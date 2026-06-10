AOT ประชุมร่วมแอร์ไลน์กว่า 250 แห่งทั่วโลก จัดสรร SLOT บินพร้อมมาตรการจูงใจ”เพิ่มความถี่ – เปิดเส้นทางใหม่”

AOT เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจัดสรรเวลาการบินระดับโลก IATA Slot Conference ครั้งที่ 158 ร่วมกับ IATA เปิดโอกาส 250 แอร์ไลน์เจรจาตรง พร้อมเสนอมาตรการจูงใจ เพิ่มความถี่ - เปิดเส้นทางบินใหม่เข้าสู่ประเทศไทย
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือ ทอท.ร่วมกับสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association: IATA) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจัดสรรเวลาบิน (IATA Slot Conference) ครั้งที่ 158 ระหว่างวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2569 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในงานเลี้ยงต้อนรับผู้ร่วมประชุม พร้อมด้วย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมในงานฯ
นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT กล่าวว่า AOT ได้รับเกียรติร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IATA Slot Conference ครั้งที่ 158 ภายใต้แนวคิด “World-Class Hospitality” มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,300 คน จากท่าอากาศยานกว่า 300 แห่ง สายการบินกว่า 250 สายการบิน และผู้แสดงสินค้ากว่า 90 รายทั่วโลก โดยการประชุมครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในการประชุมทางธุรกิจที่สำคัญของอุตสาหกรรมการบิน และเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพ เป็นการแสดงถึงศักยภาพด้านการบินเชิงพาณิชย์ สะท้อนถึงความพร้อมของ AOTในด้านการบริหารจัดการท่าอากาศยาน เทคโนโลยี และการให้บริการที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดสายการบิน พันธมิตรทางธุรกิจและนักลงทุนในอุตสาหกรรมการบิน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เป็นศูนย์กลางการบิน (Aviation Hub) ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดสรรเวลาการบิน (Slot) ณ ท่าอากาศยานที่มีความแออัดอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม รวมถึงเปิดโอกาสให้มีการเจรจาโดยตรงระหว่าง Slot Coordinator กับสายการบิน ซึ่งสายการบินสามารถเจรจาเพื่อรักษา ปรับเปลี่ยน หรือขอรับ Slot ใหม่ ณ ท่าอากาศยานที่ต้องการทำการบินได้ เพื่อให้สายการบินทั่วโลกสามารถวางแผนด้านตารางบินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการเติบโตของเครือข่ายการบินระหว่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการบิน เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรของท่าอากาศยานอย่างคุ้มค่า
ภายในการประชุม ประกอบด้วยการประชุมเจรจาการจัดสรรเวลาการบิน (Slot Allocation) ระหว่างหน่วยงานจัดสรรเวลาการบินของท่าอากาศยานและสายการบินทั่วโลก เพื่อการประสานงานจัดสรร Slot ให้แก่ สายการบินที่มีแผนทำการบินเข้า - ออกท่าอากาศยาน รวมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการของท่าอากาศยานทั่วโลก สายการบินและผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ ในอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งในส่วนของ AOT ได้ร่วมจัดนิทรรศการที่นำเสนอข้อมูลขีดความสามารถและศักยภาพของท่าอากาศยาน ตลอดจนแผนพัฒนาท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง และนำเสนอมาตรการกระตุ้นตลาดด้านการบิน (Incentive Scheme) ณ ท่าอากาศยานของ AOT เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับสายการบินที่มาร่วมการประชุมให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการเพิ่มความถี่เที่ยวบิน หรือเปิดเส้นทางบินใหม่เข้าสู่ประเทศไทย
นางสาวปวีณา กล่าวว่า AOT มุ่งหวังว่าการประชุมในครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญแสดงศักยภาพ ท่าอากาศยาน โครงสร้างพื้นฐาน และความพร้อมในการรองรับผู้เดินทางจากทั่วโลกให้เป็นที่ประจักษ์ ตลอดจนถ่ายทอดเอกลักษณ์ความงดงามของวัฒนธรรมไทย ควบคู่ไปกับการแสดงวิสัยทัศน์ด้าน World - Class Hospitality หรือการส่งมอบการบริการที่เปี่ยมด้วยอัธยาศัยไมตรีอันเป็นเลิศในระดับสากล เพื่อสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นแก่พันธมิตรจากทั่วทุกมุมโลกตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินทางมาถึงประเทศไทยซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบินให้เติบโตและก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคต่อไป