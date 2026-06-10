ร่วมยินดี “หฤษฎ์–วิลาสินี” เข้าพิธีวิวาห์สุดประทับใจ

ค่ำคืนแห่งความสุขและความทรงจำอันงดงามของ นายหฤษฎ์ จีระพันธุ์ บุตรของนายอภิชาติ และนางปริญา จีระพันธุ์ และ นางสาววิลาสินี วิสุทธิผล บุตรของนางเสาวลักษณ์ วิสุทธิผล ที่ได้เข้าพิธีมงคลสมรสอย่างอบอุ่นและงดงาม ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความรักและความยินดี รายล้อมด้วยครอบครัว ญาติมิตร และเพื่อนสนิทที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในวันสำคัญของทั้งสอง
โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากเพื่อนร่วมหลักสูตร ปปร.18 พร้อมด้วย สส.วิลดา อินฉัตร, นายวิทยา พานิชตระกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด และนายพรเทพ อัมพรกลิ่นแก้ว กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ร่วมแสดงความยินดีและอวยพรแก่คู่บ่าวสาวอย่างอบอุ่น
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มความปลาบปลื้ม และความประทับใจจากแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมเฉลิมฉลอง ท่ามกลางความสุขของทั้งสองครอบครัว นับเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตคู่บทใหม่ที่งดงาม เปี่ยมด้วยความรัก ความเข้าใจ และความหมายอันน่าจดจำ เมื่อเร็วๆ นี้ที่โรงแรมโฟร์ฃีฃั่น กรุงเทพฯ