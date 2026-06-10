มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด เปิดรับสมัคร “เกษตรกรต้นแบบ ปี 2569” เฟ้นหาผู้นำเกษตรเพื่อสุขภาพ ขับเคลื่อนเกษตรไทยสู่ความยั่งยืน

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครเกษตรกรทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ “คัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2569” ภายใต้แนวคิด “ผู้นำเกษตรเพื่อสุขภาพ สู่มิติใหม่ที่ยั่งยืน” เพื่อค้นหาและยกย่องเกษตรกรต้นแบบที่มุ่งสร้างผลผลิตคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค พร้อมขับเคลื่อนชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน
โครงการดังกล่าวดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด และปณิธานของ คุณบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการและผู้ริเริ่มโครงการ ที่มุ่งส่งเสริมและยกย่อง “คนดี คนต้นแบบ” ผู้มีจิตสำนึกรักบ้านเกิด พร้อมผลักดันเกษตรกรไทยให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตร ชุมชน และสังคมไทยอย่างยั่งยืน
ปี 2569 ชูแนวคิด “ผู้นำเกษตรเพื่อสุขภาพ”
สำหรับปี 2569 โครงการฯ มุ่งเฟ้นหาเกษตรกรที่มีศักยภาพในการเป็น “ผู้นำเกษตรเพื่อสุขภาพ” ผู้สร้างสรรค์ผลผลิตทางการเกษตรที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางอาหาร การดูแลสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ
พร้อมกันนี้ ยังสนับสนุนให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ และยกระดับขีดความสามารถของภาคเกษตรไทยในระยะยาว
เปิดพื้นที่ให้เกษตรกรไทยก้าวสู่ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง”
โครงการฯ ไม่เพียงมุ่งสนับสนุนด้านการผลิต แต่ยังเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้แสดงศักยภาพ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจแก่ชุมชน ต่อยอดบทบาทจาก “ผู้ผลิต” สู่ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ที่เชื่อมโยงมิติด้านสุขภาพ เศรษฐกิจชุมชน และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันอย่างยั่งยืน
เปิดรับสมัครเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านการเกษตรทั่วประเทศ
ผู้สมัครต้องมีผลผลิต สินค้า หรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเป็นของตนเอง และมีแนวคิดการดำเนินงานที่ใส่ใจสุขภาพ ความปลอดภัยของผู้บริโภค รวมถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนหรือสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินสนับสนุนรวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท ตลอดจนโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบ และต่อยอดสู่การเป็นผู้นำเกษตรรุ่นใหม่ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนภาคเกษตรไทยสู่อนาคต
เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านการเกษตรที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2569 ดาวน์โหลดใบสมัครและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/Farmer_award_2026
ข้อมูลเพิ่มเติมที่โทร 02-016-5612 หรือ 094-312-3322 เว็บไซต์ https://www.rakbankerd.com/ เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/rakbankerd