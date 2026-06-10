ไทยเบฟ สนับสนุน C asean Forum 2026 รับมือความท้าทายใหม่ ทันกับอนาคตที่เปลี่ยนแปลง

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) ร่วมสนับสนุนงาน C asean Forum 2026 (CaF 2026) ภายใต้หัวข้อ Navigating ASEAN’s Future: Gearing Towards the 60th Anniversary จัดโดย ศูนย์ ซี อาเซียน (C asean) ณ ศูนย์ C asean อาคาร CW Tower ซึ่งเป็นเวทีที่รวบรวมเอกอัครราชทูตจากหลายประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้นำองค์กร และผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจชั้นนำของภูมิภาค เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ มุมมอง และ กลยุทธ์ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตอย่างยั่งยืน
โดยมีนายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ C asean และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับและเปิดงาน พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ASEAN Milestones and Future Directions” กล่าวถึงพัฒนาการสำคัญของอาเซียน พร้อมนำเสนอมุมมองต่อทิศทางของภูมิภาคท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และติมอร์-เลสเต ยังให้เกียรติเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “Road to ASEAN’s 60th Anniversary: Ambassadors’ Dialogue for Future Resilience” และปิดท้ายงานด้วย Insight Talks หัวข้อ “Advancing Regional Competitiveness Towards ASEAN at 60” ที่รวบรวมมุมมองและประสบการณ์จากภาคธุรกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและความพร้อมของอาเซียนสู่อนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
การจัดงาน C asean Forum 2026 (CaF 2026) นับเป็นอีกหนึ่งเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดและกลยุทธ์ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับอนาคตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อร่วมขับเคลื่อนความร่วมมือและแนวทางสู่อนาคตอย่างยั่งยืนของอาเซียนไปด้วยกัน