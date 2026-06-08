MKบุฟเฟต์ดันยอดพุ่ง 22% เพิ่ม 33 เมนูราคาเดิม299 บาท

MK Restaurants เดินหน้าตอกย้ำความสำเร็จของแคมเปญ “MK บุฟเฟต์ คุ้มเกินคุ้ม 299 บาท” หลังได้รับการตอบรับอย่างมากจากผู้บริโภคทั่วประเทศ ตลอดระยะเวลากว่า 1 ปี สะท้อนผ่านการสร้างยอดขาย (เฉพาะรับประทานในร้าน) เติบโตกว่า 22% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และอัตราการกลับมาใช้บริการซ้ำกว่า 39.5% โดยมีลูกค้าบางรายสร้างสถิติสูงสุดถึง 65 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีกระแสการพูดถึงบนโซเชียลมีเดียที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
จากความสำเร็จดังกล่าว MK จึงเดินหน้ายกระดับประสบการณ์บุฟเฟต์ครั้งใหญ่ ด้วยการเพิ่มเมนูหมวดซีฟู้ดใหม่รวมเป็น 33 เมนู เสิร์ฟถึงโต๊ะ เสิร์ฟไม่อั้น แต่ราคาเดิม 299 บาทเนต ไม่มี VAT ไม่มี Service Charge โดยยังคงยึดมั่นในมาตรฐานด้านคุณภาพ วัตถุดิบ และการบริการแบบเดียวกับที่ลูกค้าไว้วางใจมาโดยตลอด พร้อมประกาศนโยบาย “บุฟเฟต์มหาชน” สร้างมาตรฐานบุฟเฟต์ เพื่อด้อมบุฟเฟต์อย่างแท้จริง
• นโยบายบุฟเฟต์แบบ MK เมนูมาตรฐานคงคุณภาพ
• นโยบายบุฟเฟต์เสิร์ฟถึงโต๊ะ ไม่ต้องลุก ไม่ต้องเดิน ไม่ต้องเหนื่อย
• นโยบายบุฟเฟต์เติมไม่อั้น เมนูซิกเนเจอร์ไม่อั้น น้ำซุปไม่อั้น น้ำชาไม่ลด น้ำจิ้มไม่ขาด
• นโยบายบุฟเฟต์ราคา NET กินเท่าไหร่ จ่ายเท่านั้น ไม่มีบวก
ตลอดปีที่ผ่านมา MK ได้ติดตามพฤติกรรมและความคิดเห็นของผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด พบว่า “ซีฟู้ด” เป็นหนึ่งในเมนูที่ถูกเรียกร้องและถูกพูดถึงมากที่สุดในกลุ่มลูกค้าบุฟเฟต์ ทั้งในช่องทางโซเชียลมีเดียและการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า
ด้วยเหตุนี้ MK จึงตัดสินใจขยายไลน์เมนูซีฟู้ด 4 เมนูใหม่ คือ ปลาแพนกาเซียสดอร์รี่, ปลาหมึกกรอบ, หนวดปลาหมึก, และแมงกะพรุน ให้เป็นส่วนหนึ่งของ MK บุฟเฟต์ คุ้มเกินคุ้ม 299 บาท ตลอดทั้งปี เพื่อมอบประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถเพิ่มความฟินกับกุ้งสด MK ไม่อั้น เพิ่ม 59 บาท หรือกุ้งสด MK ปลาหมึกสด และกุ้งแม่น้ำไม่อั้น เพิ่ม 129 บาท ได้อีกด้วย ที่ MK บุฟเฟต์ คุ้มเกินคุ้ม 299 บาท สาขาบิ๊กซี, โลตัส, โฮมโปร และสาขาที่ร่วมรายการ รวมกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ
นางสาวทานตะวัน ธีระโกเมน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เราเชื่อว่าความสำเร็จของ MK บุฟเฟต์ไม่ได้วัดจากจำนวนเมนูเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการรักษาสมดุลระหว่างคุณภาพ ความหลากหลาย ความคุ้มค่า ความเป็นเอกลักษณ์ของเมนูในสไตล์ MK และการบริการที่เป็นมาตรฐาน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แบรนด์ได้ยึดแนวคิด “บุฟเฟต์มาตรฐาน ไม่ลดคุณภาพ” เป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ
การเพิ่มเมนูครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้า แต่เป็นการตอกย้ำจุดยืนของ MK ในการผลักดัน “บุฟเฟต์มหาชน” ให้เป็นมาตรฐานใหม่ของตลาด ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยยังคงได้รับคุณภาพและบริการในแบบ MK
ทั้งหมดนี้ เราเลือกที่จะทำเพื่อลูกค้าอย่างแท้จริง แม้จะส่งผลต่อกำไรในระยะสั้น แต่เราเชื่อว่าการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภค คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในระยะยาว เพราะสำหรับ MK ความพึงพอใจ ความสุข และความไว้วางใจของลูกค้า คือความสำเร็จที่สำคัญที่สุดของแบรนด์”
เพื่อตอกย้ำแนวคิดดังกล่าว MK ได้เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ “นโยบายบุฟเฟต์มหาชน” ผ่านการสื่อสารที่เข้าใจง่าย ทันสมัย และสนุกสนาน สะท้อนภาพของบุฟเฟต์ที่เข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย และทุกไลฟ์สไตล์