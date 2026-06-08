“พิพัฒน์”นำข้าราชการ”กระทรวงคมนาคม”จัด 3 โครงการใหญ่เฉลิมพระเกียรติฯ

ข้าราชการกระทรวงคมนาคม นำร่องทำความดี จัด 3 โครงการใหญ่เฉลิมพระเกียรติฯ มุ่งส่งต่อประโยชน์และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
วันที่ 8 มิ.ย. 2569 กระทรวงคมนาคม นำโดย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เดินหน้ายกระดับการดูแลสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเป็นแกนนำจัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน 2569)โดยมีนายรัชพงศ์ ชูแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรส่วนราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมกิจกรรม
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมได้ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน 3 โครงการ ได้แก่
1. โครงการบวชเนกขัมมะและปฏิบัติธรรม จำนวน 480 คน ทั่วทุกภูมิภาค ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2569
2. โครงการตีเส้นจราจรเพื่อความปลอดภัย เทิดไท้องค์ราชินี จำนวน 48 เส้นทาง ทั่วทุกภูมิภาคในช่วงเดือนมิถุนายน 2569
3. โครงการคนคมนาคมร่วมจิตอาสาบริจาคโลหิต 48,000 ซีซี ผ่านทางสภากาชาดไทย โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตอาสา มีความเสียสละในการทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม และเปิดโอกาสให้ได้ร่วมแสดงพลังแห่งการให้ผ่านการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและสนับสนุนภารกิจด้านสาธารณสุขของประเทศ
โดยกระทรวงคมนาคมมุ่งมั่นเคียงข้างประชาชน นอกจากการพัฒนาระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการเป็นผู้นำในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการจิตอาสาทั้ง 3 โครงการนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับความปลอดภัย ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ได้อย่างเป็นรูปธรรม