ETDA เปิดไฮไลท์เวทีนานาชาติ ‘Digital Trust Thailand 2026’ ดันบริการดิจิทัลไทยสู่มาตรฐานโลก 24 มิ.ย.นี้

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดประชุมนานาชาติ “Digital Trust Thailand 2026 – ดิจิทัลไทย มาตรฐานโลก” ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน 2569 08.00 – 17.00 น. ณ Prestige Hall ชั้น 11-12 โรงแรม Grande Centre Point Prestige Bangkok เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความเชื่อมั่นดิจิทัลของประเทศ โดยมี Digital ID เป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับบริการดิจิทัลให้ปลอดภัย เชื่อถือได้ สู่มาตรฐานสากล
ซึ่งงานนี้จะเชื่อมโยงผู้กำหนดนโยบาย หน่วยงานกำกับดูแล ผู้ให้บริการ Trust service เช่น Certification Authority (CA) รวมถึง ผู้เชี่ยวชาญ cybersecurity & digital tech จากภาครัฐ เอกชน ทั้งไทยและต่างประเทศ รวมกว่า 300 คน มาร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ ผ่านเวทีครอบคลุมทั้ง Keynote, Special Talk, Panel Discussion, Exhibition, Business Matching และ Workshop รวมกว่า 17 Sessions โดยไฮไลต์ที่น่าสนใจ ผู้เข้าร่วมจะได้พบกับหัวข้อสำคัญตลอดทั้งวัน เริ่มตั้งแต่พิธีเปิดงาน “Digital Trust Thailand 2026 – ดิจิทัลไทย มาตรฐานโลก” และพิธีมอบรางวัลกิจกรรม ETDA BootCamp 2026 แก่ทีมที่ได้รับรางวัลอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานพร้อมร่วมเปิดวิสัยทัศน์การขับเคลื่อน Digital Trust ไทยสู่เวทีโลก พร้อมฉายภาพความก้าวหน้าของการใช้งาน e-Signature ผ่านข้อมูลเชิงสถิติ และอัปเดต Roadmap ของ Digital ID 2.0 ซึ่งเป็นฐานสำคัญในการผลักดันให้ประชาชนและภาคธุรกิจเข้าถึงบริการดิจิทัลได้ง่าย สะดวก ปลอดภัย และไร้รอยต่อมากยิ่งขึ้น ใน Session หัวข้อ “The Pulse of Thailand’s Digital Trust: Statistical Insights of e-Signature Growth and the Roadmap for Digital ID 2.0” โดย ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวย ETDA
รวมถึงหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ “The Future of Seamless Transactions: Scaling Verifiable Credentials and Digital Wallets - From Global insights to ASEAN reality” โดย Mr. Jonathan Daniel Marskell, Senior Digital Specialist จาก World Bank ที่จะพาผู้เข้าร่วมมองอนาคตของธุรกรรมไร้รอยต่อ ผ่านการใช้ Verifiable Credentials และ Digital Wallets จากประสบการณ์ระดับโลก สู่การปรับใช้ในบริบทอาเซียน ตลอดจน Special Session “Beyond ThaID: เจาะลึกอนาคต Document Wallet และโลกที่ไร้เอกสารกระดาษ” โดย นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ หรือ หนุ่ย จาก BT Beartai ที่จะถ่ายทอดมุมมองเรื่องอนาคตของ Document Wallet การใช้เอกสารดิจิทัลในชีวิตจริง และการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ลดการพึ่งพาเอกสารกระดาษมากขึ้น ซึ่งเป็นประเด็นใกล้ตัวประชาชนและภาคธุรกิจอย่างมากในยุคที่บริการต่าง ๆ ย้ายสู่ช่องทางดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ และ Panel Discussion หัวข้อ “Navigating the Future of Trust: How CAs Propel Thailand’s Decentralized Ecosystem and AI Integration” ที่จะชวนมองอนาคตของผู้ให้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ หรือ CA ในการขับเคลื่อนระบบนิเวศดิจิทัลซึ่งเป็นหนึ่งในโจทย์สำคัญของการพัฒนา Trust Infrastructure ให้รองรับเทคโนโลยีใหม่อย่างยั่งยืน โดย นายวรวัฒน์ ภาอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด, นายภราดร อธิจิตสกุล ผู้อำนวยการบริษัท วัน ออเทน จำกัด, ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย จาก Thai University Consortium และ นายพรพรหม ประภากิตติกุล ผู้บริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สพธอ. เป็นต้น
นอกจากนี้ ในงานยังมี Business & Innovation Zone ที่เปิดพื้นที่ตลอดทั้งวันให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสนวัตกรรมและโซลูชันจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ให้บริการ Trust Service ชั้นนำ ผ่านกิจกรรม Exhibitions รวมกว่า 10 Booths ที่จะโชว์เคส Product Demo และ Hands-on Experience กันแบบเต็มๆ รวมถึงกิจกรรม Business Matching เพื่อสร้างเครือข่าย พันธมิตร และความร่วมมือทางธุรกิจในการผลักดัน Digital ID และ e-Signature ให้เติบโตอย่างยั่งยืนในภาคการใช้งานจริง
งานประชุมนานาชาติครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับ “Digital Trust” ให้เป็นวาระเชิงนโยบายและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ ไม่ใช่เพียงเทคโนโลยีสนับสนุนบริการดิจิทัล แต่เป็นกลไกที่จะกำหนดความพร้อมของไทยในการเชื่อมโยงธุรกรรมดิจิทัลอย่างปลอดภัย ทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค ซึ่งหากประเทศมี Digital Trust ที่เข้มแข็งไม่เพียงช่วยลดความเสี่ยงจากการปลอมแปลงตัวตน แต่ยังช่วยยกระดับความน่าเชื่อถือของบริการดิจิทัล สนับสนุนบริการภาครัฐและธุรกิจให้เชื่อมโยงกันได้จริง และวางรากฐานสู่ Cross-border Digital ID ในอาเซียน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการค้า บริการ และการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในระยะยาว-ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด กำหนดการ และลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://sl.etda.link/DTT-2026 หรือติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: ETDA Thailand