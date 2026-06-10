ขยาย 4 เลนเสร็จแล้ว!ทล.2275 หนองพวง–เนินคนธา “เพชรบูรณ์“งบ 546 ล้านบาท เชื่อมเหนือ – อีสานสะดวก

ขยาย 4 เลน แล้วเสร็จ ทล.2275 หนองพวง–เนินคนธา จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทางกว่า 11 กม. งบ 546 ล้านบาท ยกระดับคมนาคม เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าในพื้นที่ เชื่อมเหนือ – อีสาน
กรมทางหลวง (ทล.) โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2275 สายบ้านหนองพวง – บ้านเนินคนธา จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างกิโลเมตรที่ 79+000 ถึงกิโลเมตรที่ 90+280 ระยะทางรวมประมาณ 11.280 กิโลเมตร แล้วเสร็จสมบูรณ์ ด้วยวงเงินงบประมาณ 546.70 ล้านบาท เพื่อยกระดับโครงข่ายคมนาคม และเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าในพื้นที่
โดยดำเนินการก่อสร้างเป็นทางหลวงมาตรฐานทางชั้นพิเศษ ขยายทางหลวงจากเดิมขนาด 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ไป–กลับ ผิวทางคอนกรีตชนิด Joint Plain Concrete Pavement (JPCP) ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร พร้อมไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร และแบ่งทิศทางการจราจร ด้วยกำแพงคอนกรีตแบบเรียบลาดเอียงด้านเดียว (Single Slope Barrier) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเดินทาง รวมทั้งก่อสร้างสะพานจำนวน 4 แห่ง ท่อระบายน้ำจำนวน 7 แห่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟกระพริบบนทางหลวง เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน ผู้ใช้เส้นทางตลอดสาย
ทางหลวงหมายเลข 2275 สายหนองพวง – เนินคนธา เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ภายใต้โครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานเป็น 4 ช่องจราจร ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองรับการขนส่งสินค้าเกษตรและ การเดินทางของประชาชนที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การก่อสร้างแล้วเสร็จในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและการขนส่ง ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยแก่ประชาชน ตลอดจนสนับสนุนการขนส่งสินค้าเกษตร ให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น อันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์ เชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนของพื้นที่ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต