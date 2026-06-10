กทพ. จัดโปรฯ 7.7 จ่อปล่อยแคมเปญ Easy Pass Cash Back 50% ครั้งที่ 2

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เตรียมมอบความคุ้มค่าให้แก่ผู้ใช้ทางพิเศษอีกครั้งกับแคมเปญ “Easy Pass Cash Back 50%” ครั้งที่ 2 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 โดยมอบสิทธิ์คืนค่าผ่านทางพิเศษ 50% สำหรับผู้ชำระค่าผ่านทางพิเศษโดยใช้บัตร Easy Pass
โดย กทพ. ส่งเสริมการใช้ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (ETC) และสนับสนุนนโยบายสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) พร้อมช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน และบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีบัตร Easy Pass สามารถสมัครได้ที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทาง ศูนย์บริการ Easy Pass Fast Service ศูนย์บริการ One Stop Service Center หรือผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน EXAT Portal และสมัครสมาชิก เพื่อเตรียมพร้อมรับสิทธิประโยชน์จากโครงการฯ โดยเงินคืนจะสะสมเข้าบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทาง Easy Pass ของผู้ใช้บริการ