ชลิต อินดัสทรีฯ จัดกิจกรรม "รักษ์น้ำ ปลูกป่า ปี 3" ชวนพนักงานปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

ท่ามกลางความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมจากภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษทางอากาศ และการลดลงของพื้นที่สีเขียว ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลก การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นภารกิจสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อน โดยเฉพาะการปลูกต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญในการช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
การดูแลฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติจึงไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดเพียงลำพัง แต่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนและทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและชุมชน ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมสู่การเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน
เพื่อร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) วันที่ 5 มิถุนายน บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และอะไหล่ยาง ภายใต้แบรนด์ “POP” จึงสานต่อกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ “ชลิต อินดัสทรี รักษ์น้ำ ปลูกป่า” ปี 3 เพื่อร่วมฟื้นฟูระบบนิเวศ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กรและสังคม
โดยเมื่อเร็วๆนี้ นายชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นางมนัสนันท์ เปรมพุฒิพันธ์ กรรมการ บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด นำคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสากว่า 40 คน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวและช่วยฟื้นฟูความสมดุลของระบบนิเวศในพื้นที่โรงงานของบริษัทฯ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยร่วมกันปลูกไม้ยืนต้นและพันธุ์ไม้ไทย อาทิ ต้นพะยอม ต้นจิกน้ำ ต้นล่ำซำ ต้นกระทิง ต้นกันเกรา ต้นกาสะลอง ต้นประยงค์ และต้นบุหงาส่าหรี เป็นต้น
นายชวิศ ยงเห็นเจริญ กล่าวว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในหลากหลายด้าน ทั้งด้านการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
“โครงการชลิต อินดัสทรี รักษ์น้ำ ปลูกป่า ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพราะเราเชื่อว่าการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถเริ่มต้นได้จากสิ่งใกล้ตัว การปลูกต้นไม้แม้เพียงต้นเดียวสามารถสร้างประโยชน์ต่อระบบนิเวศในระยะยาว ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดมลภาวะ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนโดยรอบ ขณะเดียวกันยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการทำงานจิตอาสาให้กับพนักงานของบริษัท” นายชวิศ กล่าว
การร่วมกันปลูกต้นไม้และดูแลพื้นที่สีเขียว แม้จะเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ แต่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ให้คนรุ่นต่อไป อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต
นอกจากการร่วมปลูกต้นไม้แล้ว กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร สะท้อนถึงพลังความร่วมมือของภาคเอกชนในการร่วมขับเคลื่อนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของชลิต อินดัสทรีฯ ในการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต