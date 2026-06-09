รฟท.เปิดประมูลเช่าพื้นที่ภายในอาคารสถานี และบริหารลานจอดรถ สถานีขอนแก่น สัญญา 3 ปี

การรถไฟฯ เชิญชวนผู้สนใจ เสนอราคาค่าเช่า รับสิทธิ์พื้นที่ภายในอาคารสถานี และบริหารลานจอดรถ สถานีขอนแก่น ระยะเวลาเช่า 3 ปี เสนอราคาวันที่ 1 ก.ค. 2569 เพิ่มบริการเพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสาร
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคาค่าเช่าพื้นที่บางส่วนภายในอาคารสถานีรถไฟขอนแก่น เพื่อประกอบการค้าตามศักยภาพของพื้นที่ และให้เช่าสิทธิให้บริการลานจอดรถยนต์ สถานีขอนแก่นโดยวิธีเสนอราคา โดยกำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี และคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิการเช่าด้วยวิธีการเสนอราคา ซึ่งการเปิดให้เช่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มความหลากหลายของบริการภายในสถานีรถไฟ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้โดยสารที่มาใช้บริการ
สำหรับการเช่าพื้นที่บางส่วนภายในอาคารสถานีรถไฟขอนแก่น ผู้เสนอราคาสูงสุดในแต่ละแปลงจะเป็นผู้ได้รับ
สิทธิการเช่า โดยมีกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้
สำหรับพื้นที่ที่เปิดให้เช่าในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 แปลง โดยกำหนดอัตราค่าเช่าขั้นต่ำในการเสนอราคา ประกอบด้วย แปลงที่ 1 อัตราค่าเช่าขั้นต่ำเดือนละ 5,850 บาท แปลงที่ 2 อัตราค่าเช่าขั้นต่ำเดือนละ 3,650 บาท และแปลงที่ 3 อัตราค่าเช่าขั้นต่ำเดือนละ 2,700 บาท ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาแต่ละรายสามารถเลือกยื่นเสนอราคาได้เพียง 1 แปลงเท่านั้น
ส่วนหลักประกันซองเสนอราคา กำหนดให้แปลงที่ 1 วางหลักประกันจำนวน 70,200 บาท แปลงที่ 2 จำนวน 43,800 บาท และแปลงที่ 3 จำนวน 32,400 บาท
ผู้สนใจสามารถซื้อซองเสนอราคาได้ในราคาชุดละ 5,350 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ณ งานการเช่าและบริหารสัญญา กองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านเดินรถ ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ (ห้อง 110) อาคารบัญชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2569 ในวันทำการ ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.00 น.
นอกจากนี้ การรถไฟฯ กำหนดจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดแก่ผู้ประสงค์จะยื่นเสนอราคา ในวันที่ 12 มิถุนายน 2569 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสถานีรถไฟขอนแก่น เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดการใช้ประโยชน์พื้นที่ ก่อนการยื่นข้อเสนอ
ทั้งนี้ กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ระหว่างเวลา 09.00 – 09.30 น. ณ ห้องประชุมสนาม สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ชั้น G ประตู 4 ฝั่งขบวนรถไฟทางไกล (LD)สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเช่าและบริหารสัญญา กองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านเดินรถ ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย ในทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-220-4841 และ 02-621-8701 ต่อ 5082
@เช่าบริการลานจอดรถยนต์ สถานีขอนแก่น 3 ปี
ส่วนการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าบริหารจัดการพื้นที่ลานจอดรถและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้โดยสารที่มาใช้บริการรถไฟ โดยมีกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้
1. กำหนดอัตราค่าเช่าขั้นต่ำเดือนละ 17,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)
2. ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองเป็นเงินจำนวน 204,000.00 บาท
3. กำหนดจำหน่ายซองเสนอราคา ในราคาชุดละ 5,350.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ณ งานการเช่าและบริหารสัญญา กองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านเดินรถ ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ (ห้อง 110) ตึกบัญชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2569 ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. และเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 15.00 น.
4. กำหนดชี้แจงรายละเอียดแก่ผู้ประสงค์จะยื่นเสนอราคา ในวันที่ 12 มิถุนายน 2569 เวลา10.30 น. ณ ห้องประชุมสถานีรถไฟขอนแก่น
5. กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึง 11.00 น.ณ ห้องประชุมสนาม สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ชั้น G ประตู 4 ฝั่งขบวนรถไฟทางไกล (LD)
สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเช่าและบริหารสัญญา กองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านเดินรถ ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย ในทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-220-4841 และ 02-621-8701 ต่อ 5082