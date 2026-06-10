“สหพัฒน์” ชี้ศก.ไทยถีบ “ซาเล้ง” ให้คะแนน “อนุทิน” 6 เต็ม 10

ผู้จัดการรายวัน 360- “เจ้าสัวสหพัฒน์” ให้คะแนนรัฐบาลอนุทิน 6 เต็ม 10 มองสถานการณ์ทั่วโลกเจอวิกฤติกันถ้วนหน้า แต่ไทยโชคดีกว่าเพราะไม่มีสงคราม แนะนายกฯ ให้กล้าตัดสินใจ ดึงเงินลุยอินฟราสตรัคเจอร์แลนด์บริดจ์ เพื่อให้เกิดการจ้างงาน เพื่อหมุนกงล้อเศรษฐกิจให้เติบโต
นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ เปิดเผยว่า วันนี้ทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมาก มีสงครามทั้งในยุโรป และตะวันออกกลาง ทุกคนโดนผลกระทบหมด เศรษฐกิจไทยเองก็มีปัญหา แต่โดยรวมมองว่าไทยยังดีกว่าหลายๆ ประเทศ เพราะเราไม่มีสงคราม และโซนเอเชียไม่มีสงคราม จึงมองว่าช่วงนี้เป็นโอกาสของไทย ควรเร่งพัฒนาให้เร็วขึ้น แม้ว่า GDP ของไทยเทียบกับเวียดนามหรืออินโดนีเซีย เราอาจโตช้ากว่า นั่นเพราะ 2 ประเทศนี้มีฐานที่ต่ำกว่า
“วิกฤตแบบนี้ สงครามที่เกิดขึ้นวันนี้ ไม่ต้องห่วงมาก เพราะมีขึ้นก็ต้องมีลง เพียงวางแผนว่าเมื่อสงครามหยุดลงเราจะพัฒนาอย่างไร และมองว่าช่วงสงครามนี้เราจะพัฒนาให้เร็วกว่าคนอื่นอย่างไร ขณะที่จีนและญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับตลาดอาเซียน และเข้ามาลงทุนในไทย วันนี้จึงเป็นโอกาสของไทย เพราะต่างชาติมีความเชื่อมั่นที่จะลงทุนในไทย ดูจากภาพรวมของรัฐบาลชุดนี้เทียบกับชุดแพรทองธาร ถือว่าทำได้ดีกว่า ไม่แพ้ ขอให้คะแนนรัฐบาลอนุทิน 6 เต็ม 10”
นายบุณยสิทธิ์ กล่าวด้วยว่า หากมีโอกาสได้คุยกับนายกฯ อยากบอกว่า ให้กล้าตัดสินใจ เร่งแก้ไขปัญหาเรื่องอินฟาสตรัคเจอร์ โดยเฉพาะแลนด์บริดจ์ และรถไฟความเร็วสูง กล้ากู้เงินมาลงทุน เพื่อให้เกิดการจ้างงาน เพื่อให้เศรษฐกิจหมุนต่อไปได้ โดยมองว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้เปรียบเหมือนการถีบซาเล้งซึ่งถือว่าหนักกว่าปีก่อน