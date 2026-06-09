กรมโรงงานยันเปิดรง.เหล็ก SKY เป็นไปตามขั้นตอนกม.-โปร่งใส

กรมโรงงานฯ สั่งหยุดและสั่งเปิดโรงงานเหล็ก “ซิน เคอ หยวน สตีล” ยันดำเนินการทุกขั้นตอนตามกฎหมายอย่างเปิดเผยและโปร่งใส หลังเปิดโรงงานเหล็ก กรมโรงงานและสมอ. จ่อตรวจการผลิตเหล็กและมลภาวะทุก 1-2สัปดาห์ สร้างความมั่นใจให้ประชาชน
นางสาวอารยา ไสลเพชร รองอธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่าตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีคำสั่งให้เปิดโรงงานผลิตเหล็ก ซิน เคอ หยวน สตีล (SKY)เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนและโปร่งใส
ก่อนหน้านี้ กรมโรงงานสั่งบริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมด เนื่องจากเหตุเพลิงไหม้เมื่อเดือนธันวาคม 2567 โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 39 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกอบกับการพิจารณาจากกฎหมายลำดับรองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการต่อ เนื่องจากยังไม่ได้แก้ไขตามคำสั่งให้ครบถ้วน แม้บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงแก้ไขโรงงานด้วยดีมาโดยตลอด ทั้งการเข้าตรวจสอบการเก็บตัวอย่างวิเคราะห์คุณภาพอากาศและผลิตภัณฑ์ ซึ่งยังคงเหลือในเรื่องการปรับปรุงระบบบำบัดมลพิษอากาศให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
ทั้งนี้ บริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด ได้ขออนุญาตทดลองเดินเครื่องจักรเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568 กรมโรงงานฯ ได้เข้าตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในปล่องระบาย พบค่าอยู่ที่ 57 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งยังเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร กรมโรงงานฯ จึงให้บริษัทฯ หยุดประกอบกิจการ ต่อมาบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดมลพิษอากาศใหม่และขอทดลองเดินเครื่องจักรอีกครั้ง โดยเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2569 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้เข้าเก็บตัวอย่างอากาศเพื่อวิเคราะห์ผลในห้องปฏิบัติการ พบว่าค่ามลพิษทางอากาศเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคำสั่งครบถ้วนถูกต้องในทุกข้อ
ดังนั้น กรมโรงงานฯ ผู้รับมอบอำนาจจากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 39 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มีคำสั่งอนุญาตให้ บริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด ประกอบกิจการโรงงานต่อไปได้ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
สำหรับความกังวลของประชาชนกรณีผลิตภัณฑ์เหล็กไม่ได้มาตรฐานวางจำหน่ายในท้องตลาด กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จะบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อตรวจสอบโรงงานผลิตเหล็กทั่วประเทศอย่างเข้มงวดครอบคลุมทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อนำมาทดสอบคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) นอกจากนี้ ยังจะตรวจสอบระบบการระบายอากาศและการบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมอย่างเข้มงวด พร้อมย้ำเตือนให้ผู้ประกอบการทุกรายปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง สมอ. อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นและการปรับปรุงมาตรฐาน มอก. เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตให้มีความเข้มงวด และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของภาคการผลิตมากยิ่งขึ้น
กรอ.จะตรวจปล่องอากาศโรงเหล็กซินเคอหยวนเพื่อเช็คมลภาวะทุก 2สัปดาห์ และตรวจการผลิตทุกสัปดาห์ เพื่อสร้างควมมั่นใจให้ประชาชน