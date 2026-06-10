Stecon Group ขยายธุรกิจเทคโนโลยีก่อสร้าง ร่วมลงทุน Dusty Robotics สตาร์ทอัพสหรัฐฯ

Stecon Group Global ในเครือ Stecon Group ร่วมลงทุน Dusty Robotics สตาร์ทอัพเทคโนโลยีจากประเทศสหรัฐอเมริกา ขยายธุรกิจด้านเทคโนโลยีก่อสร้าง
Stecon Group Global ภายใต้ Stecon Group เดินหน้าขยายการลงทุนด้านเทคโนโลยีก่อสร้าง (Construction Technology) โดยเข้าร่วมลงทุนใน Dusty Robotics ในรอบ Series B สตาร์ทอัพเทคโนโลยีจากประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้พัฒนาโซลูชันหุ่นยนต์อัจฉริยะสำหรับงานก่อสร้าง ที่เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ BIM และ CAD สู่หน้างานจริง ช่วยเพิ่มความแม่นยำ ลดความผิดพลาด และยกระดับประสิทธิภาพการก่อสร้างในโครงการขนาดใหญ่
Dusty Robotics เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยี FieldPrinter หุ่นยนต์สำหรับพิมพ์เส้น Layout และข้อมูลก่อสร้างลงบนพื้นหน้างานโดยตรงจากแบบดิจิทัล ช่วยลดขั้นตอนการถ่ายทอดข้อมูลจากสำนักงานสู่หน้างาน ลดความเสี่ยงจากการตีความแบบคลาดเคลื่อน และลดการแก้ไขงาน (Rework) ที่อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนและระยะเวลาก่อสร้าง โดยเทคโนโลยีดังกล่าวได้รับความไว้วางใจจากผู้รับเหมาชั้นนำในสหรัฐอเมริกา และถูกนำไปใช้งานแล้วโดยลูกค้ามากกว่า 200 ราย ครอบคลุมโครงการ Data Center และโครงการของผู้ให้บริการ Cloud ระดับ Hyperscalers ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล อาคารสูง และโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
นอกจากความสามารถด้านหุ่นยนต์แล้ว Dusty Robotics ยังพัฒนาแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่ช่วยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างการออกแบบและการก่อสร้างจริง ทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานบนข้อมูลชุดเดียวกัน เพิ่มความแม่นยำในการประสานงาน และสนับสนุนการบริหารโครงการก่อสร้างด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์
การลงทุนครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ Stecon Group ในการมุ่งสู่ Smart Construction และการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานการก่อสร้าง โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจหลักด้านการก่อสร้าง เสริมศักยภาพการแข่งขันในโครงการที่ต้องการความแม่นยำสูงและการบริหารงานก่อสร้างแบบดิจิทัล อีกทั้งยังสอดคล้องกับการเติบโตของโครงการ Data Center ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใน Backlog ของกลุ่มบริษัท พร้อมขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ในการก้าวสู่การเป็นผู้นำด้าน Construction Technology ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน