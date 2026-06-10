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ซีพี ออลล์ จัดงาน ‘All Pride 2026’ เปิดพื้นที่ให้ทุกคนเป็นตัวเอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เนื่องในเดือนแห่งความภาคภูมิใจต่อความหลากหลายและความเท่าเทียม (Pride Month) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ตอกย้ำนโยบายที่ให้ความสำคัญต่อความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน หรือ DEI ( (Diversity, Equity, Inclusion) มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดงาน “All Pride 2026” ซึ่งปีนี้มาในธีม “Be You, Be Proud ‘ภูมิใจ’ เป็นตัวเองในแบบที่อยากเป็น” สะท้อนถึงการสนับสนุนและเห็นคุณค่าของการเป็นตัวเองในพนักงานและผู้คนในสังคม พร้อมเปิดพื้นที่ในการแสดงออกถึงตัวตนอันภาคภูมิใจผ่านกิจกรรมอันหลากหลาย ณ The Tara แจ้งวัฒนะ

ไฮไลต์ของงานในปีนี้ต้องยกให้ รันเวย์โชว์ความเป็นตัวเอง ด้วยชุดที่มั่นใจ เฉิดฉายในแบบของเรา ชิงแต้ม ALL member รวม 1,000,000 แต้ม ผู้เข้าร่วมประกวดจะได้เดินโชว์ชุดสวยที่สะท้อนตัวตนบนพรมแดง พิเศษกว่านั้นคือคณะผู้บริหารร่วมเดินเคียงคู่บนพรมแดงพร้อมผู้ชนะ สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมงาน

ไม่เพียงแค่นั้น ยังเต็มอิ่มกับอาหารและเครื่องดื่มที่มีให้ชิมช้อปจากร้านค้าต่าง ๆ ที่มาจำหน่ายในตลาดน้ำแห่งความหลากหลาย พร้อมด้วยสินค้าจากซัปพลายเออร์ที่มาร่วมแจกความสุข ภายในงานยังมีกิจกรรมสร้างสีสันอีกมาก เช่น เกมให้ร่วมสนุก มุมถ่ายภาพสวยไม่ซ้ำใคร

All Pride 2026 ในครั้งนี้
ไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่แห่งความสุขและการเฉลิมฉลองเท่านั้น แต่ยังสะท้อนความมุ่งมั่นของ ซีพี ออลล์ ในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยแนวคิด DEI รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบาย CCSF ที่ซีพี ออลล์ ยึดถือ ได้แก่ Clear – ชัดเจนว่าเรายืนอยู่ข้างความเท่าเทียม, Care – ใส่ใจและพร้อมสนับสนุนกัน, Share – เปิดเวทีให้ทุกคนได้แสดงความสามารถ และ Fun – ส่งต่อความสุข ความภูมิใจ และพลังบวกแก่กัน เป็นองค์กรที่เคารพความแตกต่าง พร้อมเติบโตร่วมกับพนักงานและสังคมอย่างเท่าเทียม

ซีพี ออลล์ จัดงาน ‘All Pride 2026’ เปิดพื้นที่ให้ทุกคนเป็นตัวเอง
ซีพี ออลล์ จัดงาน ‘All Pride 2026’ เปิดพื้นที่ให้ทุกคนเป็นตัวเอง
ซีพี ออลล์ จัดงาน ‘All Pride 2026’ เปิดพื้นที่ให้ทุกคนเป็นตัวเอง
ซีพี ออลล์ จัดงาน ‘All Pride 2026’ เปิดพื้นที่ให้ทุกคนเป็นตัวเอง
ซีพี ออลล์ จัดงาน ‘All Pride 2026’ เปิดพื้นที่ให้ทุกคนเป็นตัวเอง