กลุ่มเศรษฐีวรรณ จับมือ Launchpad เปิด “อาคารเศรษฐีวรรณ สาทร” พลิกโฉมอาคารสำนักงานสู่ Ready-to-Work Offices รับเทรนด์องค์กรยุค Hybrid และ Flexible Workplace ต่อยอดประสบการณ์อสังหาริมทรัพย์กว่า 30 ปี และประสบการณ์บริหาร Flexible Workspace กว่า 13 ปี เพื่อสร้างพื้นที่ทำงานพร้อมใช้ใจกลางสาทรที่ช่วยให้องค์กรเริ่มงานได้ทันที ลดต้นทุน และขยายทีมได้อย่างคล่องตัว
กรุงเทพฯ, 9 มิถุนายน 2569 – กลุ่มเศรษฐีวรรณ หนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี เดินหน้าต่อยอดศักยภาพทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ เปิดตัว “อาคารเศรษฐีวรรณ สาทร” อาคารสำนักงานรูปแบบ Ready-to-Work Offices แห่งใหม่บนถนนสาทร โดยพัฒนาร่วมกับ Launchpad ผู้ให้บริการ Serviced Office และ Flexible Workspace ที่มีประสบการณ์มากกว่า 13 ปี เพื่อรองรับองค์กรยุคใหม่ที่ต้องการพื้นที่ทำงานพร้อมใช้ มีความยืดหยุ่น และสามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การเปิดตัวครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของกลุ่มเศรษฐีวรรณ ในการยกระดับและเพิ่มมูลค่าต่อยอดศักยภาพของอสังหาริมทรัพย์แปลงใหม่เข้ามาในพอร์ต ผ่านการปรับโฉมอาคารสำนักงานให้สอดรับกับทิศทางของตลาดสำนักงานยุคใหม่ ซึ่งผู้เช่า
ไม่ได้มองหาเพียงพื้นที่ทำงาน แต่ต้องการโซลูชันที่พร้อมใช้งานและสามารถเริ่มดำเนินธุรกิจได้ทันที พร้อมบริการสนับสนุนที่ช่วยลดภาระด้านการบริหารจัดการ และควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในขณะเดียวกัน โครงการนี้ยังเป็นหมุดหมายสำคัญของ Launchpad ในการขยายบทบาทจากผู้ให้บริการ Serviced Office และ Co-working Space ไปสู่การพัฒนา Workplace Ecosystem ที่ครบวงจรมากขึ้น โดยต่อยอดจากประสบการณ์การให้บริการพื้นที่ทำงานในย่านสาทรมากกว่า 13 ปี ซึ่งทำให้ Launchpad เข้าใจพฤติกรรมและ
ความต้องการของผู้เช่าหลากหลายกลุ่ม ตั้งแต่ผู้ประกอบการ SME และ Startup ตลอดจนบริษัทข้ามชาติและองค์กรขนาดใหญ่
โดยโครงการนี้ ตั้งอยู่บนถนนสาทร ใกล้สถานี BTS เซนต์หลุยส์ และเชื่อมต่อกับอาคารเศรษฐีวรรณ ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นอาคารหลักของกลุ่มเศรษฐีวรรณ ประกอบด้วย อาคารสำนักงานสูง 5 ชั้น พร้อมอาคารประกอบ White House และ Green House ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมมากกว่า 6,000 ตารางเมตร และพื้นที่ให้เช่าประมาณ 5,000 ตารางเมตร รองรับผู้ใช้งานได้ประมาณ 700–1,000 คน พร้อมพื้นที่ประชุมและพื้นที่จัดกิจกรรมทางธุรกิจที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุดประมาณ 300 คน
นายพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ ประธานกรรมการ บริษัท เศรษฐีวรรณ จำกัด กล่าวว่า “เราไม่ได้มองอาคารเศรษฐีวรรณ สาทร เป็นเพียงอาคารสำนักงานแห่งใหม่ แต่เป็นการพัฒนาพื้นที่ทำงานที่ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่อย่างครบวงจร ทั้งในด้านทำเล ความพร้อมใช้งาน ความยืดหยุ่น และบริการสนับสนุนที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถเริ่มทำงานและเติบโตได้ทันที การลงทุนครั้งนี้ ยังสะท้อนความเชื่อมั่นของเราในศักยภาพของย่านสาทร ซึ่งยังคงเป็นหนึ่งในศูนย์กลางธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพฯ และมีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตของภาคธุรกิจในระยะยาว”
ด้าน นายพลเทพ เศรษฐีวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Launchpad กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 13 ปีที่ Launchpad ทำงานใกล้ชิดกับผู้ประกอบการและองค์กรในย่านสาทร เราเห็นความต้องการของผู้เช่าเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน จากเดิมที่มองหาพื้นที่สำนักงาน มาเป็นการมองหาพื้นที่ที่พร้อมให้ทีมเริ่มทำงานได้ทันที ลดความยุ่งยากในการลงทุนและดูแลสำนักงาน และสามารถปรับขนาดได้ตามจังหวะการเติบโตของธุรกิจ อาคารเศรษฐีวรรณ สาทร จึงเป็นก้าวสำคัญของ Launchpad ในการยกระดับจากผู้ให้บริการพื้นที่ทำงาน สู่ผู้พัฒนา Workplace Ecosystem ที่ช่วยให้องค์กรทำงานได้ง่ายขึ้น คล่องตัวขึ้น และเติบโตได้เร็วขึ้น”
ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ กลุ่มเศรษฐีวรรณนำจุดแข็งด้านทำเล คุณภาพอาคาร และประสบการณ์การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มาผสานกับความเชี่ยวชาญของ Launchpad ในการออกแบบ บริหาร และให้บริการพื้นที่ทำงานแบบยืดหยุ่น เพื่อสร้างโมเดลสำนักงานที่แตกต่างจากการให้เช่าพื้นที่แบบดั้งเดิม โดยผู้เช่าสามารถเข้าถึงสำนักงานส่วนตัว ห้องประชุม พื้นที่ทำงานร่วม พื้นที่จัดกิจกรรม และบริการสนับสนุนทางธุรกิจได้ภายในโครงการเดียว
“สำหรับ Launchpad เราเชื่อว่าสำนักงานยุคใหม่ไม่ควรเป็นเพียงสถานที่นั่งทำงาน แต่ควรเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้องค์กรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งแต่วันที่เริ่มย้ายเข้า ไปจนถึงวันที่ธุรกิจต้องการขยายทีม อาคารเศรษฐีวรรณ สาทร จึงถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ทั้งบริษัทที่ต้องการสำนักงานหลัก สำนักงานสาขา Project Office หรือ Alternative Workplace ในทำเลใจกลางเมือง” นายพลเทพ กล่าวเสริม
หนึ่งในจุดเด่นสำคัญของโครงการคือการเป็นอาคารสำนักงานแบบ Low-Rise ที่ให้ประสบการณ์การใช้งานแตกต่างจากอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ทั่วไป ด้วยการเข้าถึงพื้นที่ได้สะดวก ลดความแออัด และช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการใช้งาน ขณะเดียวกัน ยังมาพร้อมพื้นที่ประชุมและพื้นที่จัดกิจกรรมครบวงจร รองรับทั้งการประชุม สัมมนา งานเปิดตัวสินค้า การฝึกอบรม และ Networking Event ได้ในสถานที่เดียวปัจจุบัน ตลาดสำนักงานกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคที่ผู้เช่าให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่น ความสะดวก และประสบการณ์การใช้งานมากขึ้น ส่งผลให้โมเดล Ready-to-Work Offices และ Flexible Workspace ได้รับความสนใจจากองค์กรทุกขนาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องการควบคุมต้นทุน เพิ่มความคล่องตัว และสามารถปรับขนาดพื้นที่ได้ตามการเติบโตขององค์กรกลุ่มเศรษฐีวรรณ และ Launchpad เชื่อมั่นว่า อาคารเศรษฐีวรรณ สาทร จะเป็นอีกหนึ่งจุดหมายสำคัญของธุรกิจในย่านสาทร ที่ผสานศักยภาพของทำเล คุณภาพของอาคาร และบริการบริหารพื้นที่ทำงานระดับมืออาชีพเข้าด้วยกัน พร้อมยกระดับบทบาทจากอาคารสำนักงานสู่ศูนย์กลางการทำงาน การสร้างเครือข่าย และการเติบโตทางธุรกิจแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ในอนาคต