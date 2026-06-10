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คลับเมด ประกาศความสำเร็จปี 2568 เติบโตแข็งแกร่ง พร้อมลุยแผนขยายธุรกิจรีสอร์ตในปี 2569

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ประเทศไทย, 5 มิถุนายน 2569 – คลับเมด (Club Med) ผู้นำระดับโลกด้านการพักผ่อนระดับพรีเมียมออลอินคลูซีฟ (Premium All-Inclusive) เผยผลประกอบการปี 2568 เติบโตอย่างแข็งแกร่งอีกครั้ง ท่ามกลางความท้าทายรอบด้านจากสภาวะเศรษฐกิจและเสถียรภาพโลก ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานตลอดสองปีที่ผ่านมา โดยคลับเมดยังคงสร้างผลกำไรที่มั่นคงและเติบโตอย่างยืดหยุ่นต่อเนื่อง พร้อมประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญในระดับโลก ได้แก่:

● มูลค่าทางธุรกิจ (Business Volume): อยู่ที่ 2,222 ล้านยูโร เติบโตเพิ่มขึ้น +4% เมื่อเทียบกับปี 2567
● อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (Operating Margin): เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบแบบปีต่อปี ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่วางไว้
● ราคาห้องพักเฉลี่ยต่อวัน (Average Daily Rate: ADR): อยู่ที่ 241 ยูโร เพิ่มขึ้น +5% เมื่อเทียบกับปี 2567 โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากการวางตำแหน่งทางการตลาดในระดับพรีเมียม
● จำนวนผู้เข้าพัก (Clients): มียอดต้อนรับผู้เข้าพักมากกว่า 1.4 ล้านคนจากทั่วโลก
● อัตราการเข้าพักเฉลี่ย (Average Room Occupancy Rate): อยู่ที่ 75.8% เพิ่มขึ้น +1.8 จุดเปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปี 2567
● ผลการดำเนินงานแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์: มูลค่าทางธุรกิจของกลุ่มรีสอร์ตบนภูเขา (Mountain Resorts) เติบโต +10%, กลุ่มรีสอร์ตริมทะเล (Sun Resorts) เติบโต +4% และกลุ่มเอ็กซ์คลูซีฟ คอลเลกชัน (Exclusive Collection) ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ระดับหรูหราของแบรนด์ เติบโตเพิ่มขึ้น +5%

ทิศทางการเติบโตที่แข็งแกร่งนี้ เป็นผลมาจากการวางตำแหน่งทางการตลาดในระดับพรีเมียม ความหลากหลายของกลุ่มรีสอร์ต เอกลักษณ์ของแนวคิดการพักผ่อนแบบรวมทุกอย่าง (All-Inclusive) พร้อมด้วยการบูรณาการกลยุทธ์ดิจิทัลและกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) อย่างมีนวัตกรรม

สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชียใต้ และแปซิฟิก (ESAP) คลับเมดประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นในกลุ่มรีสอร์ตระดับพรีเมียมแบบรวมทุกอย่าง โดยมีรายละเอียดความสำเร็จดังนี้:

● ภาพรวมภูมิภาค ESAP: มูลค่าทางธุรกิจในภูมิภาคนี้เติบโตขึ้นถึง 13% เมื่อเทียบแบบปีต่อปี โดยได้ต้อนรับผู้เข้าพักจากทั่วโลกมากกว่า 300,000 คน สู่รีสอร์ตทั้ง 10 แห่งในภูมิภาค
○ ปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโต: ความสำเร็จนี้ได้รับแรงหนุนจากยอดเติบโตที่เพิ่มขึ้นกว่า 21% ของกลุ่มรีสอร์ตบนภูเขาในประเทศญี่ปุ่น จีน และเทือกเขาแอลป์ในยุโรป ควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างน่าประทับใจถึง 20% ของ "คลับเมด 2" (Club Med 2) ซึ่งเป็นเรือสำราญหรูอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของตลาดที่เด่นชัดต่อการท่องเที่ยวระดับไฮเอนด์และทริปในฝัน
● ผลการดำเนินงานในประเทศไทย: มูลค่าทางธุรกิจในประเทศไทยเติบโตขึ้น 15% เมื่อเทียบแบบปีต่อปี สะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของทั้งการท่องเที่ยวในประเทศและการเดินทางไปต่างประเทศ (Outbound)
○ การเติบโตในไทยส่วนใหญ่ถูกขับเคลื่อนด้วยยอดที่พุ่งสูงขึ้นถึง 23% ในกลุ่มรีสอร์ตบนภูเขา เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวไทยยังคงนิยมเดินทางไปญี่ปุ่นเพื่อสัมผัสประสบการณ์สกีระดับโลก นอกจากนี้ ยังพบกระแสความสนใจใหม่ในประเทศจีน โดยเฉพาะภูมิภาค "ลี่เจียง" (Lijiang) ที่กำลังกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบภูเขา รวมถึงแหล่งสกีชื่อดังอย่าง ยา布ลี่ (Yabuli) และเป่ยดาหู (Beidahu)

