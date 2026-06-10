ไทยเบฟ โชว์ศักยภาพผู้นำอาเซียน ขยายเครือข่ายสู่เวทีโลก ดึงนักลงทุนทั่วโลกเข้าเจรจาธุรกิจ ในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2026

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) ร่วมจัดแสดงบูทในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 บูทไทยเบฟได้รับความสนใจจากนักลงทุน ผู้ประกอบการ พันธมิตรทางธุรกิจและสื่อมวลชนจากทั้งในและต่างประเทศที่เข้าเยี่ยมชมบูทและร่วมเจรจาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเครื่องดื่มและอาหาร จาก 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจสุรา กลุ่มธุรกิจเบียร์ กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และกลุ่มธุรกิจอาหาร พร้อมเปิดโอกาสในการเจรจาทางธุรกิจและให้ผู้ชมบูทได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมที่ทางแบรนด์สรรสร้างความหลากหลายมาเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกช่วงวัย ตอกย้ำศักยภาพความแข็งแกร่งของผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มและอาหารครบวงจรที่มั่นคง และยั่งยืนของภูมิภาคอาเซียน (Stable and Sustainable ASEAN Leader)
ตลอดการจัดงาน ไทยเบฟได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ร่วมด้วย ดร.กิริฎา เภาพิจิตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายกลินท์ สารสิน ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย อีกทั้งนายฌอน เค. โอนีล (Mr. Sean K. O'Neill) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นายอดัม แบรนสัน (Mr. Adam Branson) อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร รวมถึงคณะนักลงทุนและผู้แทนภาคธุรกิจจากประเทศต่าง ๆ เยี่ยมชมบูทไทยเบฟอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะผู้บริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ
กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เดินหน้าขับเคลื่อนผ่านการขับเคลื่อนนวัตกรรมสินค้า การสร้างสรรค์รสชาติใหม่ พร้อมแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคครบทุกมิติ
“โออิชิ กรีนที” ชาพร้อมดื่มเบอร์ 1 ของไทย ยังคงเดินหน้าสร้างสีสันให้ตลาดชาเขียวด้วยการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตอบรับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภครุ่นใหม่ พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์ชาเขียวสไตล์ญี่ปุ่นที่ครองใจคนไทยอย่างต่อเนื่อง การันตีความแข็งแกร่งด้วยรางวัล “Thailand’s Most Admired Brand” ต่อเนื่องยาวนาน 15 ปี ภายในงาน “โออิชิ กรีนที” นำเสนอผลิตภัณฑ์ยอดนิยมอย่าง รสฮันนี่เลมอน, ต้นตำรับ, องุ่นเคียวโฮและโออิชิ ไอซ์ เลมอนที พร้อมทั้งรสชาติใหม่ที่ผสานความหอมสดชื่นของผลไม้เข้ากับชาเขียวได้อย่างลงตัว ได้แก่ โมโมะพีช, ทรอปิคอล บลิส, ไวท์สตรอว์เบอร์รี่ และ นาชิ แพร์ รวมถึงชาพร้อมดื่มอัดลมรสใหม่ “โออิชิ ชาคูลล์ซ่า” พีชชี่ ป๊อบ ชาเขียวโซดากลิ่นพีชที่เติมความซ่าและความสนุกให้ทุกโมเมนต์ อีกหนึ่งไฮไลต์ คือความร่วมมือกับ Magnolia ภายใต้ F&N เปิดตัว “Oishi Icy Jell-To รสชาเขียวน้ำผึ้งมะนาว” ไอศกรีมรูปแบบใหม่ที่ต่อยอดจากชาเขียวรสชาติยอดนิยมของโออิชิ สู่ประสบการณ์ความอร่อยแบบ “กัดได้ เคี้ยวได้” มอบความสดชื่นแบบคูณสองในทุกคำ
“คริสตัล” ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดน้ำดื่มคุณภาพของไทย ด้วยความมุ่งมั่นในการส่งมอบมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยในทุกหยด ผ่านการใส่ใจในทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการผลิต การบรรจุ ไปจนถึงการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล โดยได้รับการรับรองจากองค์กรชั้นนำทั้ง NSF International, ISO 22000 และ FSSC 22000 รวมถึงรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด สะท้อนความเชื่อมั่นในฐานะแบรนด์น้ำดื่มคุณภาพที่คนไทยไว้วางใจมาอย่างยาวนาน ควบคู่กับการเดินหน้าขับเคลื่อนแนวคิด Sustainability ผ่านนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกอย่าง “Tethered Caps” หรือ “ฝาติดขวด ฝารักขวดของคนรักษ์โลก” ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกและเพิ่มประสิทธิภาพในการรีไซเคิล ภายใต้แนวคิด “คริสตัล เซฟพื้นที่สีฟ้า” สะท้อนพันธกิจของแบรนด์ในการดูแลทั้งคุณภาพชีวิตผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม พร้อมยืนหยัดเคียงข้างคนไทยมากว่า 30 ปี
“เอส” เครื่องดื่มอัดลมของ Gen Z เดินหน้าสร้างสีสันให้ตลาดน้ำอัดลมด้วยการเปิดตัว “est Shoot Salty Lemonade” (เอส ชูท ซอลตี้ เลมอนเนด) น้ำอัดลมรสเลมอนผสมซอลตี้ที่ให้รสชาติเปรี้ยวซ่า กลมกล่อม น้ำตาลน้อย พร้อมเครื่องหมายทางเลือกเพื่อสุขภาพ และเสริมวิตามินบีคอมเพล็กซ์ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สายแอคทีฟ อีกทั้ง “est Glow Edition” น้ำอัดลม เรืองแสง 4 สี 4 รสชาติที่ผสานรสผลไม้หลากหลาย สะท้อนความสนุก กล้า และความเป็นตัวเองได้แก่ “est Electric Green” รสแอปเปิ้ลผสมกีวี, “est Sigma Blue” รสมิกซ์เบอร์รี่ผสมพีซ, “est Pinky Winky” รสพีชและกลิ่นดอกซากุระ และ “est Flashy Yellow” รสแคนตาลูปผสมสาลี่หิมะนอกจากนี้ เอส ยังเปิดตัว “เอส ขนาด 10 บาท” ขนาด 359 มล. ครอบคลุมทั้งกลุ่มโคล่า น้ำอัดลมสี และรสชาติใหม่ “est Shoot Salty Lemonade” เพื่อขยายการเข้าถึงและเพิ่มความคุ้มค่าให้ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น
“100 PLUS” แบรนด์เครื่องดื่มเกลือแร่ยอดนิยม เดินหน้าต่อยอดนวัตกรรมเครื่องดื่มเพื่อตอบรับเทรนด์คนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจทั้งสุขภาพ ความแอคทีฟ และการดูแลร่างกายในทุกวัน ด้วยการเปิดตัว “100PLUS PRO” สูตรใหม่ เครื่องดื่มรีเฟรชความสดชื่นที่ผสานโปรตีนในรูปแบบใส มีวิตามิน B3, B6, B12 และ BCAAs ชูจุดเด่นด้านการช่วยฟื้นคืนกล้ามเนื้อ
กลุ่มธุรกิจอาหาร
สำหรับกลุ่มธุรกิจอาหารสำเร็จรูปพร้อมปรุงและพร้อมทาน ภายใต้แบรนด์ “โออิชิ อีทโตะ” (OISHI EATO) มุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมอาหารคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่มองหาทั้งความอร่อย ความสะดวก และคุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ ผ่านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นและแตกต่าง อาทิ “โออิชิ อีทโตะ แซนวิชไส้เบคอนหมูซอสยากินิกุ” ผลงานความร่วมมือกับ เชฟบิ๊ก - อรรถสิทธิ์ พัฒนเสถียรกุล ท็อปเชฟ ประเทศไทย 2023 ที่ได้รับการตอบเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค และล่าสุดกับ “โออิชิ อีทโตะ แซนวิชไส้ชีสซี่เบคอนสลัดไข่” รสชาติยอดนิยมที่กลับมาตามเสียงเรียกร้อง หลังได้รับกระแสตอบรับที่ดีในปีที่ผ่านมา พร้อมวางจำหน่ายแล้วที่ เซเว่น อีเลฟเว่น ตั้งแต่วันนี้จนถึง 21 กันยายน 2569 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
ขณะเดียวกัน ยังคงเดินหน้าขยายตลาดต่างประเทศเชิงรุก ภายใต้แบรนด์ “โอโยชิ อีทโตะ” (OYOSHI EATO) ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนเอกลักษณ์รสชาติแบบเอเชียนอินสไปร์สู่ตลาดโลก
โดยไฮไลต์สำคัญในปีนี้ คือ “โอโยชิ อีทโตะ มินิ พัฟเฟลตส์” ขนมแป้งทอดกรอบไส้หวานในรูปแบบสแน็กพรีเมียมที่นำเสนอเสน่ห์ของผลไม้ไทยและเมนูขนมหวานไทยยอดนิยม พร้อมเปิดตัว 4 รสชาติใหม่ ได้แก่ มะม่วง ข้าวเหนียวมะม่วง ทุเรียน และข้าวเหนียวทุเรียน เพื่อตอบรับผู้บริโภคต่างชาติที่ชื่นชอบรสชาติแบบไทย ๆ นอกจากนี้ ยังมุ่งขยายการเติบโตในตลาดยุโรป สหราชอาณาจักร และออสเตรเลียอย่างต่อเนื่อง ผ่านการขยายฐานลูกค้าใหม่และเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ทั้ง “โออิชิ อีทโตะ มินิ พัฟเฟลตส์” ข้างต้น และ “โอโยชิ อีทโตะ เกี๊ยวซ่า สยาม เอสเซ็นซ์” ที่นำเสนอรสชาติอาหารไทยยอดนิยมในรูปแบบเกี๊ยวซ่าสไตล์ญี่ปุ่น รวมถึงกลุ่มเกี๊ยวซ่าต้นตำรับญี่ปุ่น ซึ่งยังคงได้รับความนิยมในตลาดต่างประเทศ สะท้อนศักยภาพของแบรนด์อาหารไทยที่เติบโตสู่ตลาดระดับสากลอย่างแข็งแกร่ง
การเข้าร่วมงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2026 ของไทยเบฟครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนศักยภาพความแข็งแกร่งในฐานะผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มและอาหารของภูมิภาคอาเซียน แต่ยังตอกย้ำบทบาทของภาคเอกชนไทยในการร่วมผลักดันอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเวทีการค้าของโลกอย่างยั่งยืน