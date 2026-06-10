อาร์เอ็กซ์ ไบเทค ชวนผู้ประกอบการทุกอุตสาหกรรม ค้นพบ • ออกแบบ • แตกต่าง ในงาน GFT 2026

อาร์เอ็กซ์ ไบเทค เดินหน้าขับเคลื่อนภาคธุรกิจ เชิญชวนผู้ประกอบการ ดีไซเนอร์ และนักอุตสาหกรรมร่วมพลิกโฉมธุรกิจในงาน “GFT 2026” งานแสดงเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอที่ครบครันที่สุดในอาเซียน รวบรวมผู้แสดงสินค้ากว่า 100 บริษัทมาร่วมจัดแสดงเต็มพื้นที่ ฮอลล์ 100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 1-4 กรกฎาคมนี้
นางวราภรณ์ ธรรมจรีย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เอ็กซ์ ไบเทค (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “ไม่ว่าสถานการณ์โลกหรือการแข่งขันในตลาดจะท้าทายเพียงใด สิ่งสำคัญที่สุดคือผู้ประกอบการจะต้องค้นหาจุดแข็งและจุดต่างของตนเองให้เจอ ยิ่งไปกว่านั้น การแข่งขันด้านราคาไม่ใช่คำตอบที่ยั่งยืนอีกต่อไป ทุกฝ่ายจึงต้องไม่หยุดนิ่งและพร้อมเปิดรับนวัตกรรมใหม่ ๆ อยู่เสมอ งาน GFT 2026 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 26 ในปีนี้ ภายใต้แนวคิด ‘Discover ● Design ● Differentiate ค้นพบ ● ออกแบบ ● แตกต่าง’ เพื่อสะท้อนความต้องการของผู้ประกอบการทุกขนาด ตั้งแต่รายย่อย (SMEs) ไปจนถึงโรงงานขนาดใหญ่ ที่ต้องการค้นพบนวัตกรรม โซลูชัน และซัพพลายเออร์รายใหม่ ในการนำไปออกแบบโครงสร้างธุรกิจ พัฒนาสินค้าให้มีความโดดเด่น และสร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่ง เพื่อให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงในตลาดยุคปัจจุบัน”
จากสถิติผู้เข้าชมงานในปี 2025 งาน GFT ได้ต้อนรับกลุ่มผู้ชมงานรวม 12,715 ราย เป็นกลุ่มผู้บริหารระดับสูงและเจ้าของโรงงานมากถึง 54% ในจำนวนนี้กว่า 46% มาจากอุตสาหกรรมผลิตและตัดเย็บเสื้อผ้า รองลงมา คือโรงงานด้านการพิมพ์และฟินิชชิ่ง โรงงานปัก และผู้จัดจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ชมงานจากอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ของขวัญ สิ่งทอเพื่อการตกแต่งภายในและบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรม ยานยนต์และการก่อสร้าง
เพราะอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอไม่ได้จำกัดอยู่แต่เพียงเครื่องแต่งกาย แต่มีความเชื่อมโยงกับทุกอุตสาหกรรมที่ใช้สิ่งทอ ทั้งผ้าทอและผ้าไม่ถักไม่ทอ โดยจำนวนผู้ชมงานทั้งหมด 33% คือผู้ผลิตที่มีแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเอง อีก 26% เป็นผู้ค้าปลีกหรือ Retailer และอีก 25% เป็นผู้จัดจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรและบริการ
ประเภทบริการและนวัตกรรมที่ได้รับความสนใจสูงสุด ได้แก่ บริการรับผลิต (OEM) รองลงมาคือเครื่องจักรปัก ฟินิชชิ่ง อุปกรณ์ และระบบที่เกี่ยวข้อง ตามมาด้วย Functional Textile หรือสิ่งทอที่มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น ผ้าทนไฟหรือผ้ายับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และ Non-woven Textile หรือผ้าไม่ถักไม่ทอ ซึ่งมักใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และเครื่องจักรเย็บ ระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเย็บผ้า