ในส่วนของตลาดในประเทศ "คลับเมด ภูเก็ต" (Club Med Phuket) ยังคงเป็นกำลังสำคัญที่ขับเคลื่อนความสำเร็จของยอดขายภายในประเทศ ในขณะที่ "มัลดีฟส์" ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางต่างประเทศระดับพรีเมียมที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวไทย

คุณราเชล ฮาร์ดิง (Rachael Harding) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คลับเมด ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตะวันออก (CEO of Club Med ESAP) กล่าวว่า

"จากความสำเร็จและแรงขับเคลื่อนอันยอดเยี่ยมในปีที่ผ่านมา ผลประกอบการในปี 2568ถือเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนถึงพลังอันแข็งแกร่งและยั่งยืน ของจิตวิญญาณแห่งคลับเมด และในโอกาสครบรอบปีที่ 75 นี้ เราได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า นิยามของความหรูหราที่แท้จริง คือการมอบอิสระ ให้ผู้คนได้กลับมาเชื่อมต่อกับธรรมชาติ ครอบครัว และตนเองอีกครั้งในขณะที่เรากำลังก้าวเข้าสู่บทต่อไป คลับเมดยังคงเดินหน้ายกระดับประสบการณ์ ‘l’Esprit Libre’ (จิตวิญญาณแห่งอิสรภาพ) อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของนักเดินทางยุคใหม่ ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรม การต้อนรับที่ผสานความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งมุ่งมั่นขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีมูลค่าสูง"

คุณบรูโน กูร์เบต์ (Bruno Courbet) ผู้อำนวยการบริหาร คลับเมด ประจำประเทศไทย อินโดนีเซีย อินเดีย และตลาดใหม่ (Country Director of Club Med Thailand, Indonesia, India and New Markets) กล่าวว่า

ผลประกอบการของคลับเมดในประเทศไทยในปี 2568ที่ผ่านมา ได้รับการขับเคลื่อนอย่างมีนัยสำคัญจากกลุ่มลูกค้าสองโปรไฟล์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยประเทศญี่ปุ่นยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมอันดับหนึ่ง (Hero Destination) ของเรา ความชื่นชอบในวัฒนธรรมการเล่น สกีที่ญี่ปุ่นของนักเดินทาง ชาวไทยยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งกว่าที่เคย ซึ่งได้รับแรงหนุนจากปัจจัยความลงตัวในเรื่องของระยะทางที่ใกล้และคุณภาพของหิมะที่ดีที่สุดในโลก (Premium Powder) อย่างไรก็ตาม เรายังได้เห็นแนวโน้มใหม่ที่น่าสนใจมากในการเดินทางไปประเทศจีน โดยเฉพาะเมืองลี่เจียง (Lijiang) และทัศนียภาพของภูเขาที่กำลัง ได้รับความนิยม ซึ่งกลายมาเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ สำหรับกลุ่มผู้นำเทรนด์ (Trendsetters) ที่มองหาประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ส่วนในประเทศนั้น คลับเมด ภูเก็ต (Club Med Phuket) ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางหลักในท้องถิ่นสำหรับกลุ่มครอบครัวที่ต้องการการพักผ่อนอย่างเต็มรูปแบบโดยไม่ต้องเดินทางออกนอกประเทศ






ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของภาพรวมการท่องเที่ยวโลก 3 เทรนด์สำคัญที่จะกำหนดทิศทางของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตะวันออก (ESAP) ในอีก 12 เดือนข้างหน้า มีดังนี้:

