“Happy Birthday Baby ZonZon” ชวนทุกคนร่วมฉลองวันเกิดมาสคอตตัวฟู 5-7 มิ.ย.นี้ ที่ EMQUARTIER

คาเฟ่ อเมซอน (Café Amazon) ชวนทุกคนมาร่วมฉลองวันเกิดสุดพิเศษของ “Baby ZonZon” มาสคอตตัวฟูผู้เป็นตัวแทนหัวใจแห่งการบริการของ Café Amazon ในงาน “Happy Birthday Baby ZonZon” ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2569 ณ QUARTIER AVENUE ชั้น G ศูนย์การค้า EMQUARTIER ภายใต้บรรยากาศปาร์ตี้วันเกิดแสนซนสุดน่ารักที่พร้อมเปิดโลกแห่งความสุขให้ทุกคนได้เข้ามาร่วมสร้างความทรงจำดี ๆ ไปด้วยกัน
ตลอดระยะเวลา 3 วันของการจัดงาน ผู้ร่วมงานจะได้สัมผัสกับเสน่ห์ของ Baby ZonZon ตัวแทนหัวใจแห่งการบริการของ Café Amazon ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อสะท้อนคุณค่าที่อยู่เบื้องหลังทุกแก้วกาแฟและทุกประสบการณ์ที่แบรนด์มอบให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นความจริงใจในการบริการ ความใส่ใจในรายละเอียด ความเป็นมิตรที่พร้อมต้อนรับทุกคน และความตั้งใจในการสร้างรอยยิ้มให้เกิดขึ้นในทุกวัน โดย Baby ZonZon เปรียบเสมือนตัวแทนของบาริสต้าและพนักงาน Café Amazon ทุกคน ที่ทุ่มเทดูแลลูกค้าด้วยหัวใจ พร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่อบอุ่นและน่าประทับใจในทุกครั้งที่เข้ามาใช้บริการ
ภายใต้แนวคิด “The Little Heart Behind Every Cup” Baby ZonZon จึงไม่ได้เป็นเพียงมาสคอตตัวฟูที่มาพร้อมความน่ารักและความขี้เล่น แต่ยังเป็นภาพแทนของหัวใจเล็ก ๆ ที่อยู่เบื้องหลังทุกแก้วของ Café Amazon หัวใจที่เต็มไปด้วยความตั้งใจ ความเอาใจใส่ และความปรารถนาที่จะส่งต่อความสุขให้กับผู้คนรอบตัว สะท้อนแนวคิดการบริการแบบ Service with Care ที่เชื่อว่าความประทับใจที่ดีที่สุดอาจเริ่มต้นจากรายละเอียดเล็ก ๆ ไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มระหว่างการให้บริการ การจดจำความชอบของลูกค้า หรือความใส่ใจในทุกขั้นตอนตั้งแต่การชงเครื่องดื่มไปจนถึงการส่งมอบกาแฟแก้วโปรดให้ถึงมือผู้รับ
ภายในงาน Café Amazon ได้เนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นดินแดนแห่งความสุขของ Baby ZonZon ที่เต็มไปด้วยกิจกรรมและประสบการณ์สุดพิเศษ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของความใส่ใจ ความอบอุ่น และมิตรภาพในแบบของ Café Amazon ผ่านกิจกรรม Interactive มุมถ่ายภาพสุดคิวต์ โซนจำหน่ายสินค้าคอลเลกชันพิเศษ และ Zon Café ที่พร้อมเสิร์ฟเครื่องดื่มแก้วโปรดให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์แห่งความสุขและรอยยิ้มตลอดทั้งวัน อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญที่พลาดไม่ได้ คือ มินิคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก “อิงค์ วรันธร” ที่จะมาร่วมเติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุขผ่านบทเพลงอบอุ่น พร้อมสร้างโมเมนต์พิเศษร่วมกับแฟน ๆ ภายในงาน นอกจากนี้ยังมีความบันเทิงอีกมากมายที่จะมาร่วมสร้างสีสันให้กับปาร์ตี้วันเกิดของ Baby ZonZon ให้สนุกยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ Café Amazon ยังจัดกิจกรรมพิเศษเอาใจลูกค้าและแฟน ๆ ของ Baby ZonZon โดยผู้ที่ซื้อสินค้าภายในโซน Zon Merch หรือซื้อเครื่องดื่มจาก Zon Café ภายในงาน สามารถนำใบเสร็จมาแลกรับสิทธิ์ถ่ายภาพที่ Photo Boost Yim ฟรีทันที (1 ใบเสร็จ ต่อ 1 สิทธิ์) โดยวันที่ในใบเสร็จต้องตรงกับวันที่ขอรับสิทธิ์ และสามารถร่วมกิจกรรมได้ไม่จำกัดจำนวนใบเสร็จ
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปาร์ตี้วันเกิดสุดอบอุ่นที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุข ในงาน “Happy Birthday Baby ZonZon” ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2569 ณ QUARTIER AVENUE ชั้น G ศูนย์การค้า EMQUARTIER