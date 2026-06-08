“การบินไทย - Air India “ร่วมมือ”โค้ดแชร์” ทำการบินเชื่อมต่อเส้นทางสู่จุดหมายทั่วโลก

การบินไทยและ Air India ลงนามบันทึกความเข้าใจ ข้อตกลงเที่ยวบินร่วม หรือ Codeshare เพื่อขยายความร่วมมือและเสริมความแข็งแกร่งด้านการเชื่อมต่อระหว่างไทย - อินเดีย และจุดหมายปลายทางทั่วโลก
วันที่ 8 มิถุนายน 2569 – บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ Air India ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) เพื่อขยายความร่วมมือระหว่างกัน ต่อยอดจากความร่วมมือด้านอินเตอร์ไลน์ที่มีอยู่เดิม โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทย อินเดีย และจุดหมายปลายทางอื่นทั่วโลก ด้วยการใช้ประโยชน์จากศักยภาพและความแข็งแกร่งของเครือข่ายด้านการบินระดับโลกของทั้งสองสายการบิน
การลงนามดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2569 ระหว่างการประชุมสามัญประจำปีของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ณ นครริโอ เดอ จาเนโร ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
การบินไทยและ Air India มีความตั้งใจที่จะจัดทำข้อตกลงเที่ยวบินร่วม หรือ Codeshare ภายในปี 2026 (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง) โดยข้อตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้แก่ผู้โดยสารระหว่างประเทศไทยและอินเดีย พร้อมกับมอบคุณค่าและประสบการณ์การเดินทางที่ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้าบนเครือข่ายของทั้งสองสายการบิน
ทั้งสองสายการบินมีความตั้งใจที่จะนำรหัสสายการบินของตน (“TG” สำหรับ การบินไทย และ “AI” สำหรับ Air India) ไปใช้กับเที่ยวบินของอีกฝ่ายบนเส้นทางบินระหว่างประเทศไทยและอินเดีย รวมถึงเส้นทางระหว่างประเทศบางเส้นทางจากทั้งสองประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางต่าง ๆ ทั่วทวีปเอเชีย อเมริกาเหนือ และยุโรป ได้สะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขเฉพาะของข้อตกลง Codeshare ที่เสนอจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป
นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ระบุว่า “บันทึกความเข้าใจกับ Air India ถือเป็นหมุดหมายสำคัญเชิงกลยุทธ์ของเราในการเสริมความแข็งแกร่งด้านการเชื่อมต่อในภูมิภาค และยกระดับการให้บริการแก่ผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างประเทศไทย อินเดีย และจุดหมายปลายทางอื่น ๆ นอกจากนั้น ความร่วมมือในครั้งนี้ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของทั้งสองสายการบินในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน ตลอดจนสนับสนุนความร่วมมือในภาพรวมระหว่างทั้งสองประเทศ”
แคมป์เบล วิลสัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ Air India กล่าวว่า “อินเดียและไทยมีความเชื่อมโยงกันอย่างยาวนานทั้งในด้านวัฒนธรรม การเติบโตของความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจที่แข็งแกร่ง ในขณะที่เอเชียกำลังตอกย้ำบทบาทในฐานะศูนย์กลางการเติบโตของโลก ความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่างสายการบินชั้นนำจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตดังกล่าว ด้วยการทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นและเข้าถึงได้มากขึ้น บันทึกความเข้าใจกับการบินไทยในครั้งนี้เป็นการผสานจุดแข็งที่สนับสนุนซึ่งกันและกันของทั้งสองสายการบิน พร้อมด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศด้านการบริการร่วมกัน อีกทั้งยังสนับสนุนเป้าหมายในภาพรวมของ Air India ในการเสริมความแข็งแกร่งด้านการเชื่อมต่อระหว่างอินเดียกับโลก โดยมอบทางเลือกที่หลากหลายและคุณค่าที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้าของเรา”