1. “Whycation” (การท่องเที่ยวที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมาย)
ปัจจุบัน ‘เหตุผล’ ในการเดินทาง (The “why”) มีอิทธิพลมากกว่า ‘จุดหมายปลายทาง’ (The “where”) นักท่องเที่ยวหันมาเน้นคุณค่าทางอารมณ์ ผ่านการท่องเที่ยวแบบ “Whycation” ที่ได้ใกล้ชิดธรรมชาติและพัฒนาทักษะใหม่ ๆ แม้จะมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ แต่ความต้องการสร้างความผูกพันที่มีความหมายต่อผู้คน สถานที่ และเป้าหมายยังคงเติบโตอย่างมั่นคง คลับเมด รีสอร์ต (Club Med Resorts) พร้อมตอบโจทย์ดังกล่าว ด้วยแนวคิดรวมทุกอย่าง (All-Inclusive) ที่ช่วยขจัดความยุ่งยากในการวางแผน เพื่อให้ผู้เข้าพักมุ่งเน้นกับเป้าหมายของการเดินทางได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านประสบการณ์วันหยุดรูปแบบใหม่หรือการค้นพบสิ่งที่หลงใหลผ่านกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกรีสอร์ต

2. Sports Tourism การท่องเที่ยวเชิงกีฬา
ธุรกิจบริการกำลังก้าวสู่การเป็นพื้นที่หลักด้านกีฬาและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเดินทาง ตั้งแต่การมอบประสบการณ์กีฬาแนวไลฟ์สไตล์ กิจกรรมเฉพาะกลุ่มอย่าง “Run-cations” ไปจนถึงมหกรรมกีฬาระดับโลกอย่างโอลิมปิกและเวิลด์คัพ โดยปี 2569 นี้ ถือเป็นจุดสูงสุดใหม่ของการเดินทางเพื่อกีฬาเฉพาะทาง ซึ่งกลุ่มผู้เล่นหันมามองหา "สนามฝึกซ้อมที่มีประสิทธิภาพสูง" มากกว่าการพักผ่อนทั่วไป โดยเฉพาะกีฬา ‘พาเดล’ (Padel) ที่กำลังสร้างยอดจองแพ็กเกจท่องเที่ยวเพื่อการแข่งขันอย่างก้าวกระโดด ในฐานะ "สโมสรกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลก" คลับเมด (Club Med) เป็นผู้นำเทรนด์นี้ด้วยการบริการกีฬากว่า 20 ประเภท และเพื่อต่อยอดความนิยมของกีฬาทางเลือกใหม่อย่าง ‘พาเดล’ คลับเมดได้ตอกย้ำความเป็นผู้บุกเบิกด้วยการเปิดตัว ‘Club Med Padel Cup’ ครั้งแรกทั่วภูมิภาค ESAP ในปี 2568 ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามจนกลายเป็นต้นแบบของอุตสาหกรรม จากกระแสตอบรับดังกล่าว นำมาสู่การกลับมาของการแข่งขัน ‘Club Med Padel Cup 2.0’ ที่กำลังจะจัดขึ้นในปี 2569 นี้

3. Hushpitality (นิยามใหม่ของความหรูหราที่สงบและไร้กังวล)
นิยามของความหรูหราในปัจจุบันกำลังเปลี่ยนสู่เทรนด์ “Hushpitality” ที่เน้นความสงบทางใจและลดความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจ นักท่องเที่ยวระดับบนมองหาความหรูหราที่สะดวกสบายอย่างแท้จริง ผ่านประสบการณ์ที่ได้รับการจัดการอย่างพิถีพิถันเพื่อไม่ให้ต้องกังวลเรื่องการวางแผนและขั้นตอนความยุ่งยากในการจัดการเดินทาง แนวคิดรวมทุกอย่าง (All-Inclusive) ของคลับเมด (Club Med) คือคำตอบสำหรับการเดินทางที่ไร้ความยุ่งยากนี้ ด้วยการรวมอาหารเลิศรส บริการดูแลเด็กโดยผู้เชี่ยวชาญ กีฬา และความบันเทิงไว้เบ็ดเสร็จ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของแบรนด์ที่พร้อมจัดการทุกความซับซ้อน เพื่อให้ผู้เข้าพักได้เต็มอิ่มกับความสุขตรงหน้า โดยปราศจากความกังวลกับคำถามที่ว่า 'สิ่งต่อไปคืออะไร'ในทุกช่วงเวลาของการพักผ่อน

ก้าวสู่อนาคต (Future Horizons)
คลับเมด (Club Med) กำลังเร่งขับเคลื่อนการเติบโตในระดับโลก ผ่านแผนยุทธศาสตร์การเปิดตัวรีสอร์ตแห่งใหม่และการปรับโฉมครั้งใหญ่ โดยโครงการทั้งหมดนี้ตั้งอยู่บนความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ ซึ่งจุดหมายปลายทางที่กำลังจะเปิดตัวเหล่านี้ จะช่วยตอกย้ำคำมั่นสัญญาของแบรนด์ในการมอบความสุขและอิสระแห่งการพักผ่อน (l’Esprit Libre) ในทำเลที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ที่สุดทั่วโลก


