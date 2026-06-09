“ซีพี แอ็กซ์ตร้า” ผุด “โลตัส พลัส อุดร” ปั้นแลนด์มาร์กใหม่ของอีสานตอนบน

ผู้จัดการรายวัน 360 - ซีพี แอ็กซ์ตร้า ชู “โลตัส พลัส อุดร” สู่แลนด์มาร์กใหม่ของอีสานตอนบนภายใต้แนวคิด Happy Mall “สุขทุกวัน สุขทุกวัย” พร้อมคอนเซปต์ “Fun and Energize - ม่วน คอมมูนิตี้” ปั้นศูนย์กลางชุมชนและไลฟ์สไตล์ของภูมิภาค
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก “แม็คโคร–โลตัส” เดินหน้ายกระดับธุรกิจรีเทลสู่การเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของชุมชน เปิดตัว “โลตัส พลัส อุดร” โฉมใหม่ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการพัฒนาพื้นที่ค้าปลีกให้เป็นมากกว่าสถานที่จับจ่ายใช้สอย แต่เป็นจุดหมายปลายทางที่เชื่อมโยงการใช้ชีวิต การพักผ่อน ความบันเทิง และกิจกรรมของชุมชนเข้าไว้ด้วยกัน พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในจังหวัดอุดรธานีและพื้นที่ใกล้เคียง
โลตัส พลัส อุดร ได้รับการพัฒนาเป็นไลฟ์สไตล์เดสทิเนชันรูปแบบใหม่บนพื้นที่โครงการรวมกว่า 60,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ศูนย์การค้าใหม่ 3 ชั้น พื้นที่เช่ากว่า 18,000 ตารางเมตร รองรับร้านค้ากว่า 200 ร้านค้า พร้อมพื้นที่กิจกรรมทั้งภายในและภายนอกอาคาร และอาคารจอดรถขนาดใหญ่ รองรับการใช้บริการของลูกค้าและนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพใจกลางเมืองอุดรธานี รายล้อมด้วยชุมชน สถานศึกษา โรงพยาบาล และหน่วยงานราชการสำคัญ โดยมีประชากรในรัศมี 5 กิโลเมตรกว่า 177,000 คน ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจและกำลังซื้อสูงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการเดินทางและการค้าสำคัญที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ขณะเดียวกัน โลตัส พลัส อุดร ยังนำเสนอคอนเซปต์ “Fun and Energize - ม่วน คอมมูนิตี้” ซึ่งหยิบอัตลักษณ์ความสนุกสนาน สีสัน และพลังชีวิตของชาวอีสานมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างประสบการณ์ภายในศูนย์การค้า ถ่ายทอดบรรยากาศแห่งความสุข ความเป็นกันเอง และความมีชีวิตชีวาผ่านพื้นที่กิจกรรม การออกแบบ และการจัดสรรโซนต่าง ๆ เพื่อให้ทุกการมาเยือนเต็มไปด้วยความสนุก ความอบอุ่น และความประทับใจในแบบฉบับของอุดรธานี
ในด้านกลยุทธ์ทางการตลาด โครงการมุ่งตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภครุ่นใหม่ที่มองหาจุดหมายปลายทางแบบครบวงจร ด้วยการรวบรวมร้านค้าและบริการที่หลากหลาย ทั้งร้านอาหาร คาเฟ่ แฟชั่น ความงาม สุขภาพ ความบันเทิง และกิจกรรมสำหรับครอบครัว พร้อมดึงแบรนด์ชั้นนำและแม่เหล็กทางการค้าเข้ามาเสริมศักยภาพของโครงการ หลากหลายร้านที่เปิดครั้งแรกในจังหวัด เพื่อสร้างประสบการณ์ที่มากกว่าการชอปปิง และเพิ่มระยะเวลาการใช้ชีวิตภายในศูนย์การค้า
การเปิดตัวโลตัส พลัส อุดร ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ ซีพี แอ็กซ์ตร้า ในการขยายบทบาทจากผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกสู่การเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาสสำหรับผู้ประกอบการ คู่ค้า และชุมชน พร้อมสร้างอีโคซิสเต็มทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในระดับภูมิภาค ตลอดจนสนับสนุนการเติบโตของเมืองอุดรธานีในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจและไลฟ์สไตล์แห่งสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยแนวคิด Happy Mall “สุขทุกวัน สุขทุกวัย” และคอนเซปต์ “Fun and Energize - ม่วน คอมมูนิตี้” โลตัส พลัส อุดร จึงไม่ได้เป็นเพียงศูนย์การค้าแห่งใหม่ แต่คือพื้นที่แห่งความสุข พื้นที่แห่งโอกาส และศูนย์กลางชุมชนแห่งใหม่ที่พร้อมเติบโตไปพร้อมกับผู้คน เมือง และเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน