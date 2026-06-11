IRPC เคาะดบ.หุ้นกู้ 3ชุด 2.70% – 3.65% ต่อปี เสนอขายวันที่ 15 – 17 มิ.ย. นี้

IRPCประกาศดอกเบี้ยหุ้นกู้ จำนวน 3 ชุด อายุ 3 ปี 5 ปี และ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 2.70% – 3.65% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไประหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายนนี้
นางสาวทอแสง ไชยประวัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บัญชีและการเงิน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด อายุ 3 ปี 5 ปี และ 7 ปี เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้ ตามความต้องการและเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารพอร์ตการลงทุนของแต่ละบุคคล โดยพร้อมเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไประหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายนนี้ ผ่านสถาบันการเงิน 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต และ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
ทั้งนี้ หุ้นกู้ทั้ง 3 ชุดมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ดังนี้
- หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.70% ต่อปี
- หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.10% ต่อปี และ
- หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.65% ต่อปี
กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุของหุ้นกู้ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ IRPC สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณ 100,000 บาท ผ่านทั้งช่องทางสาขา และช่องทางออนไลน์ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
ทั้งนี้บริษัทฯ และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A-” แนวโน้ม “คงที่” จากทริสเรทติ้ง สะท้อนถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจการกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมีครบวงจร ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสด พร้อมต่อยอดความแข็งแกร่งสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ในฐานะบริษัทที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของกลุ่ม ปตท.