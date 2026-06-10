กลุ่มอมตะ- FPTศึกษาโครงการร่วมมือดิจิทัล ยกระดับเมืองอุตฯอัจฉริยะ ปูทางลงทุนในไทย–เวียดนาม

กลุ่มอมตะ เซ็นเอ็มโอยูกับ FPT ผู้นำด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลจากเวียดนาม เพื่อศึกษาแนวทางความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมดิจิทัลและเมืองอุตสาหกรรมอัจฉริยะ รองรับการเปลี่ยนผ่านของภาคการผลิตในยุคเทคโนโลยีและ AI ยกระดับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต พร้อมสำรวจโอกาสในการเชื่อมโยงนวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และการพัฒนาบุคลากรระหว่างไทยและเวียดนาม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน
นางสมหะทัย พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) ร่วมคณะกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้นำภาคธุรกิจชั้นนำ เดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2569 ในวาระครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–เวียดนาม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างสองประเทศ
นอกจากนี้ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง Mr. Levi Nguyen ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ FPT Thailand and FPT Taiwan, FPT Corporation กับนายโอซามู ซูโด รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนางสมหะทัย พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) และ Dr. Truong Gia Binh ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท FPT Corporation ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมแฟร์มอนต์ ฮานอย ประเทศเวียดนาม
กรอบความร่วมมือครั้งนี้มุ่งเน้นการศึกษาและพัฒนาโซลูชันเมืองอุตสาหกรรมอัจฉริยะใน 3 ประเทศหลักของภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ ไทย เวียดนาม และ สปป.ลาว ครอบคลุมยุทธศาสตร์ 5 ด้านหลัก ได้แก่ การพัฒนาอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ,การสร้างศูนย์กลางดิจิทัล ,การยกระดับภาคการผลิตด้วย AI และระบบอัตโนมัติ, การขับเคลื่อน ESG และความยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนาทักษะแรงงานสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม เพื่อดึงดูดการลงทุนและสนับสนุนการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน
นางสมหะทัย กล่าวว่า ความร่วมมือกับ FPT ครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของกลุ่มอมตะในการต่อยอดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมสู่ยุคดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม เรามุ่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะที่ตอบโจทย์นักลงทุนยุคใหม่ ควบคู่กับการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น และยั่งยืน เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในอาเซียน นอกเหนือไปกว่าการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมแล้ว เรายังได้วางรากฐานของแพลตฟอร์มการลงทุนแห่งอนาคตที่จะเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี และบุคลากรเข้าด้วยกัน เพื่อยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการและรองรับการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาว
นายโอซามู ซูโด รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าความเชี่ยวชาญของ FPT ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมจะช่วยเสริมศักยภาพการบริหารจัดการเมืองอุตสาหกรรมของอมตะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายร่วมศึกษาพัฒนาโซลูชันและบริการใหม่ที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมยุคใหม่ ทั้งในด้านประสิทธิภาพการดำเนินงาน ความยั่งยืน และความต้องการของนักลงทุนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
ปัจจุบันกลุ่มอมตะนับเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมรายสำคัญของอาเซียน โดยมีโครงการรวม 13 แห่งในไทย เวียดนาม และ สปป.ลาว ครอบคลุมพื้นที่กว่า 150 ตารางกิโลเมตร รองรับโรงงานและสถานประกอบการกว่า 1,600 แห่ง รวมถึงการจ้างงานในพื้นที่มากกว่า 350,000 ตำแหน่ง
ความร่วมมือเชิงยุทธศาตร์ครั้งนี้ สะท้อนวิสัยทัศน์ของอมตะในการก้าวจากผู้พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมชั้นนำของไทยสู่การเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนและอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค ที่พร้อมสนับสนุนการเติบโตของนักลงทุนผ่านโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพสูง ระบบสาธารณูปโภคอัจฉริยะ และบริการดิจิทัลแบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด “ALL WIN”