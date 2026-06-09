Change Music เปิดตัว “Young Talents Thailand Competition 2026” เวทีแห่งโอกาสเพื่อเยาวชนไทยสู่มาตรฐานสากล

กรุงเทพฯ – บริษัท Change Music Co., Ltd. ผู้ดำเนินงานด้านการศึกษา ดนตรี ศิลปะ และการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ประกาศเปิดตัวโครงการ Young Talents Thailand Competition 2026 เวทีการแข่งขันและแสดงศักยภาพสำหรับเยาวชนด้านดนตรี ศิลปะ และการเต้น ที่มุ่งส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาชีพ ควบคู่กับการสร้างโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพสู่ระดับนานาชาติ
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด
“A Stage for Dreams, A Journey to Excellence เวทีแห่งความฝัน เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ”
โดยมีเป้าหมายในการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ การแสดงออก และการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันดนตรี ศิลปะ และองค์กรพันธมิตรจากหลากหลายประเทศ
ดร.วรนาฎ อินถารต Senior Advisor บริษัท Change Music Co., Ltd. กล่าวว่า “เราเชื่อว่าความสามารถของเยาวชนควรได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสม Young Talents Thailand Competition ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการแข่งขัน แต่เป็นพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ การเรียนรู้ และการสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับเยาวชนที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง ในราคามิตรภาพแต่ยังคงมาตรฐานไว้ ผู้แข่งขันทุกคนจะได้รับถ้วยรางวัล รวมถึงได้รับความรู้ในช่วง Summary Session จากกรรมการระดับประเทศ เช่น อาจารย์วิสุทธิโสม รุ่งอินทร์ เจ้าของรางวัลผู้สอนยอดเยี่ยม 14 ปีซ้อน คุณฟิลิปส์ เปรมสิริกรณ์ อดีตมือกลองชื่อดังของวงการ และอีกหลายๆท่านที่ต่างก็เป็นกรรมการแนวหน้าระดับประเทศทั้งสิ้น”
ขณะที่ ผศ.ดร.เกษม ทิพยเมธากุล Senior Advisor กล่าวถึงความสำคัญของความร่วมมือทางวิชาการว่า
“ความสำเร็จของโครงการเกิดขึ้นจากความร่วมมือของเครือข่ายสถาบันพันธมิตร 13 แห่ง ซึ่งเป็นสถาบันและสตูดิโอสอนที่คัดมาแล้วว่ามากด้วยความสามารถและประสบการณ์ของประเทศไทย และเรายังมีเครือข่ายกับต่างประเทศ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการแข่งขันและสร้างโอกาสให้เยาวชนได้ก้าวสู่เวทีที่กว้างขึ้น”
Young Talents Thailand Competition 2026 ครอบคลุมการแข่งขันในหลากหลายสาขา อาทิ ดนตรีสากล ดนตรีคลาสสิก การขับร้อง การเต้น ศิลปะสร้างสรรค์ นอกจากการแข่งขันแล้ว โครงการยังมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และผู้เชี่ยวชาญในวงการศิลปะ เพื่อร่วมกันพัฒนาเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพทั้งในด้านทักษะ ความคิดสร้างสรรค์
การแข่งขัน Young Talents Thailand Competition 2026 มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 5-6 กันยายน 2569 ปิดรับสมัครวันที่ 9 สิงหาคม 2569 โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึงได้รับความร่วมมือจากสถาบันพันธมิตรจำนวนมากที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการสู่การเป็นหนึ่งในเวทีเยาวชนที่สำคัญของภูมิภาค
เครือข่ายพันธมิตรสถาบันดนตรีคุณภาพ
