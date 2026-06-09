กรมทรัพย์สินทางปัญญา ชวนเที่ยวงาน “GI Market Roadshow” 10 – 16 มิ.ย.นี้ ที่เซ็นทรัล หาดใหญ่

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้สนใจ ร่วมงาน “GI Market Roadshow” ระหว่างวันที่ 10 – 16 มิถุนายน 2569 ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบกับมหกรรมสินค้า GI (สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) คุณภาพจากทั่วประเทศ ที่รวบรวมของดี ของเด่น และสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาให้เลือกชม ชิม และช้อปอย่างจุใจ
ภายในงานพบกับสินค้า GI หลากหลายประเภท อาทิ ผลไม้และสินค้าเกษตรคุณภาพ อาหารและผลิตภัณฑ์แปรรูป เครื่องดื่มและสมุนไพร ผ้าและหัตถกรรมพื้นถิ่น ตลอดจนสินค้าชุมชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI ซึ่งสะท้อนเอกลักษณ์และภูมิปัญญาจากแหล่งผลิตทั่วประเทศ
นอกจากการเลือกซื้อสินค้าคุณภาพแล้ว ผู้ร่วมงานยังจะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมส่งเสริมการขาย ลุ้นรับของที่ระลึกภายในงาน พร้อมเรียนรู้เรื่องราวและคุณค่าของสินค้า GI ไทยจากผู้ผลิตตัวจริง
พิเศษ! พบกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังที่จะมาสร้างสีสันและความสุขตลอดทั้ง 7 วัน ไม่ว่าจะเป็น BOWKYLION, เบิร์ดเดย์ ไทดอลมิวสิค, ไตเติ้ล ธนธัช, บิว กัลยาณี, ลูกตาล ชลธิชาศ์ และกวาง ดวงฤทัย
ขอเชิญชวนชาวสงขลา จังหวัดใกล้เคียง และนักท่องเที่ยว ร่วมสนับสนุนสินค้า GI ไทย และสัมผัสเสน่ห์ของสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นจากทั่วประเทศได้ในงาน “GI Market Roadshow” ระหว่างวันที่ 10 – 16 มิถุนายน 2569 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : GI Thailand