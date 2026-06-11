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Roland DG ยกระดับโซลูชันบรรจุภัณฑ์และงานพิมพ์อุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ในงาน ProPak Asia 2026

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Roland DG ผู้นำด้านโซลูชันการพิมพ์ดิจิทัลและเทคโนโลยีด้านภาพ เตรียมนำเสนอนวัตกรรมและศักยภาพที่ครอบคลุมด้านบรรจุภัณฑ์ การตกแต่งงานอุตสาหกรรม และการผลิตแบบออนดีมานด์ ภายในงาน ProPak Asia 2026 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ภายในฮอลล์ C1 บูธ C04 Roland DG นำเสนอนวัตกรรมและโซลูชันล่าสุดจากพอร์ตโฟลิโอที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง นับเป็นการเข้าร่วมงานครั้งแรกของบริษัท และสะท้อนถึงการรุกเข้าสู่ตลาดบรรจุภัณฑ์และอุตสาหกรรมอย่างเต็มรูปแบบ

การเข้าร่วมงาน ProPak Asia 2026 ถือเป็นก้าวสำคัญเชิงกลยุทธ์ของบริษัท ในการสร้างการรับรู้และเชื่อมต่อกับกลุ่มผู้ซื้อ พันธมิตรทางธุรกิจ และสื่อสายการค้า จากอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


จากผลิตภัณฑ์สู่ศักยภาพการใช้งานจริง: นำเสนอนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์สำหรับการใช้งานจริง

บูธ Roland DG ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดการทำงานจริงในสายการผลิต เพื่อถ่ายทอดให้เห็นว่าเทคโนโลยีของบริษัทสามารถตอบโจทย์ความท้าทายสำคัญของผู้ผลิตในปัจจุบันได้อย่างไร ตั้งแต่การผลิตจำนวนน้อย การลดระยะเวลาในการผลิต ไปจนถึงความต้องการด้านการปรับแต่งเฉพาะบุคคลที่เพิ่มสูงขึ้น

ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสการทำงานจริงของโซลูชันหลากหลายรุ่น ได้แก่ TrueVis AG-640, VersaObject IO-300 และ VersaObject RC-300 รวมถึงโซลูชัน PeriOne จาก LSINC ซึ่งตอกย้ำศักยภาพของ Roland DG ในด้านการพิมพ์ลงบนวัสดุโดยตรง การผลิตบรรจุภัณฑ์แบบยืดหยุ่น และงานตกแต่งอุตสาหกรรมครบวงจร

เทคโนโลยีทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางของ Roland DG ในการสนับสนุนภาคธุรกิจให้ก้าวข้ามข้อจำกัดของกระบวนการผลิตแบบแอนะล็อกดั้งเดิม สู่การผลิตแบบออนดีมานด์ที่รองรับงานหลากหลายรูปแบบได้อย่างยืดหยุ่น พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น

คุณ Kohei Tanabe ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Roland DG Corporation กล่าวว่า “การเข้าร่วมงาน ProPak Asia 2026 ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ Roland DG ในการขยายธุรกิจสู่ตลาดบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์อุตสาหกรรมทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นับเป็นครั้งแรกที่เราเข้าร่วมจัดแสดงภายในงานนี้ ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอศักยภาพของบริษัทต่อกลุ่มผู้ชมที่อาจยังไม่คุ้นเคยกับ Roland DG ในตลาดกลุ่มนี้ สิ่งที่เรานำมาจัดแสดงไม่ได้เป็นเพียงตัวผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงทิศทางของบริษัทในการพัฒนาโซลูชันแบบครบวงจรและเชื่อมต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้ธุรกิจด้านการผลิตและบรรจุภัณฑ์สามารถปรับสู่การผลิตแบบยืดหยุ่นและออนดีมานด์ พร้อมต่อยอดสู่โอกาสใหม่ ๆ ในด้านบรรจุภัณฑ์ งานเฉพาะบุคคล และการตกแต่งอุตสาหกรรม”


เปิดมุมมองสู่อนาคตของการผลิตดิจิทัล

นอกเหนือจากการสาธิตการทำงานจริง Roland DG ยังเตรียมนำเสนอเทคโนโลยีรุ่นใหม่ล่วงหน้า ได้แก่ TrueVis AG-640, VersaObject IO-300 และ VersaObject RC-300 ก่อนการเปิดตัวสู่ตลาดในวงกว้างภายในปี 2026

นวัตกรรมเหล่านี้ ต่อยอดสู่ทิศทางของอุตสาหกรรมที่กำลังก้าวสู่ระบบการผลิตอัจฉริยะและเชื่อมต่อกันมากยิ่งขึ้น โดยเวิร์กโฟลว์ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการรองรับการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว การผลิตระยะสั้น และการปรับแต่งผลิตภัณฑ์ในระดับที่สามารถขยายสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขยายสู่ตลาดใหม่ด้วยแนวทางระบบนิเวศครบวงจร

การเข้าร่วมงาน ProPak Asia 2026 ของ Roland DG สะท้อนถึงการปรับบทบาทเชิงกลยุทธ์ของบริษัท จากผู้พัฒนาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ สู่การเป็นพันธมิตรด้านโซลูชันครบวงจร ที่ผสานทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่ายพันธมิตร เพื่อเปิดโอกาสใหม่ทางธุรกิจให้กับลูกค้า

หนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือความร่วมมือระดับโลกกับ LSINC ซึ่งช่วยต่อยอดศักยภาพของบริษัทสู่การพิมพ์ลงบนวัสดุโดยตรงในระดับอุตสาหกรรมปริมาณสูง พร้อมเสริมความแข็งแกร่งในกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง และภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ

แนวทางดังกล่าวช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการที่ต้องการต่อยอดสู่แอปพลิเคชันมูลค่าสูง ให้สามารถขยายขีดความสามารถด้านการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของงานผลิตในระดับสูง


เดินหน้าขยายธุรกิจในตลาด APAC

งาน ProPak Asia 2026 นับว่าเป็นโอกาสสำคัญสำหรับ Roland DG ในการนำเสนอศักยภาพของบริษัทต่อกลุ่มลูกค้าใหม่ พร้อมเก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการของตลาดในภูมิภาค

ภายในงาน บริษัทได้จัดกิจกรรมบรรยายสื่อมวลชนและการสาธิตเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมได้สัมผัสทิศทางใหม่ของแบรนด์ ทั้งอัตลักษณ์ระดับโลกที่ได้รับการปรับโฉมใหม่ แนวคิดแบรนด์ “Make Your Mark” แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคต ตลอดจนวิสัยทัศน์การเติบโตระยะยาวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ผู้เข้าชมงานได้ร่วมสัมผัสการทำงานจริงของโซลูชันจาก Roland DG และสำรวจบทบาทของเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลที่กำลังพลิกโฉมกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ในยุคปัจจุบัน
Roland DG ยกระดับโซลูชันบรรจุภัณฑ์และงานพิมพ์อุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ในงาน ProPak Asia 2026
Roland DG ยกระดับโซลูชันบรรจุภัณฑ์และงานพิมพ์อุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ในงาน ProPak Asia 2026
Roland DG ยกระดับโซลูชันบรรจุภัณฑ์และงานพิมพ์อุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ในงาน ProPak Asia 2026
Roland DG ยกระดับโซลูชันบรรจุภัณฑ์และงานพิมพ์อุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ในงาน ProPak Asia 2026