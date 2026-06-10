บ้านปูเคาะวันประชุมผู้ถือหุ้น 21ก.ค.69 ควบรวมBANPU-BPP ตั้งชื่อบ.ใหม่“บ้านปู”

บ้านปูกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นร่วม 21 ก.ค. เดินหน้าควบบริษัท BANPU – BPP สู่บริษัทใหม่ ภายใต้ชื่อ “บ้านปู (BANPU)”
นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลาย เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับธุรกรรมการควบบริษัท ซึ่งได้กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU) และผู้ถือหุ้นของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BPP) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทใหม่ที่จะเกิดจากธุรกรรมการควบบริษัท (บริษัทใหม่) ในที่ 21 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
หลังจากผู้ถือหุ้นได้มีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจผ่านการควบบริษัทระหว่าง BANPU และ BPP ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) ครั้งที่ 1/2569 รวมถึงดำเนินการจัดให้มีผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านธุรกรรมควบบริษัทเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 แล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วม เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ “บริษัทใหม่” โดยมีวาระสำคัญ อาทิ การอนุมัติชื่อของบริษัทใหม่ วัตถุประสงค์ ทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ การจัดสรรหุ้น ข้อบังคับบริษัท การแต่งตั้งกรรมการ ผู้สอบบัญชี และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัท รวมถึงกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ (Book Closing Date) ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ โดยผู้ถือหุ้นที่จะได้รับสิทธิดังกล่าวจะต้องมีรายชื่ออยู่ในสมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่กำหนด
นายสินนท์ กล่าวว่าการควบบริษัทครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญของกลุ่มบ้านปูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ การจัดสรรเงินทุน และการบริหารพอร์ตโฟลิโอ เพื่อยกระดับศักยภาพของบ้านปูให้เติบโตไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน จึงเชิญชวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นร่วมครั้งนี้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดอนาคตบทใหม่ของบ้านปูด้วยกัน
โดยบริษัทใหม่ที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมจะยังคงใช้ชื่อ ‘บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)’ ชื่อย่อหลักทรัพย์ ‘BANPU’ เพราะชื่อบ้านปูไม่ใช่เป็นเพียงชื่อองค์กร แต่เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเชื่อมั่น ความสัมพันธ์ และความไว้วางใจที่เราสั่งสมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนมาตลอดหลายทศวรรษ การคงชื่อเดิมไว้จึงสะท้อนถึงความต่อเนื่องของวิสัยทัศน์ ความแข็งแกร่งของแบรนด์ และความมุ่งมั่นสร้างการเติบโตของธุรกิจพลังงานที่หลากหลาย โดยมีคนและเทคโนโลยีเป็นปัจจัยขับเคลื่อน เพื่อขยายขีดความสามารถด้านพลังงานของโลกอย่างมีความรับผิดชอบ
การประชุมผู้ถือหุ้นร่วมในครั้งนี้ จะต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของแต่ละบริษัท ทั้งของ BANPU และ BPP เข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และอย่างน้อยต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของ BANPU และผู้ถือหุ้นของ BPP ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 ด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ โดยส่งแบบมอบฉันทะพร้อมเอกสารยืนยันตัวตน ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2569 เวลา 17.00 น.
ทั้งนี้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วมกันในวันที่ 21ก.ค. 2569เพื่อพิจารณาอนุมัติการควบรวมโดยกำหนดอัตราแลกหุ้น (Swap Ratio)ที่ BANPU 1หุ้น เดิมต่อ 0.38242หุ้นNewCoและ BPP 1หุ้นเดิมต่อ 0.80208หุ้นNewCo(คำนวณโดยไม่นับรวมหุ้น BPPที่ BANPUถืออยู่)กรณีมีเศษหุ้นจากการคำนวณแลกหุ้นเศษตั้งแต่ 0.5หุ้นขึ้นไปถูกจะปัดขึ้นเป็น 1หุ้นและเศษต่ำกว่า 0.5หุ้นจะได้รับเงินชดเชยภายใน 14วันทำการนับจากวันที่จดทะเบียนควบบริษัทแล้วเสร็จภายหลังได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นทั้ง BANPUและ BPPจะถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯและขึ้นเครื่องหมาย SPเป็นเวลา 10วันทำการระหว่างวันที่17ก.ค. - 3 ส.ค. 2569เพื่อรองรับกระบวนการจดทะเบียนควบรวมและจัดสรรหุ้น NewCoโดยคาดจะกลับมาเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯภายใต้ชื่อBANPUในวันที่ 4ส.ค. 2569