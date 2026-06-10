ซีพี ออลล์ จัดงาน ‘All Pride 2026’ เปิดพื้นที่ให้ทุกคนเป็นตัวเอง

เนื่องในเดือนแห่งความภาคภูมิใจต่อความหลากหลายและความเท่าเทียม (Pride Month) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ตอกย้ำนโยบายที่ให้ความสำคัญต่อความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน หรือ DEI ( (Diversity, Equity, Inclusion) มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดงาน “All Pride 2026” ซึ่งปีนี้มาในธีม “Be You, Be Proud ‘ภูมิใจ’ เป็นตัวเองในแบบที่อยากเป็น” สะท้อนถึงการสนับสนุนและเห็นคุณค่าของการเป็นตัวเองในพนักงานและผู้คนในสังคม พร้อมเปิดพื้นที่ในการแสดงออกถึงตัวตนอันภาคภูมิใจผ่านกิจกรรมอันหลากหลาย ณ The Tara แจ้งวัฒนะ
ไฮไลต์ของงานในปีนี้ต้องยกให้ รันเวย์โชว์ความเป็นตัวเอง ด้วยชุดที่มั่นใจ เฉิดฉายในแบบของเรา ชิงแต้ม ALL member รวม 1,000,000 แต้ม ผู้เข้าร่วมประกวดจะได้เดินโชว์ชุดสวยที่สะท้อนตัวตนบนพรมแดง พิเศษกว่านั้นคือคณะผู้บริหารร่วมเดินเคียงคู่บนพรมแดงพร้อมผู้ชนะ สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมงาน
ไม่เพียงแค่นั้น ยังเต็มอิ่มกับอาหารและเครื่องดื่มที่มีให้ชิมช้อปจากร้านค้าต่าง ๆ ที่มาจำหน่ายในตลาดน้ำแห่งความหลากหลาย พร้อมด้วยสินค้าจากซัปพลายเออร์ที่มาร่วมแจกความสุข ภายในงานยังมีกิจกรรมสร้างสีสันอีกมาก เช่น เกมให้ร่วมสนุก มุมถ่ายภาพสวยไม่ซ้ำใคร
All Pride 2026 ในครั้งนี้
ไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่แห่งความสุขและการเฉลิมฉลองเท่านั้น แต่ยังสะท้อนความมุ่งมั่นของ ซีพี ออลล์ ในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยแนวคิด DEI รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบาย CCSF ที่ซีพี ออลล์ ยึดถือ ได้แก่ Clear – ชัดเจนว่าเรายืนอยู่ข้างความเท่าเทียม, Care – ใส่ใจและพร้อมสนับสนุนกัน, Share – เปิดเวทีให้ทุกคนได้แสดงความสามารถ และ Fun – ส่งต่อความสุข ความภูมิใจ และพลังบวกแก่กัน เป็นองค์กรที่เคารพความแตกต่าง พร้อมเติบโตร่วมกับพนักงานและสังคมอย่างเท่าเทียม