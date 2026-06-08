เติมซะ!พรุ่งนี้ราคาน้ำมันขึ้น 50สต./ลิตร

PTT Station และบางจากปรับราคาขายปลีกน้ำมัน กลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด เพิ่มขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร เว้นพรีเมียม GSH95 คงเดิม ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด เพิ่มขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร เว้นพรีเมียมดีเซล คงเดิม มีผล 9 มิ.ย. 2569 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป
โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 52.69 บาท, GSH95 = 43.10 บาท, E20 = 38.10 บาท, E85 = 34.04 บาท, GSH91 = 42.73 บาท, พรีเมียม GSH95 = 50.99 บาท, HSD B7 = 41.30 บาท, HSD B20 = 35.80 บาท, พรีเมียมดีเซล = 57.25 บาท โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร