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อาคารรัจนาการ จับมือ ONNEX by SCG คว้า LEED Platinum ตอกย้ำมาตรฐานอาคารยั่งยืนย่านสาทร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อาคารรัจนาการ เดินหน้าตอกย้ำบทบาทผู้นำด้านความยั่งยืนของอาคารสำนักงานในประเทศไทย ล่าสุดได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารเขียวระดับสากล LEED v4.1 O+M: Existing Building – Platinum ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จาก U.S. Green Building Council (USGBC)

ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาอาคารอย่างต่อเนื่อง โดยมี ONNEX by SCG เข้ามามีบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนด้านการบริหารจัดการพลังงานและความยั่งยืน ควบคู่ไปกับทีมอาคารรัจนาการอย่างใกล้ชิด หลังจากก่อนหน้านี้อาคารรัจนาการเคยได้รับการรับรองในระดับ LEED Gold มาแล้ว แสดงให้เห็นถึงการยกระดับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคารอย่างไม่หยุดยั้ง

จาก Gold สู่ Platinum: ความต่อเนื่องของความยั่งยืน

การก้าวสู่ระดับ Platinum ไม่ใช่เพียงการปรับปรุงครั้งเดียว แต่เป็นผลจากการบริหารจัดการอาคารอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งในด้านพลังงาน น้ำ สิ่งแวดล้อมภายในอาคาร และพฤติกรรมของผู้ใช้งาน โดยมีการนำเทคโนโลยีและแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสมเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในทุกมิติ


ภายใต้แนวคิด “A Sustainable Business Address in the Heart of Bangkok’s Sathorn CBD”

อาคารรัจนาการจึงไม่ใช่เพียงอาคารสำนักงาน แต่เป็นต้นแบบของอาคารที่ผสานความยั่งยืนเข้ากับการใช้งานจริงในย่านธุรกิจสำคัญของกรุงเทพฯ และยังนับเป็นอาคารสำนักงานแห่งแรกในถนนสาทร ที่ได้รับการรับรอง LEED v4.1 O+M: Existing Building – Platinum ด้วยคุณสมบัติดังนี้

• ประสิทธิภาพพลังงานที่เหนือกว่าอาคารทั่วไป

อาคารรัจนาการสามารถบริหารจัดการการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถประหยัดพลังงานได้กว่า 50% เมื่อเทียบกับอาคารทั่วไป พร้อมทั้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงาน (Operational CO₂e) ได้ประมาณ 2,822 tCO₂e/yr

• ใส่ใจทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

อาคารเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการประหยัดน้ำ

• การจัดการของเสียตั้งแต่ต้นทาง

มีการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ โดยแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และรณรงค์ให้ผู้ใช้อาคารมีส่วนร่วมในการคัดแยก ส่งผลให้สามารถลดปริมาณขยะทั่วไป และเพิ่มสัดส่วนการรีไซเคิลได้อย่างมีนัยสำคัญ (Waste diversion มากกว่า 17%)

• ทำเลศักยภาพ ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

ด้วยทำเลที่ตั้งในย่านสาทร ใกล้ระบบขนส่งสาธารณะ ผู้ใช้อาคารกว่า 29% เดินทางด้วยรถไฟฟ้าและระบบขนส่งสาธารณะ ช่วยลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเมือง

• คุณภาพอากาศภายในอาคารเพื่อสุขภาวะที่ดี

อาคารมีการบริหารจัดการระบบระบายอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดระดับฝุ่น PM2.5 และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในอาคาร ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งานในระยะยาว


คุณจิทัศ ศรสงคราม กรรมการผู้จัดการ บริษัท รัจนาการ แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวถึงความสำเร็จครั้งนี้ว่า “การได้รับ LEED Platinum ไม่ใช่เพียงเป้าหมายปลายทาง แต่เป็นผลลัพธ์ของความตั้งใจในการพัฒนาอาคารอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อว่าความยั่งยืนไม่ใช่โครงการระยะสั้น แต่เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการปรับปรุงและบริหารจัดการอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่การได้รับ LEED Gold ในอดีต เราได้นำข้อมูลการใช้งานจริงมาวิเคราะห์และต่อยอด รวมถึงการทำงานร่วมกับพันธมิตรด้านพลังงานและความยั่งยืนร่วมกับ ONNEX by SCG เพื่อยกระดับประสิทธิภาพทั้งด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคารให้ดียิ่งขึ้น เป้าหมายของเราคือการทำให้อาคารรัจนาการเป็นต้นแบบของอาคารสำนักงานที่ตอบโจทย์ทั้งธุรกิจและสิ่งแวดล้อม และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ไปสู่เมืองที่ยั่งยืน”

การได้รับ LEED Platinum ในครั้งนี้ ไม่เพียงสะท้อนถึงความสำเร็จด้านสิ่งแวดล้อม แต่ยังตอกย้ำถึงวิสัยทัศน์ของอาคารรัจนาการในการเป็น “อาคารด้านความยั่งยืน ใจกลางย่านธุรกิจสาทร” และเป็นตัวอย่างของการพัฒนาอาคารที่ให้ความสำคัญกับทั้ง สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของผู้คน อย่างสมดุล
อาคารรัจนาการ จับมือ ONNEX by SCG คว้า LEED Platinum ตอกย้ำมาตรฐานอาคารยั่งยืนย่านสาทร
อาคารรัจนาการ จับมือ ONNEX by SCG คว้า LEED Platinum ตอกย้ำมาตรฐานอาคารยั่งยืนย่านสาทร
อาคารรัจนาการ จับมือ ONNEX by SCG คว้า LEED Platinum ตอกย้ำมาตรฐานอาคารยั่งยืนย่านสาทร