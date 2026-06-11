กนอ. จับมือธรรมศาสตร์- NPC เปิดหลักสูตร “LIFE SQL” มุ่งปั้นผู้นำยุคใหม่ ขับเคลื่อนนิคมฯเชิงนิเวศอัจฉริยะ

กนอ.ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ลงนาม MOU เปิดตัวหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง “LIFE SQL” มุ่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทุนมนุษย์ บูรณาการนวัตกรรม และแนวคิด ESG สู่ภาคปฏิบัติ ปั้นผู้นำยุคใหม่ขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมไทยสู่ “นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ” และเสริมแกร่งห่วงโซ่อุปทานระดับโลกอย่างยั่งยืน
นายสุเมธ ตั้งประเสริฐ ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.เร่งขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมสู่การเป็น "นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ" (Smart Eco Industrial Estate) จำเป็นจะต้องพัฒนา“โครงสร้างพื้นฐานด้านทุนมนุษย์” (Human Capital Infrastructure) ไปพร้อมกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากล
ดังนั้น กนอ.ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด (NPC) ลงนาม MOU เปิดตัวหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง “LIFE SQL” วางแนวทางความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ เพื่อบูรณาการมาตรฐานความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และแนวคิด ESG (Environmental, Social, and Governance) เข้าสู่ภาคปฏิบัติ ยกระดับสถานประกอบการให้สอดรับกับห่วงโซ่อุปทานระดับโลก ควบคู่ไปกับการส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการบริหารจัดการสมัยใหม่ เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรแห่งอนาคต ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อพัฒนานโยบายหรือโครงการต้นแบบที่ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มนักลงทุนต่างชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สร้อยสุดา เกสรทอง คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตร “LIFE SQL” ในครั้งนี้ ถือเป็นสะพานเชื่อมโยงพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาผู้นำแห่งอนาคตที่มีวิสัยทัศน์ เข้าใจระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมด้วยสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ทั้งภาวะผู้นำ การคิดเชิงระบบ การสื่อสาร ตลอดจนแนวคิดนวัตกรรม (Entrepreneurship) ที่สามารถบริหารองค์กรท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ซึ่งคณะฯ พร้อมสนับสนุนทั้งองค์ความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย และเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ เพื่อผสานความเข้มแข็งร่วมกับภาคภาคภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม ในการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้และพัฒนาผู้นำที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อองค์กรและสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม
ด้านนายประกาศ บุตตะมาศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิชาการเข้ากับประสบการณ์และการปฏิบัติจริงจากภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำแนวคิดและกรณีศึกษาที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย NPC พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง รวมถึงการแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายภาคส่วน เพื่อร่วมยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งให้แก่ภาคอุตสาหกรรมไทยในระยะยาวต่อไป
สำหรับขอบเขตของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ฉบับนี้ มีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี (พ.ศ. 2569 - 2572) มีวัตถุประสงค์หลักในการขับเคลื่อน 5 ด้านสำคัญ ประกอบด้วย 1.การบูรณาการองค์ความรู้และทักษะเชิงกลยุทธ์ โดยการผสมผสานด้านภาวะผู้นำ นวัตกรรม และการบริหารจัดการความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน (SHE & EN) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความยั่งยืนขององค์กร 2.การขับเคลื่อนนวัตกรรมและประสิทธิผลทางธุรกิจ ส่งเสริมการนำแนวคิดสมัยใหม่ไปประยุกต์ใช้จริง เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ (Value Creation) ในยุคดิจิทัล 3.การยกระดับความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืน นำมิติ ESG มาเป็นปัจจัยหลักในการวิเคราะห์แนวโน้มอนาคตและตัดสินใจเชิงนโยบายในระดับสากล
4.การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับประเทศ เป็นกลไกแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และกรณีศึกษาระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหาร และ 5.การพัฒนานักบริหารรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์และจริยธรรม: เสริมสร้างศักยภาพผู้นำที่เป็นต้นแบบของการพัฒนาองค์กรสู่สังคมที่ยั่งยืน