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KANORI โกย 116 ล. ไตรมาสแรก ย่านลาดพร้าวขึันแท่นแชมป์ดีลิเวอรี่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ผู้จัดการรายวัน 360 - ‘KANORI Hand roll bar’ กวาดรายได้ไตรมาสแรก 116 ล้านบาท โตแรง 132% ปลายปีนี้มีแผนเปิดสาขาใหม่เพิ่มอีก 1 สาขา ขณะที่ยอดขายผ่านแกร็บ ปีที่แล้ว 42 ล้านบาท


ตลาดร้านอาหารในไทยขึ้นชื่อว่า เป็นสมรภูมิที่ดุเดือด-ปราบเซียนกว่าใคร เพราะเป็นธุรกิจที่มีลักษณะ ‘Low Barriers of Entry’ หรือ เข้าง่าย ออกง่าย เป็นธุรกิจที่ใครๆ ก็นึกถึงเป็นอย่างแรก หากมีเป้าหมายต้องการริเริ่มมีกิจการเป็นของตัวเอง ทำให้มูลค่าตลาดร้านอาหารในปี 2568 สูงถึง 657,000 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยแต่ละปีราว 2-3%
 
เจาะลึกลงไปกว่านั้น พบว่า ตลาดร้านอาหารญี่ปุ่นยังเป็นเซกเมนต์ที่ได้รับความนิยม มีผู้เล่นทั้งแบรนด์โลคอล แบรนด์ไฮเอนด์ รวมถึงแบรนด์ที่ลัดฟ้ามาจากต่างประเทศ ข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ เจโทร กรุงเทพฯ ได้ทำการสำรวจร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทย ปี 2568 พบว่า มีร้านอาหารญี่ปุ่นทั่วประเทศไทยจำนวน 5,781 แห่ง ลดลง 135 แห่ง หรือคิดเป็นสัดส่วน 2.2% ประเภทอาหารญี่ปุ่นที่มีการปิดตัวลง ได้แก่ ร้านซูชิ ร้านอิซากายะ ร้านสุกี้ชาบู ร้านยากินิกุ ร้านดงบุริ ร้านข้าวแกงกะหรี่ รวมถึงร้านอุด้งและโซบะด้วย

ในบรรดาข้อมูลทั้งหมดที่ว่ามา ‘แฮนด์โรล’ ยังเป็นประเภทอาหารญี่ปุ่นที่นับว่ามีจำนวนคู่แข่งน้อย เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในร้านอาหารญี่ปุ่นประเภทไฟน์ไดนิ่ง (Fine Dining) หรือโอมากาเสะมากขึ้น บางส่วนออกมาเปิดเป็นร้านแฮนด์โรลโดยเฉพาะก็มีให้เห็นเช่นกัน ซึ่งก็รวมไปถึง ‘KANORI Hand roll bar’ แฮนด์โรลเจ้าแรกในเมืองไทยที่เปิดทำการมาได้ประมาณ 3 ปี พร้อมกับการเติบโตที่ขยายไปแล้ว 5 สาขา ทั้งยังขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งในกลุ่มแฮนด์โรลที่ขายดีที่สุดบนแกร็บฟู้ดด้วย


นายปณิธิ กอบกุลสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท ไทยสากล เอสเตท จำกัด กล่าวว่า ภาพรวมของ ‘KANORI Hand roll bar’ ปีที่ผ่านมาเติบโตดีมากถือว่าเป็นตัวท็อปที่ทำเงินให้กับพอร์ตโฟลิโอของ ไทยสากล เอสเตท เฉพาะส่วนของ ‘KANORI Hand roll bar’ ปีที่แล้วมีผลประกอบการราว ‘400 ล้านบาท’ เติบโตกว่า 100% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ทำเงินไปแล้ว ‘116 ล้านบาท’ เติบโตขึ้นกว่า 132% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า (QoQ)
ปลายปีนี้มีแผนเปิดสาขาใหม่เพิ่มอีก 1 สาขา ปัจจุบัน KANORI Hand roll bar มี 5 สาขา ได้แก่ สาขาสุขุมวิท 49 สาขาเอ็มควอเทียร์ สาขาเซ็นทรัล เอ็มบาสซี สาขาไอคอนสยาม และสาขาสยามพารากอน

