ไอคอนสยาม ร่วมกับ Queer Art Thailand และศิลปินรับเชิญ ชวนเปิดประตูสู่โลกแห่งความหลากหลาย
ในนิทรรศการ "Colors of Pride: Unity in Diversity" สาดส่องทุกเฉดสีแห่งตัวตน ชมฟรี! วันนี้ - 21 มิ.ย. 69 ณ Arts Way ชั้น M ไอคอนสยาม
(กรุงเทพฯ, 5 มิถุนายน 2569) – ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมสร้างพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจด้วยการจับมือกับกลุ่ม Queer Art Thailand พร้อมด้วยกลุ่มศิลปินรับเชิญ เปิดตัวนิทรรศการศิลปะต้อนรับเดือนแห่งความภาคภูมิใจ "Colors of Pride: Unity in Diversity" นิทรรศการร่วมสมัยที่นำเสนอภายใต้แนวคิด "ความแตกต่างที่อยู่ร่วมกันได้อย่างงดงาม" ซึ่งได้รวบรวมผลงานการสร้างสรรค์อันเปี่ยมด้วยความหมายของศิลปิน LGBTQ+ และศิลปินผู้สนับสนุนความหลากหลาย ถ่ายทอดผ่านงานจิตรกรรม ประติมากรรม สื่อผสม และศิลปะร่วมสมัยในหลากหลายรูปแบบ มาจัดแสดงให้ผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะและบุคคลทั่วไป เข้าชมฟรี! ตั้งแต่วันที่ 3 – 21 มิถุนายน 2569 นี้ ณ Arts Way ชั้น M ไอคอนสยาม
นิทรรศการสร้างสรรค์ในครั้งนี้ ถ่ายทอดมุมมองสะท้อนใจที่ว่า “สี” ไม่ได้เป็นเพียงองค์ประกอบทางสายตา แต่คือภาษาของอัตลักษณ์ ความรู้สึก และเสรีภาพในการมีอยู่ของแต่ละคน พร้อมนำเสนอ Pride ในฐานะสัญลักษณ์ของความหลากหลาย โดยขยายขอบเขตไปสู่การร่วมยินดีในคุณค่า ความเปราะบาง ความกล้าหาญ และการยอมรับซึ่งกันและกัน โดยได้รับเกียรติจาก 7 ศิลปินชื่อดังที่นำมุมมองและประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่าง มาร่วมสร้างบทสนทนาอันลึกซึ้งและร่วมจัดแสดงผลงานศิลปะอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดังนี้
ดร.วิชัย อิ่มสุขสม ปลุกชีวิตให้ “Gene Doll” ตุ๊กตาเก่าแก่อายุร่วม 50 ปี ผ่านภาพถ่ายอันทรงพลังที่พาเธอไปโลดแล่นในสถานที่อันหรูหรา กลมกลืนราวกับหญิงสาวที่กำลังเฉลิมฉลองในงานเต้นรำยามค่ำคืน เพื่อคืนชีวิตและสร้างความลงตัวระหว่างอดีตกับปัจจุบัน
อ.ธีร์พาทิศ บุญวิจิตรนิธิธร ส่งต่อผลงานชิ้นไฮไลต์อย่าง Spectrum of Love และ The Lover ใช้ผืนผ้าใบร่วมกับประกายระยิบระยับของกลิตเตอร์ สะท้อนความรักที่ไร้กรอบและข้อจำกัด พร้อมถ่ายทอดนิยามความรักอันบริสุทธิ์ผ่านสัญลักษณ์นกยูงเพศผู้สองตัว และงานเรซินที่สื่อถึงการตระหนักรู้ในคุณค่าของตัวเองอย่างอิสระ
ปิยะดา ณ พัทลุง นำเสนอซีรีส์ผลงานสีน้ำมันและอะคริลิกที่หยิบยกเรื่องราวของ “สวนสาธารณะ” มาตีความใหม่ โดยมองว่าสวนสาธารณะไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ทางกายภาพในเมืองใหญ่ แต่คือพื้นที่ทางใจที่เปิดกว้างให้ผู้คนทุกเพศทุกวัยได้หยุดพักผ่อน เติมพลัง และเชื่อมโยงความสุขร่วมกันท่ามกลางความวุ่นวาย
รองศาสตราจารย์พิเศษ ระพี ลีละสิริ สร้างสรรค์ผลงานภาพวาดดอกไม้เปี่ยมความหมายมงคลแห่งชีวิต สะบัดฝีแปรงผ่านเทคนิคเกรียงระบายสี (Palette knife) และสีน้ำมันอย่างมีเอกลักษณ์ เพื่อส่งต่อพลังงานบวก แรงบันดาลใจ และความสดชื่นแจ่มใสให้กับผู้ชมทุกคนที่ได้มาเยือน
• SZACK เจ้าของผลงานประติมากรรมสุดเก๋ที่หยิบยก “กล้วย” มาใช้เป็นอุปลักษณ์ในการสำรวจตัวตนของมนุษย์ การปอกเปลือกกล้วยเผยให้เห็นเนื้อใน เปรียบเสมือนการก้าวข้ามกรอบที่สังคมคาดหวัง เพื่อเปิดเผยเนื้อแท้ ความเปราะบาง และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ซ่อนอยู่ภายใต้เปลือกนอกอย่างสง่างาม
• ชญานิษฐ์ ม่วงไทย ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านผลงานชุด "ฉันอยู่ตรงไหน (where I belong)" ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ใช้ชีวิตและสร้างสรรค์ผลงานอยู่ที่บ้าน สะท้อนสภาวะจิตใจแห่งการยอมรับตัวเอง ความอิสระ และความสุขอันอบอุ่นละมุนที่ได้เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง
• ศิริโรจน์ มานะอนุกูล นำเสนองานแนว abstract และสื่อผสมสุดลึกซึ้ง ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์ทางเพศกับรากเหง้าวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าในสังคมร่วมสมัย โดยหยิบเอาวัสดุพื้นถิ่นอย่างลูกปัด เปลือกไข่ และสีย้อมผ้า มาสร้างสรรค์ร่วมกันเพื่อสื่อสารถึงความทรงจำทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่าง
ไอคอนสยาม ขอเชิญชวนคนรักงานศิลปะและผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจ ปลดปล่อยตัวตน และเสพงานศิลป์ฮีลใจในพื้นที่ที่ทุกสีมีความหมาย ทุกอัตลักษณ์มีสิทธิ์ที่จะเปล่งประกายอย่างเท่าเทียม กับนิทรรศการ "Colors of Pride: Unity in Diversity" ตั้งแต่วันนี้ – 21 มิถุนายน 2569 ณ Arts Way ชั้น M ไอคอนสยามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1338 หรือ www.iconsiam.com