Bell Music Academy เป็นสถาบันดนตรีรุ่นใหม่ที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบยืดหยุ่นตามความต้องการและศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน โดยใช้หลักสูตร Bastien New Traditions ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากล พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติบนแกรนด์เปียโนจริง เพื่อสร้างพื้นฐานทางดนตรีที่แข็งแรงและยั่งยืน
Classy Music Studio ก่อตั้งโดย ครูแนท อารียา โตสุข ผู้สำเร็จการศึกษาด้านเปียโนและมีประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี โดดเด่นด้วยการสอนแบบรายบุคคลที่ให้ความสำคัญกับการวางรากฐานทางดนตรีอย่างเป็นระบบ ทั้งการอ่านโน้ต เทคนิคการเล่น การฟัง และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนอย่างรอบด้าน
Harmon Music School ก่อตั้งโดย ครูจ๊อบ กฤตพงศ์ สกุลนามอเนก ศิลปินและนักดนตรีจากวง 25 Hours เจ้าของรางวัล FAT Awards, SEED Awards และ The Guitar Mag Awards โรงเรียนมุ่งสร้างแรงบันดาลใจและความสุขผ่านการเรียนดนตรี ควบคู่กับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม และการแสดงออกบนเวที โดยมีนักเรียนประสบความสำเร็จจากการแข่งขันดนตรีในเวที Battle of the Band หลายรายการ
Jinta Music Academy ภายใต้การบริหารของ อาจารย์ชัยรัชต์ พรอำนวย และทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการแสดงบนเวทีจริง การเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวง พร้อมส่งเสริมการสอบวัดระดับและการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง โดยมีนักเรียนประสบความสำเร็จทั้งในเวทีการแข่งขันระดับประเทศ การสอบ Trinity College
London และการก้าวสู่เส้นทางศิลปินอาชีพ
K.F. Music School ก่อตั้งโดย ครูฝน ศกลวรรณ วงษ์แจ้ง ผู้คร่ำหวอดในวงการการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนมายาวนานกว่า 40 ปี สถาบันมุ่งสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้านดนตรีและศิลปะการแสดงที่มีคุณภาพ ผ่านการเรียนการสอนแบบตัวต่อตัวโดยครูผู้มีประสบการณ์ พร้อมเปิดสอนทั้งดนตรีและการเต้นในบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง อีกทั้งยังส่งเสริมการสอบวัดระดับมาตรฐานสากล Trinity College London และ ABRSM เพื่อพัฒนาทักษะ ความมั่นใจ และความกล้าแสดงออกของผู้เรียนอย่างรอบด้าน
Kru Dao Private Voice Studio นำโดย ครูดาว นรัฏฐา กรีพานิช อาจารย์พิเศษด้าน Voice Jazz และ Vocal Coach ของศิลปินชั้นนำมากมาย อาทิ แก้ม The Star, ดิม Tattoo Colour, กานต์ Parkinson และ แบมแบม ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในวงการดนตรี ครูดาวมุ่งพัฒนาทักษะการร้องเพลง การสื่อสารอารมณ์ และการแสดงบนเวทีอย่างมืออาชีพ พร้อมผลักดันผู้เรียนสู่เส้นทางศิลปินคุณภาพ
Kru.Kie & Kru.Ging Music House ก่อตั้งโดย ครูกี้และครูกิ๊ง ผู้เชี่ยวชาญด้านเปียโนและไวโอลิน ซึ่งมีผลงานส่งนักเรียนติดอันดับประเทศของ Trinity College London ติดต่อกันหลายปี สถาบันให้ความสำคัญกับความสุขของผู้เรียนเป็นหัวใจหลักของการเรียนรู้ พร้อมพัฒนาทักษะดนตรีควบคู่กับการสร้างความมั่นใจและการกล้าแสดงออกบนเวที
Kru Mae Piano Studio ดูแลการสอนโดย ครูเม ขวัญณภัทร นาคะนาท ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเปียโนสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะเด็กเล็ก ด้วยประสบการณ์การสอนมากกว่า 20 ปี สถาบันมุ่งเน้นการวางรากฐานทางดนตรีอย่างถูกต้อง ควบคู่กับการสร้างความสุข และความรักในเสียงดนตรีให้กับผู้เรียน ครูเมมีผลงานโดดเด่นจากการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันและคว้ารางวัลจากเวทีดนตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงคุณภาพการสอนได้เป็นอย่างดี
New Entry Studio สตูดิโอสอนร้องเพลงและพัฒนาศิลปิน ก่อตั้งโดย คุณชมพู ฟรุตตี้ และปัจจุบันบริหารโดย ครูจังโก้ The Voice Thailand Season 1 มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบศิลปิน สร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเปิดโอกาสสู่เส้นทางอาชีพในวงการบันเทิงอย่างเป็นระบบ
Pearl Vocal Studio ก่อตั้งและดำเนินการสอนโดย ครูเพิร์ล รพีพร ประทุมอานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการขับร้อง สถาบันมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการร้องเพลงควบคู่กับความเข้าใจเชิงลึกในบทเพลง การอ่านโน้ต และการสื่อสารทางดนตรี รองรับทั้งการสอบวัดระดับมาตรฐานสากล การแข่งขัน และการศึกษาต่อในสายดนตรีและศิลปะการแสดง
Premuse Music Studio ก่อตั้งโดย ครูพรีม พลอยพัชชา ณษฐาคุณานนท์ ศิษย์เก่าคณะดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานสูง โดยผสานองค์ความรู้ด้านดนตรีเข้ากับจิตวิทยาการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทั้งทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ ความมั่นใจ และศักยภาพเฉพาะบุคคล พร้อมผลักดันผู้เรียนสู่เวทีการแข่งขันและการศึกษาต่อด้านดนตรี โดยมีผลงานของผู้เรียนอย่างโดดเด่น
The Piano Room NP ก่อตั้งโดย ครูณชนกจันทร์ ศิรินนุตธันยชัย และ ครูปอย รุ่งทิพย์ สุธรรมวิรัช ผู้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติจากรางวัลด้านการศึกษาดนตรี อาทิ Top 100 Educator Award, Excellent Music Teaching Award และ Asia Pacific International Book of Records สถาบันยึดแนวคิดว่าดนตรีสามารถพัฒนาชีวิตได้มากกว่าทักษะการเล่นเพลง มุ่งเสริมสร้างวินัย ความรับผิดชอบ และความมั่นใจ พร้อมส่งเสริมให้นักเรียนก้าวสู่เวทีการแข่งขันและการแสดงระดับประเทศและนานาชาติ
Voice Studio Baitong ก่อตั้งโดย ครูใบตอง จุฑาทิพย์ เพ็งหนุน Vocal Coach ผู้มีประสบการณ์สอนมากกว่า 14 ปี และได้รับรางวัล Outstanding Music Education Award 2025, Outstanding Teacher – Stars of Asia International Music Competition 2025 และ Outstanding Teacher – Singapore International Preliminary Competition 2025 สตูดิโอเน้นการพัฒนาศักยภาพเฉพาะบุคคลผ่านการฝึกเทคนิคการร้องเพลง การสื่อสารอารมณ์ และการแสดงบนเวที โดยมีนักเรียนประสบความสำเร็จในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
สถาบันพันธมิตรเหล่านี้ล้วนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเยาวชนไทยด้านดนตรีและศิลปะการแสดง พร้อมร่วมกันยกระดับมาตรฐานการศึกษาดนตรีและสร้างโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพบนเวทีระดับประเทศและนานาชาติ ผ่านความร่วมมือในโครงการ Young Talents Thailand Competition 2026 ภายใต้การดำเนินงานของ Change Music Co., Ltd.
เกี่ยวกับ Change Music Co., Ltd.
Change Music Co., Ltd. เป็นองค์กรที่มุ่งส่งเสริมการศึกษา ศิลปะ ดนตรี และการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ผ่านโครงการทางวิชาการ การแข่งขัน การอบรม และกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Change Music Co., Ltd.
Line: @changemusic
E-mail: changemusic.thailand@gmail.com
Facebook: Young Talents Thailand Competition