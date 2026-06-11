Roland DG ยกระดับโซลูชันบรรจุภัณฑ์และงานพิมพ์อุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ในงาน ProPak Asia 2026

Roland DG ผู้นำด้านโซลูชันการพิมพ์ดิจิทัลและเทคโนโลยีด้านภาพ เตรียมนำเสนอนวัตกรรมและศักยภาพที่ครอบคลุมด้านบรรจุภัณฑ์ การตกแต่งงานอุตสาหกรรม และการผลิตแบบออนดีมานด์ ภายในงาน ProPak Asia 2026 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ภายในฮอลล์ C1 บูธ C04 Roland DG นำเสนอนวัตกรรมและโซลูชันล่าสุดจากพอร์ตโฟลิโอที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง นับเป็นการเข้าร่วมงานครั้งแรกของบริษัท และสะท้อนถึงการรุกเข้าสู่ตลาดบรรจุภัณฑ์และอุตสาหกรรมอย่างเต็มรูปแบบ
การเข้าร่วมงาน ProPak Asia 2026 ถือเป็นก้าวสำคัญเชิงกลยุทธ์ของบริษัท ในการสร้างการรับรู้และเชื่อมต่อกับกลุ่มผู้ซื้อ พันธมิตรทางธุรกิจ และสื่อสายการค้า จากอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จากผลิตภัณฑ์สู่ศักยภาพการใช้งานจริง: นำเสนอนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์สำหรับการใช้งานจริง
บูธ Roland DG ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดการทำงานจริงในสายการผลิต เพื่อถ่ายทอดให้เห็นว่าเทคโนโลยีของบริษัทสามารถตอบโจทย์ความท้าทายสำคัญของผู้ผลิตในปัจจุบันได้อย่างไร ตั้งแต่การผลิตจำนวนน้อย การลดระยะเวลาในการผลิต ไปจนถึงความต้องการด้านการปรับแต่งเฉพาะบุคคลที่เพิ่มสูงขึ้น
ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสการทำงานจริงของโซลูชันหลากหลายรุ่น ได้แก่ TrueVis AG-640, VersaObject IO-300 และ VersaObject RC-300 รวมถึงโซลูชัน PeriOne จาก LSINC ซึ่งตอกย้ำศักยภาพของ Roland DG ในด้านการพิมพ์ลงบนวัสดุโดยตรง การผลิตบรรจุภัณฑ์แบบยืดหยุ่น และงานตกแต่งอุตสาหกรรมครบวงจร
เทคโนโลยีทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางของ Roland DG ในการสนับสนุนภาคธุรกิจให้ก้าวข้ามข้อจำกัดของกระบวนการผลิตแบบแอนะล็อกดั้งเดิม สู่การผลิตแบบออนดีมานด์ที่รองรับงานหลากหลายรูปแบบได้อย่างยืดหยุ่น พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น
คุณ Kohei Tanabe ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Roland DG Corporation กล่าวว่า “การเข้าร่วมงาน ProPak Asia 2026 ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ Roland DG ในการขยายธุรกิจสู่ตลาดบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์อุตสาหกรรมทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นับเป็นครั้งแรกที่เราเข้าร่วมจัดแสดงภายในงานนี้ ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอศักยภาพของบริษัทต่อกลุ่มผู้ชมที่อาจยังไม่คุ้นเคยกับ Roland DG ในตลาดกลุ่มนี้ สิ่งที่เรานำมาจัดแสดงไม่ได้เป็นเพียงตัวผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงทิศทางของบริษัทในการพัฒนาโซลูชันแบบครบวงจรและเชื่อมต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้ธุรกิจด้านการผลิตและบรรจุภัณฑ์สามารถปรับสู่การผลิตแบบยืดหยุ่นและออนดีมานด์ พร้อมต่อยอดสู่โอกาสใหม่ ๆ ในด้านบรรจุภัณฑ์ งานเฉพาะบุคคล และการตกแต่งอุตสาหกรรม”
เปิดมุมมองสู่อนาคตของการผลิตดิจิทัล
นอกเหนือจากการสาธิตการทำงานจริง Roland DG ยังเตรียมนำเสนอเทคโนโลยีรุ่นใหม่ล่วงหน้า ได้แก่ TrueVis AG-640, VersaObject IO-300 และ VersaObject RC-300 ก่อนการเปิดตัวสู่ตลาดในวงกว้างภายในปี 2026
นวัตกรรมเหล่านี้ ต่อยอดสู่ทิศทางของอุตสาหกรรมที่กำลังก้าวสู่ระบบการผลิตอัจฉริยะและเชื่อมต่อกันมากยิ่งขึ้น โดยเวิร์กโฟลว์ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการรองรับการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว การผลิตระยะสั้น และการปรับแต่งผลิตภัณฑ์ในระดับที่สามารถขยายสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขยายสู่ตลาดใหม่ด้วยแนวทางระบบนิเวศครบวงจร
การเข้าร่วมงาน ProPak Asia 2026 ของ Roland DG สะท้อนถึงการปรับบทบาทเชิงกลยุทธ์ของบริษัท จากผู้พัฒนาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ สู่การเป็นพันธมิตรด้านโซลูชันครบวงจร ที่ผสานทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่ายพันธมิตร เพื่อเปิดโอกาสใหม่ทางธุรกิจให้กับลูกค้า
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือความร่วมมือระดับโลกกับ LSINC ซึ่งช่วยต่อยอดศักยภาพของบริษัทสู่การพิมพ์ลงบนวัสดุโดยตรงในระดับอุตสาหกรรมปริมาณสูง พร้อมเสริมความแข็งแกร่งในกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง และภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ
แนวทางดังกล่าวช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการที่ต้องการต่อยอดสู่แอปพลิเคชันมูลค่าสูง ให้สามารถขยายขีดความสามารถด้านการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของงานผลิตในระดับสูง
เดินหน้าขยายธุรกิจในตลาด APAC
งาน ProPak Asia 2026 นับว่าเป็นโอกาสสำคัญสำหรับ Roland DG ในการนำเสนอศักยภาพของบริษัทต่อกลุ่มลูกค้าใหม่ พร้อมเก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการของตลาดในภูมิภาค
ภายในงาน บริษัทได้จัดกิจกรรมบรรยายสื่อมวลชนและการสาธิตเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมได้สัมผัสทิศทางใหม่ของแบรนด์ ทั้งอัตลักษณ์ระดับโลกที่ได้รับการปรับโฉมใหม่ แนวคิดแบรนด์ “Make Your Mark” แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคต ตลอดจนวิสัยทัศน์การเติบโตระยะยาวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ผู้เข้าชมงานได้ร่วมสัมผัสการทำงานจริงของโซลูชันจาก Roland DG และสำรวจบทบาทของเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลที่กำลังพลิกโฉมกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ในยุคปัจจุบัน