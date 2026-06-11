อาคารรัจนาการ จับมือ ONNEX by SCG คว้า LEED Platinum ตอกย้ำมาตรฐานอาคารยั่งยืนย่านสาทร

อาคารรัจนาการ เดินหน้าตอกย้ำบทบาทผู้นำด้านความยั่งยืนของอาคารสำนักงานในประเทศไทย ล่าสุดได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารเขียวระดับสากล LEED v4.1 O+M: Existing Building – Platinum ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จาก U.S. Green Building Council (USGBC)
ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาอาคารอย่างต่อเนื่อง โดยมี ONNEX by SCG เข้ามามีบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนด้านการบริหารจัดการพลังงานและความยั่งยืน ควบคู่ไปกับทีมอาคารรัจนาการอย่างใกล้ชิด หลังจากก่อนหน้านี้อาคารรัจนาการเคยได้รับการรับรองในระดับ LEED Gold มาแล้ว แสดงให้เห็นถึงการยกระดับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคารอย่างไม่หยุดยั้ง
จาก Gold สู่ Platinum: ความต่อเนื่องของความยั่งยืน
การก้าวสู่ระดับ Platinum ไม่ใช่เพียงการปรับปรุงครั้งเดียว แต่เป็นผลจากการบริหารจัดการอาคารอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งในด้านพลังงาน น้ำ สิ่งแวดล้อมภายในอาคาร และพฤติกรรมของผู้ใช้งาน โดยมีการนำเทคโนโลยีและแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสมเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในทุกมิติ
ภายใต้แนวคิด “A Sustainable Business Address in the Heart of Bangkok’s Sathorn CBD”
อาคารรัจนาการจึงไม่ใช่เพียงอาคารสำนักงาน แต่เป็นต้นแบบของอาคารที่ผสานความยั่งยืนเข้ากับการใช้งานจริงในย่านธุรกิจสำคัญของกรุงเทพฯ และยังนับเป็นอาคารสำนักงานแห่งแรกในถนนสาทร ที่ได้รับการรับรอง LEED v4.1 O+M: Existing Building – Platinum ด้วยคุณสมบัติดังนี้
• ประสิทธิภาพพลังงานที่เหนือกว่าอาคารทั่วไป
อาคารรัจนาการสามารถบริหารจัดการการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถประหยัดพลังงานได้กว่า 50% เมื่อเทียบกับอาคารทั่วไป พร้อมทั้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงาน (Operational CO₂e) ได้ประมาณ 2,822 tCO₂e/yr
• ใส่ใจทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน
อาคารเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการประหยัดน้ำ
• การจัดการของเสียตั้งแต่ต้นทาง
มีการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ โดยแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และรณรงค์ให้ผู้ใช้อาคารมีส่วนร่วมในการคัดแยก ส่งผลให้สามารถลดปริมาณขยะทั่วไป และเพิ่มสัดส่วนการรีไซเคิลได้อย่างมีนัยสำคัญ (Waste diversion มากกว่า 17%)
• ทำเลศักยภาพ ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
ด้วยทำเลที่ตั้งในย่านสาทร ใกล้ระบบขนส่งสาธารณะ ผู้ใช้อาคารกว่า 29% เดินทางด้วยรถไฟฟ้าและระบบขนส่งสาธารณะ ช่วยลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเมือง
• คุณภาพอากาศภายในอาคารเพื่อสุขภาวะที่ดี
อาคารมีการบริหารจัดการระบบระบายอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดระดับฝุ่น PM2.5 และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในอาคาร ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งานในระยะยาว
คุณจิทัศ ศรสงคราม กรรมการผู้จัดการ บริษัท รัจนาการ แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวถึงความสำเร็จครั้งนี้ว่า “การได้รับ LEED Platinum ไม่ใช่เพียงเป้าหมายปลายทาง แต่เป็นผลลัพธ์ของความตั้งใจในการพัฒนาอาคารอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อว่าความยั่งยืนไม่ใช่โครงการระยะสั้น แต่เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการปรับปรุงและบริหารจัดการอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่การได้รับ LEED Gold ในอดีต เราได้นำข้อมูลการใช้งานจริงมาวิเคราะห์และต่อยอด รวมถึงการทำงานร่วมกับพันธมิตรด้านพลังงานและความยั่งยืนร่วมกับ ONNEX by SCG เพื่อยกระดับประสิทธิภาพทั้งด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคารให้ดียิ่งขึ้น เป้าหมายของเราคือการทำให้อาคารรัจนาการเป็นต้นแบบของอาคารสำนักงานที่ตอบโจทย์ทั้งธุรกิจและสิ่งแวดล้อม และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ไปสู่เมืองที่ยั่งยืน”
การได้รับ LEED Platinum ในครั้งนี้ ไม่เพียงสะท้อนถึงความสำเร็จด้านสิ่งแวดล้อม แต่ยังตอกย้ำถึงวิสัยทัศน์ของอาคารรัจนาการในการเป็น “อาคารด้านความยั่งยืน ใจกลางย่านธุรกิจสาทร” และเป็นตัวอย่างของการพัฒนาอาคารที่ให้ความสำคัญกับทั้ง สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของผู้คน อย่างสมดุล