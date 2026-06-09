SMEs ห้ามพลาด MEA สนับสนุนค่าอุปกรณ์สูงสุด 25% สมัครได้ถึง 30 มิถุนายน 2569

MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เดินหน้ามาตรการเชิงรุกเพื่อผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ เปิดตัวโครงการ "MEA Energy Plus" มุ่งลดภาระต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ด้วยการเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง โดย MEA สนับสนุนเงินลงทุน (Subsidy) ให้ทันทีสูงสุด 25% ของราคาอุปกรณ์
เปลี่ยนต้นทุนเป็นกำไร ด้วย 2 เทคโนโลยีหลัก
1. ระบบปรับอากาศ Inverter เหมาะสำหรับธุรกิจบริการ (โรงแรม, อพาร์ตเมนต์, สำนักงาน) ช่วยลดค่าไฟได้เฉลี่ย 25-35%
2. อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) เหมาะสำหรับภาคการผลิต (โรงงานขนาดย่อม) ช่วยควบคุมมอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม ลดการสูญเสียพลังงานได้ถึง 20-50%
สิทธิประโยชน์ 3 ต่อ เมื่อเข้าร่วมโครงการ
1. รับเงินอุดหนุนทันที 20-25%: ลดภาระเงินลงทุน คืนทุนไว
2. ค่าไฟลดลงระยะยาว: เพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจทันทีในเดือนถัดไป
3. ยืดอายุเครื่องจักร อุปกรณ์ทำงานราบรื่น ลดการสึกหรอ
คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก (2) ขนาดกลาง (3) และกิจการเฉพาะอย่าง (5)
สมัครด่วน! เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2569 เปลี่ยนวิกฤตต้นทุนเป็นโอกาส เพียงเตรียมใบแจ้งค่าไฟและภาพถ่ายอุปกรณ์เดิม สมัครออนไลน์ได้ที่ www.MeaEnergyplus.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Line OA: @meaenergyplus , โทร: 08 9163 6888, 02 470 9604 , email: meaenergyplus@gmail.com , Facebook: https://www.facebook.com/meaenergyplus