"สหพัฒน์" จัด "สหกรุ๊ป แฟร์ & เฟส ครั้งที่ 30" ทุบสถิติ MOU MOA ปีนี้ 20 ฉบับ

นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด (มหาชน) และประธานจัดงานสหกรุ๊ป แฟร์ & เฟส กล่าวว่า สหกรุ๊ป แฟร์ & เฟส ปีนี้ เป็นปีที่ 30 ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ได้เกิดจากคนใดคนหนึ่ง แต่เกิดจากการเติบโตมาด้วยกันของทุกฝ่าย จึงเป็นที่มาของคอนเซ็ปต์ 'ไปด้วยกันนะ' สะท้อนความตั้งใจของเราที่จะเดินหน้าสร้างคุณค่าพัฒนาสิ่งใหม่ๆ และเติบโตไปด้วยกัน สำหรับสหกรุ๊ป แฟร์ & เฟส ปีนี้ จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 25-28 มิ.ย.นี้ ที่ไบเทค บางนา
โดยครั้งนี้ได้ยกระดับให้เป็นทั้ง "แฟร์" และ "เฟสติวัล" ผสานทั้งนวัตกรรม ความคุ้มค่า ความบันเทิง โอกาสทางธุรกิจไว้อย่างครบครัน มีสินค้านวัตกรรมในเครือสหพัฒน์ และสินค้ากว่า 1,000 รายการ จาก 100 บริษัท ให้เลือกซื้อในโปรโมชั่นราคาสุดคุ้ม และปีนี้จะมีการเปิดตัวสินค้าใหม่มากมาย เช่น ผงซักฟอกเปาบุ้นจิ้น Limited Edition กล่องเดียวในโลก, BUD'S Ice Cream No Sugar เพื่อสายสุขภาพ, คิวพี "วาซาบิ มายองเนส" สไตล์ญี่ปุ่น, BSC x MAMA OK คอลเลกชัน Sheene x กุ๊บกิ๊บ และสินค้าแฟชั่นจาก Wacoal, Cherilon, era-won, DAKS, Guy Laroche เป็นต้น
นอกจากนี้ยังเพิ่มโซนใหม่ด้วย คือ Saha Group Restaurant เป็นโซนรวมร้านอาหารในเครือสหพัฒน์มาไว้ในที่เดียว นำร่องกับ 3 ร้านดัง คือ Ramen Korakuen ร้านราเมงแฟรนไชส์ที่มีสาขามากที่สุดในญี่ปุ่น, Unagi Yondaime Kkukawa ร้านข้าวหน้าปลาไหลที่เก่าแก่กว่า 90 ปี จากประเทศญี่ปุ่น และ Daishogun Burger เบอร์เกอร์เนื้อวากิวแชมป์อันดับ 1 จากญี่ปุ่น
ในส่วนของเฟสติวัล จะมีกิจกรรมความบันเทิงและสาระความรู้ตลอด 4 วัน ทั้งคอนเสิร์ต, Meet & Greet คู่จิ้นสายวาย อย่าง พูห์-พาเวล รวมถึง Farmhouse VTuber Concert เอาใจคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะ ตามด้วยแฟชั่นโชว์ และกิจกรรมสร้างสรรค์มากมาย นอกจากนี้ภายในงานยังมีโซน Fest Space เพียงนำใบเสร็จจากการซื้อสินค้าภายในงานมาเล่นเกมและลุ้นรับรางวัลมากมาย อาทิ โทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์จากเครือสหพัฒน์ และยังมีสิทธิพิเศษจากธนาคารต่างๆ รวมถึง สมาชิก His & Her จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมมากมาย
นายธรรมรัตน์ กล่าวด้วยว่า อีกหนึ่งหัวใจสำคัญของงานปีนี้ คือ การลงนามบันทึกความเข้าใจและข้อตกลงกับคู่ค้าพันธมิตรรวมกว่า 20 ฉบับ มากที่สุดนับตั้งแต่มีการจัดงาน เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ทั้งในและต่างประเทศ ครอบคลุมตั้งแต่ด้านเทคโนโลยีและ AI การค้าการลงทุนและการตลาด สุขภาพ อสังหาริมทรัพย์ การศึกษา ไลฟ์สไตล์.