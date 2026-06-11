กกพ.รับฟังความเห็นโครงการรับซื้อไฟฟ้าโซลาร์ภาคประชาชนรอบใหม่ วันที่ 10-23 มิ.ย.นี้

“กกพ.” เปิดรับฟังความคิดเห็นโครงการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาสำหรับภาคประชาชนส่วนเกิน ประเภทบ้านอยู่อาศัยรอบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 10 – 23 มิถุนายน 2569
นายพูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ. ในการประชุมครั้งที่ 22/2569 (ครั้งที่ 1,012) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2569 มีมติเห็นชอบให้นำร่างประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชน ประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ. .... ออกไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ก่อนนำมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศให้มีความเหมาะสมและครบถ้วนต่อไป
การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2569 (ครั้งที่ 175) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 ซึ่งเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาสำหรับภาคประชาชน และมอบหมายให้ กกพ. ดำเนินการออกระเบียบและประกาศรับซื้อไฟฟ้าตามแนวทางดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2569
นายพูลพัฒน์ กล่าวว่า การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) สำหรับภาคประชาชน เป็นกลไกสำคัญในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าและบริหารจัดการพลังงานด้วยตนเอง ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในระยะยาว เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานของประเทศ สนับสนุนการกระจายศูนย์การผลิตไฟฟ้า และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมพลังงานสะอาดและการปรับโครงสร้างภาคพลังงานของประเทศ โดยที่ผ่านมาโครงการโซลาร์ภาคประชาชนได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก จึงเห็นควรดำเนินการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของ กพช. ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2562 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมบทบาทของประชาชนในฐานะผู้ใช้ไฟฟ้าที่สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองและจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบไฟฟ้า (Prosumer) ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศในระยะยาว
สาระสำคัญของร่างประกาศฯ กำหนดเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าไม่เกิน 500 เมกะวัตต์ กำหนดปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายไม่เกิน 5 กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์รับซื้อไฟฟ้า อัตรารับซื้อไฟฟ้า 2.20 บาทต่อหน่วย ระยะเวลารับซื้อไฟฟ้า 10 ปี และกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบภายในปี 2570 นอกจากนี้ ยังได้กำหนดหลักเกณฑ์สำคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ขั้นตอนและกรอบระยะเวลาดำเนินการ อำนาจหน้าที่ของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า รวมถึงแบบร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโครงการ
ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชน ประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ. .... ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน กกพ. www.erc.or.th และระบบกลางทางกฎหมาย (https://law.go.th/listeningDetail?survey_id=NzMzOURHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=) ตั้งแต่วันที่ 10 – 23 มิถุนายน 2569 รวมระยะเวลา 14 วัน โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและร่วมแสดงความคิดเห็นได้ตามช่องทางดังกล่าว เพื่อนำข้อคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศให้เกิดความเหมาะสม โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนต่อไป