บขส.เผยยอด 8 วัน ประชาชนใช้สิทธิ “ไทยช่วยไทยพลัส” ซื้อตั๋วแล้วเกือบ 2,000 คน

BKS” เผยฟีดแบคดี ประชาชนใช้สิทธิ “ไทยช่วยไทยพลัส” ซื้อตั๋ว 8 วัน เกือบ 2 พันคน ยอดเงินโครงการฯ กว่า 1.1 ล้านบาท ย้ำ!! ใช้สิทธิได้จนถึง 30 ก.ย.นี้
นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (BKS) หรือ บขส. เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับเสียงตอบรับดีจากประชาชนที่มีความสนใจใช้สิทธิ “ไทยช่วยไทยพลัส” (60/40) ชำระค่าตั๋วโดยสารรถ BKS อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีความสะดวก สามารถใช้สิทธิได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ที่สำคัญยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดค่าครองชีพในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะได้ เพราะรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ 60% ส่วนประชาชนร่วมจ่ายเอง 40% โดยกลุ่มประชาชนที่ใช้สิทธิมีทั้งกลุ่มที่เดินทางประจำกับรถโดยสารของ BKS อยู่แล้ว และกลุ่มที่เดินทางไม่ประจำ ที่มีทางเลือกใช้สิทธิโครงการฯ ในการเดินทางมากขึ้น
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้สรุปจำนวนประชาชนที่ใช้สิทธิโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” (60/40) ซื้อตั๋วรถโดยสารของ BKS ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 มิถุนายน 2569 รวม 8 วัน จำนวน 1,913 คน มียอดวงเงินรวมของโครงการจำนวน 1,102,136 บาท แบ่งเป็น เงินที่รัฐจ่ายรวม 382,600 บาท และเงินที่ประชาชนจ่ายรวม 719,536 บาท
อย่างไรก็ตาม ประชาชนสามารถใช้สิทธิ “ไทยช่วยไทยพลัส” ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซื้อตั๋วรถโดยสาร BKS ได้ทุกมาตรฐาน ทุกเส้นทาง ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2569 ช่วงเวลา 06.00 – 23.00 น. ณ ช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารของ BKS จำนวน 139 แห่งทั่วประเทศ
โดยขอเน้นย้ำว่า ต้องใช้สิทธิ “ไทยช่วยไทยพลัส” ซื้อตั๋วรถโดยสาร BKS ภายในวงเงินที่ได้รับสิทธิจากรัฐ 200 บาทต่อวัน กรณีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับต้องจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสด หรือใช้วงเงินในแอปฯ เป๋าตัง จ่ายก็ได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ร่วมกับสิทธิส่วนลดค่าโดยสารของสมาชิก BKS Member ได้ 5 – 10% ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด เมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถคืนตั๋วได้ทุกกรณี และกรณีผู้ใช้สิทธิซื้อตั๋วรถโดยสารโดยไม่ได้เดินทางเอง ต้องแจ้งชื่อผู้เดินทาง พร้อมเลขที่บัตรประชาชนของผู้เดินทางก่อนการออกตั๋วรถโดยสาร