คลับเมด แอฟริกาใต้ บีช แอนด์ ซาฟารี (เปิดบริการกรกฎาคม 2569): รีสอร์ตแห่งใหม่บนชายฝั่งดอลฟิน (Dolphin Coast) ที่พร้อมมอบ 2 ประสบการณ์คู่ขนานในจุดหมายเดียว โดยเปิดตัวโรงเรียนสอนโต้คลื่น (Surf School) แห่งแรกของแบรนด์ พร้อมซาฟารีลอดจ์ขนาด 80 ห้องพักในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮลูฮลูเว (Hluhluwe Game Reserve) เพื่อให้ผู้เข้าพักได้สัมผัสความงามของมหาสมุทรอินเดีย และตื่นตาตื่นใจกับสัตว์ป่าผู้ยิ่งใหญ่ทั้งห้าแห่งแอฟริกา (Big Five)


คลับเมด บอร์เนียว มาเลเซีย (เปิดบริการพฤศจิกายน 2569): ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของรีสอร์ตหรูที่ผสานแนวคิดความยั่งยืน โดยที่นี้จะเป็นรีสอร์ตริมหาดขนาดใหญ่แห่งแรกของคลับเมดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่ได้รับมาตรฐานอาคารเพื่อความยั่งยืน BREEAM ระดับสากล รีสอร์ตแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติโคตาคินาบาลูเพียง 90 นาที มีห้องพักรวม 400 ห้อง พร้อมโซน Exclusive Collection ระดับพรีเมียม มอบประสบการณ์พักผ่อนท่ามกลางป่าฝนอันอุดมสมบูรณ์และวิวทะเลจีนใต้สีครามอันงดงาม


คลับเมด เกาะสมุย, ประเทศไทย (เปิดให้บริการปี 2571): ร่วมสัมผัสประสบการณ์รีสอร์ทริมชายหาดระดับ Exclusive Collection แห่งแรกของคลับเมดในประเทศไทย รีสอร์ทสไตล์โมเดิร์นสีสันสดใสที่จะเป็นดั่งสวรรค์แห่งการพักผ่อนอันเงียบสงบ โดดเด่นด้วยหน้าหาดส่วนตัวที่ยาวกว่า 200 เมตร ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งกิจกรรมกีฬาทางน้ำและกิจกรรมและมุมพักผ่อนสังสรรค์ ที่นี่พร้อมมอบการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความหรูหราเหนือระดับและการเข้าถึงวิถีชีวิตแบบชาวเกาะ เหมาะสำหรับทั้งครอบครัวและคู่รัก


คลับเมด ทรอมบล็อง, แคนาดา (เปิดให้บริการปี 2571): รีสอร์ทแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่ใจกลางเทือกเขาโลเรนเชียนส์ (Laurentians) พร้อมนำเอาความเชี่ยวชาญอันโดดเด่นด้านรีสอร์ทภูเขาของคลับเมด มาสู่หนึ่งในยอดเขาที่มีชื่อเสียงที่สุดของภูมิภาคอเมริกาเหนือ ซึ่งสามารถท่องเที่ยวได้ ตลอดทั้งสี่ฤดู ในด้านการออกแบบได้รับแรงบันดาลใจมาจากบ้านพักตากอากาศสไตล์อัลไพน์ชาเลต์ร่วมสมัย โดยเป็นการผสมผสานระหว่างเสน่ห์อันมีชีวิตชีวาเข้ากับบรรยากาศที่หรูหราและอบอุ่นน่าพักผ่อน เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเที่ยว พักผ่อนระดับพรีเมียมแบบรวมทุกอย่าง ที่สะท้อนเอกลักษณ์อันอบอุ่นและมีชีวิตชีวาของรีสอร์ทสไตล์ภูเขา


คลับเมด ซาน ซิคาริโอ, อิตาลี (เปิดให้บริการปี 2571): รีสอร์ทแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่รายล้อมด้วยธรรมชาติอันเงียบสงบ พร้อมทางเข้าสู่ลานสกีในเขตเวียลัตเตอา (Vialattea) ที่มีเส้นทางสกีระยะทางรวมกว่า 400 กิโลเมตรได้โดยตรง โดยตัวรีสอร์ทพร้อม เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวในสองฤดูกาลหลัก เหมาะสำหรับกลุ่มครอบครัวและนักเดินทางที่มองหาประสบการณ์ การพักผ่อนบนภูเขาในระดับท็อปคลาส รวมถึงตอบโจทย์ผู้ที่รักการผจญภัยท่ามกลางธรรมชาติทั้งในฤดูหนาวและฤดูร้อน


