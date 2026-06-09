“เฟย ภัทร” แชร์มุมมองสายลุยรักษ์โลก ชวน ม.ปลาย Unlock พลังปั้นนวัตกรรมสู้โลกร้อน ในโครงการ “Green Mission by Chula x GULF ปี 3”

เดินหน้าต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สำหรับ โครงการ “Green Mission by Chula x GULF” ที่เกิดจากความตั้งใจของ บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิศวฯ จุฬาฯ) ในการเปิดเวทีให้น้อง ๆ ม.ปลาย ได้ปล่อยไอเดียสร้างสรรค์นวัตกรรมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ภายใต้แนวคิด “Resilient LAB: คิดเพื่อบ้านเรา” ไฮไลต์ของโครงการฯ คือ ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะได้เปิดโลกทัศน์ผ่านการศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าในกลุ่ม GULF และสถานีดาวเทียมไทยคม ก่อนจะเดินทางเข้าสู่ Bootcamp สุดเข้มข้น 4 วัน 3 คืน และนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในท้องถิ่นของตนเอง เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 100,000 บาท แต่ความพิเศษของโครงการฯ ปีนี้ยังไม่หมด เพราะ 3 ทีมที่ชนะเลิศจะได้รับทุนสนับสนุนการต่อยอด “ไอเดียบนกระดาษ” สู่ “นวัตกรรมที่ใช้งานได้จริง” ผ่าน Sandbox Pilot Project เพื่อสร้าง Green Leaders รุ่นใหม่ที่พร้อมลงมือทำจริง และเติบโตไปเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำในอนาคต
นอกจากกิจกรรมที่น่าสนใจตลอดโครงการฯ แล้ว อีกหนึ่งไฮไลต์ในงานแถลงข่าว Kick-off โครงการฯ คือ การดึง “เฟย-ภัทร เอกแสงกุล” นักแสดงและยูทูบเบอร์ที่ชอบกิจกรรมกลางแจ้งและการเดินป่า มาแชร์ประสบการณ์การสัมผัสธรรมชาติและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบเจอระหว่างทาง เพื่อส่งต่อพลังและจุดไอเดียให้น้องๆ เจน Z มาช่วยดูแลบ้านของตัวเองไปพร้อมกัน โดยหนุ่มสายลุยคนนี้ออกตัวเลยว่า “ตื่นเต้นมาก ๆ” เพราะเป็นครั้งแรกที่ได้พูดเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง
จากการเดินทางที่หลากหลายตั้งแต่เด็ก รวมถึงการได้สัมผัสธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชนจริง ๆ ทำให้ “เฟย” เห็น การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและ Climate Change ที่เคยมองเป็นเรื่องไกลตัว ตอนนี้กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้น เพราะปัญหานี้อยู่ในชีวิตประจำวันของชุมชน เช่น ไฟป่า น้ำท่วมซ้ำซาก นอกจากนี้ “เฟย” ชอบเล่นเซิร์ฟ ทำให้เห็นปัญหาขยะทะเล โดยเฉพาะในหน้ามรสุม และการมีคนไปเดินป่าเยอะขึ้น ก็ทำให้เจอปัญหาขยะในป่าทุกจุด ไม่ว่าจะเป็นป่าลึกแค่ไหน แต่การท่องเที่ยวที่ดีนั้นต้องสร้างผลกระทบเชิงลบต่อธรรมชาติน้อยที่สุด หรือเป็นการเดินทางที่ช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมกลับคืนมา ประสบการณ์ของ “เฟย” จึงสะท้อนว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใหญ่และใกล้ตัวขึ้นเรื่อย ๆ
การได้รับเชิญให้เป็นส่วนหนึ่งของงานแถลงข่าว “Green Mission by Chula x GULF” ในครั้งนี้ “เฟย” รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมงานเปิดตัวโครงการดี ๆ แบบนี้ สิ่งที่ประทับใจโครงการฯ เป็นพิเศษ คือ แนวคิดการประกวดธีม “Resilient LAB: คิดเพื่อบ้านเรา” เพราะทำให้น้อง ๆ เห็นว่าปัญหา Climate Change เป็นเรื่องใกล้ตัว อยู่ในชีวิตประจำวันหรือชุมชน แล้วนิยามคำว่า “บ้าน” ของแต่ละคนอาจไม่เหมือนกัน สำหรับบางคน บ้านคือบ้านที่อยู่อาศัย ไปจนถึงประเทศ หรือโลก แล้วบ้านของแต่ละคนก็มีปัญหาไม่เหมือนกัน ความรู้ความสามารถที่จะจัดการปัญหาก็แตกต่างกัน โจทย์นี้จึงทำให้น้อง ๆ มีมุมมองที่แตกต่างหลากหลาย จนเกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์และกระตุ้นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรอบตัว
“อยากขอบคุณ GULF ที่ให้ ‘เฟย’ ได้มีโอกาสมาแชร์ประสบการณ์แบบจริงจังครั้งแรก และร่วมงานเปิดตัวโครงการดี ๆ แบบนี้ ผมอยากชวนคนรุ่นใหม่ที่มีพลังและ Passion มาร่วมประกวด ‘Green Mission by Chula x GULF ปีที่ 3’ น้อง ๆ อย่ามองว่าตัวเองเป็นเด็ก ทำอะไรไม่ได้ อย่าไปกลัว เพราะโครงการฯ นี้ ทาง GULF เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้ลองผิดลองถูก ขอให้ ทุกคนกล้าที่จะเดินออกไปสังเกตปัญหาในพื้นที่ต่าง ๆ นำประสบการณ์เหล่านั้นกลับมาตั้งคำถาม และเปลี่ยนไอเดียของพวกเราให้เป็นพลังขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ เพื่อดูแล 'บ้าน' ของเราให้พร้อมรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลง ผมขอเป็นกำลังใจและฝากความหวังไว้กับน้อง ๆ ทุกคน” เฟย กล่าวทิ้งท้าย
สำหรับน้อง ๆ นักคิดที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “Green Mission by Chula x GULF” สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 3 กรกฎาคม 2569 ผ่าน Google Form หรือ QR Code
ศึกษารายละเอียดโครงการฯ ได้ที่ Website: eng.chula.ac.th หรือสอบถามที่เบอร์ 092-997-4606, 086-522-3844, 02-218-7850-2
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