สำหรับปีนี้ งาน GFT 2026 มีผู้แสดงสินค้ารวมทั้งสิ้นกว่า 100 บริษัท คิดเป็นสัดส่วนจากในประเทศ 61% และจากต่างประเทศและเขตปกครองพิเศษ 39% อาทิ ฮ่องกง เวียดนาม สหรัฐอเมริกา และไต้หวัน พร้อม 2 พาวิลเลียนจากจีนและไต้หวัน โดยจัดโปรไฟล์ผู้แสดงงานในปีนี้ไว้ 7 กลุ่ม ได้แก่ เครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตเครื่องนุ่งห่ม (Garment Machine), เทคโนโลยีและวัสดุงานปัก (Embroidery), เทคโนโลยีการพิมพ์ (Printing), เทคโนโลยีการเย็บ (Sewing), บริการรับผลิต OEM/ODM ในชื่อ “MyStyle Zone”, ผ้าคุณสมบัติพิเศษ (Functional Textile) และอุปกรณ์เสริม ผ้า และซอฟต์แวร์สำหรับการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (Accessories & Fabric / Software )
ด้านไฮไลต์นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงจากแบรนด์ชั้นนำ เพื่อตอกย้ำเป้าหมายการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและโซลูชันในการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ ด้วยการยกระดับสายการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์อย่างรอบด้าน อาทิ
- เครื่อง Smart Cut GLS Automatic Multi-ply Cutting Systems (โดย The Smart Crystal (Thailand) Co., Ltd.) เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติ ที่ตัดวัสดุนุ่มได้อย่างแม่นยำ เหมาะสำหรับการผลิตงานจำนวนมากในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ ยานยนต์ กระเป๋า และงาน Outdoor
- เครื่องตัดผ้าอัตโนมัติอัจฉริยะ แบรนด์ Richpeace (โดย Hooray Venture (Thailand) Co., Ltd.) โซลูชันแบบบูรณาการที่เชื่อมต่อระบบ CAD/CAM และการเย็บเข้าด้วยกัน ช่วยลดขั้นตอนแบบ Manual ลดความผิดพลาดในการทำงาน และยกระดับ Workflow ให้แม่นยำขึ้นในราคาที่เข้าถึงได้สำหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็ก
- เครื่องพิมพ์ผ้า GZ Model Apsaras G4D G4P/G5P (โดย SKT. Embroidery Co., Ltd.) นวัตกรรมเครื่องพิมพ์ตรงลงบนเนื้อผ้าโดยไม่ต้องใช้กระดาษ รองรับทั้งผ้าคอตตอนและโพลีเอสเตอร์ ให้งานพิมพ์ที่คมชัด สีสันสดสวยงาม
- เครื่องพิมพ์ผ้า DGI Model HERCULES (โดย Technology 2004 Co., Ltd.) เครื่องพิมพ์ผ้านำเข้าจากเกาหลี หน้ากว้าง 1.90 เมตร มาพร้อมระบบหัวพิมพ์ I3200 จำนวน 2 หัว ทำความเร็วสูงสุด 97 ตร.ม./ชม. ตอบโจทย์งานเสื้อผ้ากีฬาและแฟชันยุคใหม่
- บริการผลิตผ้าเดนิมครบวงจร (โดย Premier Mode Co., Ltd.) โซลูชัน End-to-End สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างแบรนด์สินค้าจากผ้าเดนิม ทั้งแบบยืดและไม่ยืด โดยมีวัสดุหลากหลายให้เลือกสรร เช่น Cotton, Tencel และ Coolmax
- นวัตกรรมเส้นใยลดกลิ่น CICLO (โดย Perma Corporation Co., Ltd.) เทคโนโลยีพัฒนาเส้นใยที่ช่วยลดกลิ่นโดยปราศจากสารเคลือบเคมี มุ่งเน้นการลดปัญหาไมโครพลาสติกและขยะสิ่งทอ ตอบรับเทรนด์ความยั่งยืนของผู้บริโภคยุคใหม่
- ระบบ iGarment JOS (โดย iGarment (Hong Kong) Ltd.) ระบบบริหารจัดการออเดอร์และควบคุมการผลิตสำหรับโรงงานเสื้อผ้าบนคลาวด์แบบครบวงจรรายแรกของโลก ช่วยพลิกโฉมและยกระดับประสิทธิภาพการบริหารโรงงานยุคดิจิทัลอย่างก้าวกระโดด
นอกจากการจัดแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรแล้ว ภายในงานยังมีพื้นที่จัดแสดงโซนพิเศษเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและโอกาสทางธุรกิจ ได้แก่ โซน Functional Textile นำเสนอนวัตกรรมผ้าคุณสมบัติพิเศษเพื่่อการใช้งานเฉพาะด้าน โซน My Style ศูนย์รวมผู้รับจ้างผลิต OEM & ODM ครบวงจรสำหรับผู้ต้องการสร้างแบรนด์ โซน Thailand Textiles Tag จัดแสดงผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยที่ได้รับฉลากคุณภาพมาตรฐานสากล และเวิร์กชอปพิเศษกับ Bunka Fashion School สร้างสรรค์ถุงหอมจากเศษวัสดุเหลือใช้ตามแนวคิด Circular Economy
พร้อมกันนี้ ผู้เข้าชมงานยังสามารถเติมเต็มองค์ความรู้บนเวทีระดับสากล “GFT Inspire” ที่รวบรวมเทรนด์อุตสาหกรรม และนวัตกรรมจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ พบกับหัวข้ออินเทรนด์จากกูรูแถวหน้า เช่น
- Sustainability Shift: กติกาใหม่กำหนดอนาคตสิ่งทอไทย โดย ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
- Turning Point: เส้นทาง OEM ต่อยอดสู่การสร้างแบรนด์ โดย คุณพีรพล ตติยมณีกุล กรรมการผู้จัดการ แบรนด์ Khaki Bros และคุณชลัมพล โลทารักษ์พงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
- Unlocking Global Textile: ส่งออกสู่มาตรฐานโลกอย่างมั่นใจ โดย คุณนิศาบุษป์ วีรบุตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
- Marketing Technology: จากเครื่องมือสู่กลยุทธ์การตลาดที่วัดผลได้ โดย คุณไชยพงศ์ ลาภเลี้ยงตระกูล นายกสมาคมเทคโนโลยีเพื่อการตลาด
- เมื่อสินค้าไม่ใช่ความต่าง แต่แบรนด์คือคำตอบ โดย คุณณัชชา รชตวรภรณ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง และผู้บริหารร่วมแบรนด์ บริษัท คีพส์ แอนด์ โค จำกัด
- Design x OEM: จากดีไซน์สู่การผลิตจริง โดย คุณเฉลิมเกียรติ คติเกษมเลิศ ดีไซเนอร์ และ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ WONDER ANATOMIE และคุณธมลวรรณ วิโรจน์ชัยยันต์ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท มอร์ลูป จำกัด
รวมไปถึงการบรรยายจากวิทยากรต่างประเทศชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา และสหพันธ์สิ่งทอไต้หวัน ที่มาพร้อมบริการแปลภาษาไทยด้วยระบบ AI อัจฉริยะภายในงาน เช่น Minutes, not Months: Redefining Speed-to-Market through End-to-End Automation โดย Mr. William Wilcox ซึ่งเป็น Founder and CEO บริษัท Clothing Tech จากสหรัฐอเมริกา, Innovation and Sustainability as a Critical Key to Penetrate through International Market โดย Mr. Justin Huang, President of Taiwan Textile Federation
พร้อมเสริมกิจกรรมเวิร์กชอปแบบปฏิบัติจริง ตลอด 4 วันเต็ม อาทิ เวิร์กชอป “Think, Make, Change Design Workshop” โดย คุณภาริดี โฆษิตจิรนันท์ Global Design Director - Sportswear & Fashion Lifestyle ที่ผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมจะร่วมกันระดมสมองในหัวข้อที่กำหนด และนำเสนอแนวคิดและเล่าที่มาของผลิตภัณฑ์ที่สมาชิกในกลุ่มออกแบบร่วมกัน, เวิร์กชอป “พิมพ์ลายที่ใช่ เย็บงานที่ชอบ: นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อโลกและคุณ” โดย บริษัท เอสเคที เอ็มบรอยเดอรี่ จำกัด ที่จะให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ทดลองเย็บปลอกหมอนอิงด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์รุ่นล่าสุด, เวิร์กชอป “ต่อยอดแรงบันดาลใจ สู่ตัวตนของ แบรนด์” โดย คุณปวีร์ ไพฑูรย์รังสฤษดิ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง The CAS design space ซึ่งเป็นการเวิร์กชอปแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ ให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้และสำรวจกระบวนการพัฒนาคอลเลกชันแฟชั่น ผ่านการสร้าง Mini Fashion Mood board
งาน GFT 2026 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2569 เวลา 10.00-18.00 น. ณ ฮอลล์ 100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา คาดว่าจะมีผู้ประกอบการและผู้ชมงานหลั่งไหลเข้าร่วมชมงาน ไม่น้อยกว่า 15,000 รายจากทั่วอาเซียน ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าเพื่อความสะดวกและรับสิทธิ์เข้าฟังสัมมนาฟรีได้ที่ www.gftexpo.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2686 7222 หรืออีเมล gft@rxbitec.com