คลับเมด มูซันดัม, โอมาน (เปิดให้บริการปี 2571): รีสอร์ทระดับเอ็กซ์คลูซีฟแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่บนคาบสมุทรตูมูซันดัม ประเทศโอมาน โดยจะเปิดให้บริการห้องพักสุดหรูจำนวน 300 ห้อง ไฮไลท์ของที่นี่คือการนำวัฒนธรรมท้องถิ่นของโอมานมาผสมผสาน เข้ากับสิ่งอำนวยความสะดวกและกิจกรรมระดับโลกได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นกีฬาทางน้ำ โปรแกรมการดูแลสุขภาพ (Wellness) และประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ท่ามกลางทัศนียภาพอันน่าทึ่งของฟยอร์ดและทิวเขาในภูมิภาคแห่งนี้

คลับเมด มานาโด, อินโดนีเซีย (เตรียมเปิดให้บริการปี 2572): รีสอร์ทแห่งใหม่ในจังหวัดซูลาเวซีเหนือ ซึ่งเปรียบเสมือนประตูสู่จุดหมายปลายทางที่มีความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก พร้อมสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นอันทรงคุณค่า โดยที่นี่พร้อมมอบประสบการณ์การผจญภัยที่เหนือระดับให้แก่ผู้เข้าพัก ทั้งการท่องเที่ยวบนบกและการสำรวจโลกใต้ท้องทะเล
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เกี่ยวกับคลับเมด
คลับเมด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2493 โดย Gérard Blitz และต่อมาได้ร่วมพัฒนาแบรนด์ร่วมกับ Gilbert Trigano ในฐานะผู้บุกเบิกแนวคิดการท่องเที่ยว พักผ่อนแบบออลอินคลูซีฟ (All-Inclusive Holiday Club) พร้อมต่อยอดประสบการณ์สำหรับครอบครัวผ่านโปรแกรมสำหรับเด็กอย่าง “Mini Club” ในปี พ.ศ. 2510 ปัจจุบัน คลับเมดเป็นผู้นำระดับโลกด้านแพ็กเกจการท่องเที่ยวระดับพรีเมียมแบบออลอินคลูซีฟ ที่มาพร้อมเอกลักษณ์การบริการสไตล์ฝรั่งเศส สำหรับครอบครัวและคู่รักสายแอคทีฟ โดยมีรีสอร์ตระดับพรีเมียมและเอ็กซ์คลูซีฟ คอลเลกชัน (Exclusive Collection) รวม 61 แห่ง ใน 40 ประเทศทั่วโลก มอบประสบการณ์การพักผ่อนอย่างไร้กังวลในจุดหมายปลายทางอันงดงามทั่วโลก ด้วยกลยุทธ์การยกระดับแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จ ควบคู่กับการสนับสนุน จากผู้ถือหุ้นอย่าง Fosun Tourism Group ทำให้คลับเมดก้าวขึ้นเป็นผู้นำระดับโลกด้านประสบการณ์ การท่องเที่ยวแบบออลอินคลูซีฟ ระดับลักชัวรี สำหรับครอบครัวและคู่รักที่ชื่นชอบการใช้ชีวิตอย่างมีสีสัน คลับเมดมีพนักงานซึ่งประกอบด้วย Gentle Organizers (G.O®s) และ Gentle Employees (G.E®s) รวมเกือบ 25,000 คน จากกว่า 110 สัญชาติทั่วโลก
คลับเมด ประกาศความสำเร็จปี 2568 เติบโตแข็งแกร่ง พร้อมลุยแผนขยายธุรกิจรีสอร์ตในปี 2569
คลับเมด ประกาศความสำเร็จปี 2568 เติบโตแข็งแกร่ง พร้อมลุยแผนขยายธุรกิจรีสอร์ตในปี 2569
คลับเมด ประกาศความสำเร็จปี 2568 เติบโตแข็งแกร่ง พร้อมลุยแผนขยายธุรกิจรีสอร์ตในปี 2569
คลับเมด ประกาศความสำเร็จปี 2568 เติบโตแข็งแกร่ง พร้อมลุยแผนขยายธุรกิจรีสอร์ตในปี 2569
คลับเมด ประกาศความสำเร็จปี 2568 เติบโตแข็งแกร่ง พร้อมลุยแผนขยายธุรกิจรีสอร์ตในปี 2569
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