หัวใจสำคัญที่ทำให้ ‘KANORI Hand roll bar’ เติบโตท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือด มาจากการให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพและรสชาติ วัตถุดิบทุกอย่างต้องสดใหม่พรีเมียมตามมาตรฐานของร้าน ทุกกระบวนการต้องใช้ของที่ดีที่สุดก่อนเสิร์ฟถึงมือลูกค้า ทั้งยังมีเมนูใหม่ตามฤดูกาลรวมถึงหน้าเทศกาลต่างๆ ด้วย

นอกจากช่องทางการขายหน้าร้าน ปัจจุบัน ‘KANORI Hand roll bar’ ยังเป็นแฮนด์โรลที่มียอดขายอันดับ 1 บนแกร็บฟู้ด ปีที่ผ่านมาทำยอดขายเฉพาะบนแกร็บฟู้ดไปมากกว่า ‘42 ล้านบาท’ จากปีก่อนหน้าที่มียอดขาย ‘3.8 ล้านบาท’ และในปีนี้แม้ผ่านมาเพียงครึ่งทาง ทว่า ยอดขายของแฮนด์โรลจาก KANORI กลับสูงถึง ‘43 ล้านบาท’ เฉลี่ยแล้วยอดขายบนแกร็บฟู้ด (รวมทั้งบริการสั่งเดลิเวอรี่และบริการจองโต๊ะล่วงหน้า GrabFood Dine-out)


“กว่าจะเริ่มทำเดลิเวอรี่เราใช้เวลาในการหาข้อมูลกว่า 7-8 เดือน เพื่อศึกษาว่า ทำอย่างไรให้ยังคงความกรอบของสาหร่ายได้เหมือนกับมาทานที่ร้าน เราต้องบินไปที่โรงงานญี่ปุ่น ต้องไปออกแบบแพ็กเกจจิ้งร่วมกับผู้ผลิต สาหร่ายเราซีลในพลาสติกมาตั้งแต่โรงงานที่ญี่ปุ่น ดังนั้น การที่ลูกค้าสั่งเดลิเวอรี่จึงเปรียบเสมือนได้สาหร่ายที่ออกมาจากโรงงานเลย สาหร่ายจึงกรอบมากเหมือนมาทานที่ร้าน” นายปณิธิ กล่าว

สำหรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่สั่งแฮนด์โรลจาก KANORI ผ่านแกร็บฟู้ด ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเก่าราว 60-70% เป็นลูกค้าใหม่ที่เพิ่งรู้จัก KANORI อีก 20-30% เมนูที่ได้รับความนิยมเป็นเซตเมนู 5 โรล, 6 โรล และเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้าน Salmon Bomb และ Lobster Bomb โดย ‘ลาดพร้าว’ เป็นโซนที่ลูกค้าสั่งซื้อไปมากที่สุด เนื่องจากโลเคชันดังกล่าวยังไม่มีหน้าร้านสาขา

ทั้งนี้ ในวาระครบรอบ 1 ปี ของการพา ‘KANORI Hand roll bar’ ขึ้นไปอยู่บนแกร็บฟู้ด จึงมีโปรโมชันแทนคำขอบคุณ โดยนำเมนู “Triple Shrimp” แฮนด์โรลที่รวมความอร่อยของกุ้งหลากหลายรูปแบบเข้าด้วยกันมาไว้บนแกร็บฟู้ด จากปกติที่เมนูดังกล่าวจะมีจำหน่ายเฉพาะหน้าร้านสาขาเอ็มควอเทียร์เท่านั้น พร้อมมอบส่วนลด 100 บาท เมื่อสั่งอาหาร
500 บาทขึ้นไป เพียงใส่โค้ด ‘KANORI100’ รับสิทธิจัดส่งฟรีผ่านบริการ Saver ในพื้นที่ระยะทางสูงสุด 5 กิโลเมตร

KANORI โกย 116 ล. ไตรมาสแรก ย่านลาดพร้าวขึันแท่นแชมป์ดีลิเวอรี่
KANORI โกย 116 ล. ไตรมาสแรก ย่านลาดพร้าวขึันแท่นแชมป์ดีลิเวอรี่
KANORI โกย 116 ล. ไตรมาสแรก ย่านลาดพร้าวขึันแท่นแชมป์ดีลิเวอรี่
KANORI โกย 116 ล. ไตรมาสแรก ย่านลาดพร้าวขึันแท่นแชมป์ดีลิเวอรี่
KANORI โกย 116 ล. ไตรมาสแรก ย่านลาดพร้าวขึันแท่นแชมป์ดีลิเวอรี่
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