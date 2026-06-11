“คมนาคม”เคาะมาตรการด่วนแก้อุบัติเหตุจุดตัด รฟท.เร่งระบบ ATP “มักกะสัน”ติดตั้งเสร็จใน 6 เดือน

คณะกก.สอบข้อเท็จจริงฯเหตุรถไฟชนรถขสมก.จุดตัด"อโศก-ดินแดง" เคาะมาตรการแก้ปัญหา เร่งด่วน”ตำรวจ-จนท.กั้นถนน”บูรณาการทำงานร่วมเพื่อควบคุมระบบให้เชื่อมต่อ ด้านรฟท.เร่งติดระบบ ATP จุดมักกะสันเสร็จใน 6 เดือน ใช้ระบบอัจฉริยะควบคุมจุดตัด ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ
วันที่ 10 มิ.ย. 2569 นายจิระพงษ์ เทพพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับถนนอโศก-ดินแดง ครั้งที่ 2 ว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานข้อเท็จจริง ผลการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุ ตลอดจนแนวทางถอดบทเรียนและจัดทำข้อเสนอเพื่อยกระดับความปลอดภัยในการให้บริการขนส่งทางราง โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการค้นหาสาเหตุ ปิดช่องโหว่ และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีกในอนาคต
สำหรับมาตรการเร่งด่วน เจ้าหน้าที่ตำรวจ และพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ซึ่งปฏิบัติงานประจำตู้ควบคุมสัญญาณไฟบริเวณอโศก-เพชรบุรี ได้มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุร่วมกันในวันนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะตำรวจ กรุงเทพมหานคร และการรถไฟฯ ที่ในอดีตมักปฏิบัติหน้าที่แยกส่วนกัน
นอกจากนี้ จะเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมจุดตัดทางรถไฟ ตั้งแต่การแจ้งเตือนเมื่อขบวนรถไฟเข้าสู่พื้นที่ การเปิดสัญญาณไฟกระพริบ การลดไม้กั้น และการอนุญาตให้รถไฟผ่าน เพื่อลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของมนุษย์ โดยเฉพาะในจุดตัดทางรถไฟทั้ง 19 แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ระยะต่อไป จะมีการติดตั้งระบบแจ้งเตือนและสัญญาณไฟจราจรเพิ่มเติมบริเวณจุดตัดทางรถไฟ เพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนล่วงหน้าก่อนรถไฟมาถึง และกำหนดพื้นที่ห้ามหยุดรถอย่างชัดเจน หลังพบว่าที่ผ่านมาผู้ขับขี่บางส่วนยังใช้ดุลยพินิจส่วนตัวจนฝ่าฝืนกฎหมายจราจร และเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ
ขณะเดียวกัน กรุงเทพมหานครจะร่วมกับการรถไฟฯ ติดตั้งระบบ ATP (Automatic Train Protection) ในบริเวณจุดเกิดเหตุ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน หรือภายในสิ้นปีนี้ ก่อนขยายผลไปยังจุดตัดทางรถไฟอื่นในกรุงเทพมหานคร
ซึ่งระบบ ATP ถือเป็นเทคโนโลยีสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุทางราง ควบคุมความเร็วของขบวนรถไฟไม่ให้เกินกำหนด และสั่งเบรกอัตโนมัติทันทีหากพบว่าพนักงานขับรถใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนด หรือฝ่าฝืนสัญญาณควบคุม ช่วยลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับแผนระยะกลาง กระทรวงคมนาคมมีเป้าหมายติดตั้งระบบ ATP ควบคู่กับระบบสัญญาณไฟจราจรและระบบแจ้งเตือนบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพมหานคร โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 2 ปี
ขณะที่แผนระยะยาวจะทยอยลดหรือยกเลิกจุดตัดทางรถไฟในเขตเมือง ด้วยการก่อสร้างสะพานข้าม อุโมงค์ลอด และโครงสร้างแยกระดับ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมยังมีแนวคิดนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้บริหารจัดการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศ โดยมอบหมายให้การรถไฟฯ ศึกษาความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ รวมถึงพิจารณาติดตั้งระบบ ATP บนหัวรถจักรเพิ่มเติม เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางรางของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ จะเสนอมาตรการทั้งหมดใต่อนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พิจารณาแนวทาง ก่อนนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา
ส่วนผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีอุบัติเหตุดังกล่าวได้รายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้ว ขณะที่การดำเนินคดีจะเป็นไปตามกระบวนการของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไป