า โรงแรม และสถานที่จัดงานขนาดใหญ่ สามารถสื่อสารแบรนด์ผ่านการเล่าเรื่องแบบมีปฏิสัมพันธ์ เพื่อดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ
3. สถานที่ทำงานอัจฉริยะและการทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาด (Smart Workplace) เป็นการนำระบบอัจฉริยะเข้ามาเสริมศักยภาพให้กับพื้นที่ทำงาน ซึ่งเป็นกลุ่มตลาดที่มีการจัดซื้อจัดจ้างและใช้จ่ายสูงที่สุด เพื่อรองรับวิถีการทำงานแบบไฮบริด (Hybrid Work)
4. บทบาทของระบบภาพและเสียงระดับมืออาชีพในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจในอนาคต (Cyber Readiness ของระบบ AV/IT convergence) โดยธุรกิจ Pro AV ในปัจจุบันเทคโนโลยีการบูรณาการระบบภาพและเสียง ได้เข้ามาเพิ่มสมรรถนะองค์กรในหลากหลายกิจกรรม รวมถึงการสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมข้อมูล (เช่น PDPA ในไทย) เป็นต้น
นอกจากนี้ ภายในงาน InfoComm Asia 2026 ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจจากหน่วยงานทั้งในประเทศและระดับสากลมากมาย อาทิ การจัดกิจกรรมจากสมาคมโสตทัศนูปกรณ์และประสบการณ์แบบบูรณาการระดับโลก (AVIXA Communities) ในภูมิภาคเอเชีย ที่ส่งมอบองค์ความรู้และเครือข่ายพันธมิตรในระดับพรีเมียม ผ่านงานสัมมนา InfoComm Asia Summit ที่เจาะลึกเทรนด์เทคโนโลยี AVIXA Xchange Live การทัวร์ชมเทคโนโลยีเชิงประสบการณ์ การเปิดตัวโปรแกรมสัมมนาพิเศษ Education Sector Summit Program Track โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมชั้นนำระดับนานาชาติ อาทิ สมาคมเทคโนโลยีและการจัดการการศึกษาแห่งอาเซียน (AETM), สมาคมสถาบันศึกษาเอกชนแห่งมาเลเซีย (NAPEI) และสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาไทย (Thai AECT) มาร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการเรียนรู้อัจฉริยะ พร้อมทั้งความร่วมมือกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ TPQI ของไทย ในการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานวิชาชีพ Pro AV เพื่อยกระดับมาตรฐานในธุรกิจนี้ร่วมกันในระดับสากล
เตรียมพบกับ "InfoComm Asia 2026" ที่เป็นมากกว่างานแสดงสินค้า แต่เป็นแพลตฟอร์มธุรกิจระดับภูมิภาคที่เชื่อมโยงนวัตกรรมระดับโลกเข้ากับโอกาสในการนำไปใช้งานจริง ในเอเชีย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) กรุงเทพฯ จำกัดกลุ่มผู้เข้าร่วมงานเฉพาะผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ใช้งานเทคโนโลยีในทุกอุตสาหกรรมเท่านั้น คาดการณ์กว่าจะมีผู้เข้าร่วมงาน 8,200 ราย จาก 58 ประเทศ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจระยะ 12 – 24 เดือนข้างหน้าได้มากกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,600 ล้านบาท ผู้สนใจเข้าร่วมชมงาน นวัตกรรม และโปรแกรมสัมมนาฟรี สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้ เพื่อรับสิทธิ์เข้าชมงานและอำนวยความสะดวกในการจับคู่ธุรกิจล่วงหน้า โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่เว็บไซต์ทางการ www.infocomm-asia.com